Wie Kinder in der UdSSR Geld verdienten

Nach dem Gesetz durften Kinder unter 14 Jahren in der UdSSR nicht arbeiten. Aber was würde ein Teenager nicht alles tun, um sein Taschengeld aufzubessern.

Das Recycling von Glasflaschen war das erste, was den sowjetischen Kindern einfiel. In jedem Stadtviertel gab es Recyclingstellen, an denen für 0,5-Liter-Bier- und Limonadenflaschen 12 Kopeken (0,12 Rubel), für Milchflaschen 15 Kopeken und für 0,7-Liter-Weinflaschen 17 Kopeken gezahlt wurden. Ein Eisbecher oder eine Eiswaffel kann zwischen 7 und 28 Kopeken kosten, so dass sich das Sammeln von Glasflaschen durchaus lohnen kann. Einige Glasrecyclingstellen nahmen jedoch keine Flaschen von Minderjährigen an. Es gab aber noch andere Möglichkeiten für Kinder, einen schnellen Rubel zu verdienen, besonders im Sommer.

Das Sammeln von Heilkräutern

Sammeln von Heilkräutern. Im Vordergrund ist Lilja Tasabaewa zu sehen. Gennadi Koschkinzew/TASS Gennadi Koschkinzew/TASS

Die sowjetischen Apotheken benötigten Heilkräuter, die in Russland wild wachsen. Wegerich, Brennnesseln, Huflattich, Kamille, Löwenzahn, Weißdorn, aber auch Johanniskraut oder Schafgarbe und vieles mehr wurden in der gesamten UdSSR in Apotheken angenommen und vergütet.

„Unsere Apotheken akzeptierten die von uns gesammelten Heilkräuter, ohne nach dem Ort der Sammlung oder unserem Alter zu fragen. Sie wurden sowohl von 5-6-Jährigen als auch von 50-60-Jährigen genommen. Das Paket wurde gewogen, und die Transaktion fand sofort an Ort und Stelle statt", erinnert sich eine Frau mit dem Online-Namen „Zlatka“. „Für eine Tüte Kochbananen bekam man 11 Kopeken, was dem Preis eines süßen Kuchens entsprach. Um einen Sack zu sammeln, brauchte man etwa eine halbe Stunde." Das Sammeln von Kräutern wurde sowohl von Mädchen als auch von Jungen durchgeführt, aber die Jungen hatten zusätzliche Möglichkeiten, Geld zu verdienen - durch körperliche Arbeit.

Körperliche Arbeit

Der staatliche Bauernhof Emeljanowka im Dorf Jemeljanowka, Moskauer Gebiet. Studenten des Lenin Moskauer Staatlichen Pädagogischen Instituts (heute Staatliche Pädagogische Universität Moskau) bei der Kartoffelernte. Roman Denisow/Sputnik Roman Denisow/Sputnik

„Ich verdiente mein erstes Geld mit meinen Freunden, indem ich den Bewohnern half, sich in den neuen Häusern einzurichten. Natürlich traute man uns keine großen Möbel zu. Aber alle Arten von Stühlen, Nachttischen, Taschen und Kisten gehörten uns. Wenn man bedenkt, dass es in den neuen Häusern oft noch keine Aufzüge gab, sparten sich die Mieter eine Menge Mühe. Und das war gut für uns - wir bekamen in weniger als einer Stunde einen Rubel pro Nase“, erinnert sich „Adumus“.

Manchmal gab es die ungewöhnlichsten Aufgaben, wenn die sowjetischen Jungen nach einem Sommerjob suchten. „Es war Mitte der 1980er Jahre und ich war vierzehn, als ich und meine Kumpels zu jedem Büro in unserer Stadt gingen [und fragten]: „Gibt es für den Sommer Arbeit für Teenager? Und [ein Amt] schickte uns in einen Wald, um Sträucher entlang von Feuerschneisen zu fällen. Am Morgen versammelten sich etwa 20 Leute, wurden in einen Lastwagen geladen (eine offene Karosserie, ohne Sitze oder Sicherheitsgurte, das kann man sich gar nicht vorstellen) und mit einer Vorarbeiterin in den Wald gebracht. Dort schnitten wir die Büsche mit Äxten, dann fuhren sie uns zurück. In ein paar Wochen erhielt ich etwa 40 Rubel, ich erinnere mich, dass ich mir coole, nagelneue Skistiefel mit Verschlüssen gekauft habe", erinnert sich eine andere Person im Internet.

Zu den weiteren körperlichen Arbeiten gehörten das Entladen von Waggons und Lastwagen mit Wassermelonen, Äpfeln und Kartoffeln; Kisten hämmern oder beim Reifendienst beim Tragen von Reifen und Rädern helfen; das Waschen von Autos auf dem Autoparkplatz; auf dem Land Heu auf- und abladen; den Erwachsenen als Hirtenjunge helfen oder sich in die Brigaden der sowjetischen Kolchosen einschreiben - das konnten auch diejenigen, die zum Urlaub aufs Land kamen.

Formal war das alles illegal, aber in der UdSSR herrschte oft Arbeitskräftemangel, und die Kinder halfen mit und verdienten sich so ein paar Rubel.

Sammeln von Altpapier

Die Pioniere der Schule Nr. 2 sammeln Altpapier. Duschein/Sputnik Duschein/Sputnik

Das Sammeln von Altpapier für das Recycling war seit 1974, als sich ein Papiermangel abzeichnete, eine kontinuierliche, UdSSR-weite Kampagne. Auf den hinteren Seiten vieler sowjetischer Bücher wurden Anzeigen über das Recycling von Papier geschaltet, in denen die Menschen aufgefordert wurden, Altpapier zu sammeln und zu Sammelstellen zu bringen. "Papier recyceln - einen Baum retten" lautete der Slogan der Kampagne. Aber wie sieht es mit dem Gewinn aus?

I.Goldberg/Sputnik I.Goldberg/Sputnik

Für zwanzig Kilogramm Papier erhielt man einen Gutschein, den man gegen seltene Bücher eintauschen konnte - Arthur Conan Doyle, Alexander Dumas, Jack London, Jules Verne, Mayne Reid. Diese Bücher waren nicht im Buchhandel erhältlich und wurden über spezielle Ausgabestellen vertrieben. Das Geschäftsmodell könnte also so ausgesehen haben: reichlich Papier zum Recyceln sammeln, die Gutscheine entgegennehmen, sie gegen Bücher eintauschen und dann diskret Bücher verkaufen. Warum diskret? Weil es sich bereits um illegalen Handel handelte. Natürlich waren die illegalen Aktivitäten die profitabelsten - aber auch die gefährlichsten.

Illegaler Handel

Michail Medwedew/TASS Michail Medwedew/TASS

Ein ordentlich gekleideter Junge oder ein bescheidenes Mädchen wären kaum die ersten Verdächtigen für die sowjetische Miliz auf der Suche nach Kriminellen. Mit ihrem unschuldigen Aussehen konnten Schulkinder mit Ausländern handeln - an den wenigen Orten, an denen sie zu finden waren. Das Gelände der WDNCh (Ausstellung der Errungenschaften der Volkswirtschaft), ein riesiger Moskauer Park nordöstlich des Stadtzentrums, war einer dieser Orte. Im „Kosmos" und anderen Hotels wurden Sportdelegationen aus dem Ausland untergebracht.

Die Kinder packten ein paar Dutzend billige sowjetische Abzeichen mit Lenin ein, gingen zum WDNCh und boten den Ausländern die Abzeichen im Tausch gegen ausländische Zigaretten, Kaugummi oder andere Dinge an, die später verkauft werden konnten.

Die Arbat-Straße war ein weiterer Ort, an dem man Ausländer antreffen konnte. „ArizonaHills“ erinnert sich: „Anfang der 1990er Jahre. Ich bin etwa 17 Jahre alt und verkaufe ‚Komandirskie'-Uhren auf dem Arbat, 25 Dollar das Stück. Sie waren schnell verkauft. ‚Komandirskie'-Uhren waren nicht im Handel erhältlich, sie wurden nur für die Armee ausgegeben. Aber mein Vater war Militärberater in der UdSSR, und er konnte mir als Offizier diese Uhren besorgen.“

Anfang der 1990er Jahre kosteten „Komandirskie"-Armbanduhren 30-40 Rubel, und ein Dollar entsprach damals etwa 120 Rubel, so dass der Mann einen enormen Gewinn machte. Damals kostete eine Schachtel der teuersten ausländischen Zigarettenmarken wie Camel oder Marlboro 12-15 Rubel. In der UdSSR war illegaler Handel eine Straftat, und Kinder wurden bereits mit 14 Jahren strafmündig - dem Alter, in dem sie auch arbeiten durften. Der Handel mit Uhren und Abzeichen konnte also einen jungen Mann ins Gefängnis bringen. Dennoch war die finanzielle Versuchung manchmal zu groß.

