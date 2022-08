Wie Stalin Moskau in eine Metropole verwandelte

Viele architektonische Meisterwerke gingen verloren und schöne Orte wurden zerstört, was das Gesicht Moskaus für immer veränderte. Andererseits wäre Moskau ohne den stalinistischen Wiederaufbauplan nicht zu einer so blühenden Metropole geworden.

„Alles muss zerstört werden“

Twerskaja Straße. Gemeinfrei Gemeinfrei

Nach der Oktober-Revolution von 1917 wurden allein zwischen 1918 und 1924 mehr als 500.000 Menschen aus den Moskauer Vororten und Armenvierteln in die Moskauer Innenstadt umgesiedelt, wo sie in sogenannte Kommunalkas untergebracht wurden – Gemeinschaftsunterkünfte, in die die Herrenhäuser des ehemaligen Adels und städtische Gebäude (ehemalige Nobelhotels und Luxuswohnungen) umgewandelt wurden.

Doch die Wohnungsnot war groß, denn in der Wirtschaftskrise der 1920er Jahre strömten immer mehr Menschen zum Arbeiten und Studieren nach Moskau. Sie alle brauchten ein Dach über dem Kopf und so legten mehrere Architektenteams ihre Pläne für den Wiederaufbau Moskaus vor. Keiner von ihnen war jedoch ausreichend, um umgesetzt werden zu können.

Im Jahr 1932 wurde ein geschlossener Wettbewerb für den Generalplan Moskaus ausgeschrieben, bei dem große Architekten wie Le Corbusier, Hannes Meyer (zweiter Direktor des Bauhauses) und Ernst May (Schöpfer des Neuen Frankfurt) ihre Entwürfe einreichten. Der Plan von Le Corbusier war der radikalste.

„In Moskau muss alles zerstört und wieder aufgebaut werden“, sagte der Architekt, dessen Plan vorsah, das gesamte Stadtzentrum abzureißen und mit einem rechteckigen Straßennetz neu zu gestalten. Ernst May schätzte, dass „Moskau, so wie es jetzt ist, nicht mehr als 1 Million Einwohner vernünftig unterbringen kann.“

Zu Beginn der 1930er Jahre lebten in der Stadt über 3 Millionen Menschen. Mit einem komplizierten Netz von Straßen, Gassen und Boulevards, Fahrstreifen, die an vielen Stellen noch mit Kopfsteinen, Holz oder auch überhaupt nicht gepflastert waren, war Moskau für die Industrialisierung mit ihrem starken Verkehr noch nicht ganz gerüstet.

1933 wurde ein Planungsbüro, die Architekturwerkstatt der Moskauer Stadtverwaltung, gegründet, um ein Projekt für die Neugestaltung Moskaus auszuarbeiten. Der so genannte Generalplan für den Wiederaufbau Moskaus wurde 1935 fertiggestellt, doch zu diesem Zeitpunkt hatten bereits zahlreiche Bauarbeiten begonnen: Die erste U-Bahn-Linie, die Sokolnitscheskaja, war bereits fertiggestellt und die Vorbereitungen für den Bau des Moskwa-Wolga-Kanals hatten begonnen. Im Stadtzentrum wurden die Gebäude der Lenin-Bibliothek (der Staatlichen Bibliothek der UdSSR), das Hotel Moskwa und die heutige Staatsduma errichtet, und es begann eine rasche Neugestaltung der Straßen. Dazu mussten natürlich einige wichtige Teile der Altstadt abgerissen werden.

Was verloren ging

Christ-Erlöser-Kathedrale. Gemeinfrei Gemeinfrei

Der Wiederaufbau fiel mit einer von den Behörden geführten antireligiösen Kampagne zusammen. Im Jahr 1928 hatte die Zerstörung orthodoxer Kirchen begonnen. Die Bolschewiki zögerten nicht, alte Kirchen abzureißen, wenn sie den Ausbau von Straßen behinderten. Viele Kirchen wurden geschlossen, ihre Kuppeln abgerissen und die Gebäude für alles Mögliche genutzt – vom Getreidespeicher bis hin zur Fabrik oder einem Forschungsinstitut.

Auch ganze Viertel mit alten Flachbauten, darunter oft historische Herrenhäuser, waren bedroht. Dem Plan zufolge sollten alle wichtigen Plätze, einschließlich des Roten Platzes, durch den Abriss der sie umgebenden Gebäude um mindestens das Doppelte vergrößert werden. Auch die Breite fast aller wichtigen Straßen, Alleen und Autobahnen musste aufgrund des Abrisses und der Verlegung der dort stehenden Gebäude auf 30-40 Meter oder mehr erhöht werden.

Hier ist eine Liste einiger wichtiger architektonischer Verluste.

Simonow-Kloster. Das Kloster, das zwischen dem 14. und 17. Jahrhundert erbaut und zwischen 1920 und 1930 abgerissen wurde, war ein historisches Denkmal und eine Gedenkstätte. Nach dem Abriss der meisten Gebäude und der Zerstörung des Klosterfriedhofs wurde an der Stelle des Klosters der Kulturpalast des nahe gelegenen Automobilwerks ZIL errichtet.

Simonow-Kloster in Moskau, 1882. Gemeinfrei Gemeinfrei

Die alte Kitai-Gorod-Mauer. Die Festungsmauer, die das Moskauer Stadtzentrum umgab, wurde im 16. Jahrhundert von italienischen Architekten errichtet. In den 1930er Jahren hatte sie ihre Funktion als Festungsanlage längst verloren und war nur noch ein beeindruckendes historisches Denkmal im Zentrum der Stadt. Doch die Mauer mit ihren vielen Türmen wurde 1934-1935 abgerissen. Nur ein etwa 150 Meter langes Stück der Mauer hinter dem Hotel Metropol blieb erhalten.

Die Kitai-Gorod-Mauer vor ihrem Abriss im Jahr 1934. Gemeinfrei Gemeinfrei

Christ-Erlöser-Kathedrale. Der Bau der Kathedrale dauerte 40 Jahre, sie wurde 1883 fertiggestellt und dem Sieg Russlands über Napoleon im Jahr 1812 gewidmet. Die 103 Meter hohe Kathedrale wurde 1931 gesprengt. Der Abriss sollte dem kolossalen Palast der Sowjets Platz machen, der die Legislative des Landes, den Obersten Sowjet der UdSSR, beherbergen sollte. Die Bauarbeiten begannen 1937, wurden aber 1941 mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs gestoppt und aufgrund der Probleme mit dem Baugrund endgültig eingestellt. Im Jahr 1958 wurde an dieser Stelle das Schwimmbad Moskwa angelegt. Im Jahr 2000 wurde die Kathedrale nach ihrem ursprünglichen Entwurf wiederaufgebaut.

Moskau, ca. 1925-1926. Gemeinfrei Gemeinfrei

Generell sank die Zahl der offiziell unter staatlichem Schutz stehenden historischen Gebäude von 216 im Jahr 1928 auf 74 im Jahr 1935. Natürlich gab es auch nach 1935 noch mehr als 74 historische Gebäude in Moskau, sie wurden nur nicht alle offiziell anerkannt. Aber die Zahlen zeigen das Ausmaß des Abrisses. Die Umsetzung des Generalplans wurde jedoch 1941 mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs gestoppt.

Was wurde gewonnen?

Gorki-Straße. Semjon Friedland Semjon Friedland

Gleichzeitig hat die Stadt aber auch sehr viel gewonnen. Dank der Verbreiterung der zentralen Straßen und der Schaffung radialer Alleen und Autobahnen war Moskau in der Lage, mehr Menschen zu beherbergen und den Transport innerhalb einer riesigen Stadt zu ermöglichen.

Nach dem Krieg wurden in Fortsetzung des Generalplans die neuen Bezirke Moskaus, die das alte Stadtzentrum umgaben, nach einem Rasterprinzip angelegt, was den öffentlichen Verkehr erleichterte. Die Moskauer Ringstraße wurde in den späten 1930er Jahren geplant und 1962 fertiggestellt, eine Magistrale, die für den Verkehr in der Stadt von entscheidender Bedeutung ist.

Bolsсhaja Kolсhoznaja (jetzt Bolschaja Sucharewskaja) Platz in Moskau, 1957. Mikhail Ozersky/Sputnik Mikhail Ozersky/Sputnik

Der Bau des Moskwa-Wolga-Kanals ermöglichte eine kürzere Verbindung zwischen den Flüssen und förderte die Entwicklung des Flussverkehrs in der Region Moskau.

Die Dämme der Moskwa mit einer Länge von insgesamt 52 Kilometern wurden mit Granit verkleidet, neue Brücken wurden gebaut.

Außerdem wurden neue öffentliche Parks, insbesondere der Gorki-Park, angelegt. Die Umsetzung des Generalplans wurde, wenn auch mit einigen schwerwiegenden Mängeln, in den späteren Jahren des Bestehens der UdSSR fortgesetzt.

Die lebenswichtigen Bedürfnisse der gigantischen, dynamisch wachsenden Stadt wurden in einem Zeitraum von etwa 20-30 Jahren befriedigt, und das war umso schwieriger, als die Umsetzung des Generalplans durch den Zweiten Weltkrieg behindert wurde. Obwohl eine Reihe von Kulturdenkmälern verloren ging, machte der stalinistische Wiederaufbau Moskau im Allgemeinen zu dem, was es heute ist, und ermöglichte eine weitere Entwicklung der Stadt, die auch nach dem Zerfall der UdSSR fortgesetzt wurde.

