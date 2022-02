Warum gibt es in Russland so viele Millionenstädte?

Ein Viertel der russischen Bevölkerung lebt in den 15 größten Städten des Landes, die von Jahr zu Jahr wachsen. Gibt es in Russland etwa nicht genug Platz zum Leben?

Russland steht an vierter Stelle in der Welt, was die Anzahl der Städte mit mehr als einer Million Einwohnern angeht - nur China, Indien und Brasilien haben mehr. Der Urbanisierungsgrad des Landes liegt seit mehreren Jahrzehnten konstant bei über 70 Prozent. Gleichzeitig liegt Russland mit knapp über 146 Millionen Einwohnern bevölkerungsmäßig nur auf Platz 9. Warum leben die Bürger des größten Landes der Welt am liebsten in großen Städten?

Dicht gedrängt, aber komfortabel

Ein Wohngebiet in Moskau. Anna Schischowa / EyeEm/Getty Images Anna Schischowa / EyeEm/Getty Images

Die meisten russischen Millionenstädte entstanden während der Sowjetzeit als Ergebnis einer besonderen staatlichen Strategie, die vor allem Großstädten einen speziellen Status und mehr finanzielle Mittel einräumte, was wiederum eine höhere Qualität in den Bereichen Bildung, Wohnen und Medizin zur Folge hatte.

Auch das Klima spielt eine große Rolle bei dem Wunsch vieler Russen, in Megastädten zu leben. Großstädte sind im Winter und bei schlechtem Wetter angenehmer. Das Pendeln zur Arbeit und zurück ist dank öffentlicher Verkehrsmittel und sauberer Straßen viel bequemer. Außerdem verfügen diese Großstädte über ein breites Angebot an Einkaufszentren, Cafés und Unterhaltungszentren mit warmen Bereichen, in denen man bei schlechtem Wetter Zeit mit Freunden oder der Familie verbringen kann.

Sowjetische Städte mit mehr als einer Million Einwohnern hatten das Recht, eine Metro zu bauen, und wenn Sie schon einmal in Moskau waren, haben Sie sicherlich festgestellt, dass die alten Bahnhöfe unglaublich schön und mit Marmor und Mosaiken verziert sind. Natürlich wollten auch andere Städte solche Bahnhöfe und unterirdische Verkehrsmittel, die zur Bewältigung von Verkehrsproblemen beitragen konnten. Letztendlich wurden U-Bahnen nur in 13 sowjetischen Städten gebaut, obwohl es natürlich auch viele andere Verkehrsprojekte gab.

Russische Städte werden heute nicht mehr so bevorzugt behandelt wie zu Sowjetzeiten. Aber je größer die Stadt ist, desto attraktiver ist sie für Unternehmen und Investitionen, einschließlich Cafés, Geschäften und Lieferdiensten, die in einem großen städtischen Umfeld am erfolgreichsten arbeiten können.

Moskauer U-Bahn. Soltan Frédéric/Getty Images Soltan Frédéric/Getty Images

Allein in Moskau leben mehr als zwölf Millionen Menschen, und wenn man die Einwohner der umliegenden Region Moskau mit einbezieht, sind es sogar mehr als 20 Millionen.

Neben der russischen Hauptstadt leben mehr als eine Million Menschen in den folgenden Städten:

● St. Petersburg (5 Millionen)

● Nowosibirsk (1,6 Millionen)

● Jekaterinburg (1,5 Millionen)

● Kasan (1,3 Millionen)

● Nischni Nowgorod (1,2 Mio.)

● Tscheljabinsk (1,2 Mio.)

● Samara (1,1 Mio.)

● Omsk (1,1 Mio.)

● Rostow am Don (1,1 Millionen)

● Ufa (1,1 Mio.)

● Krasnojarsk (1,1 Mio.)

● Woronesch (1,1 Mio.)

● Perm (1,1 Mio.)

● Wolgograd (1 Million)

Von den Dörfern in die Städte

Nischni Nowgorod bei Nacht. Michail Piwikow / EyeEm/Getty Images Michail Piwikow / EyeEm/Getty Images

Abgesehen von Moskau und St. Petersburg entstanden Großstädte in Russland erst relativ spät im 20. Jahrhundert. Nach der Volkszählung von 1897 hatte Moskau rund eine Million Einwohner, während St. Petersburg auf 1,3 Millionen Einwohner kam. Die nächsten Millionenstädte entstanden erst in den späten 1960er Jahren und umfassten Gorki (heute Nischni Nowgorod), Nowosibirsk, Kuibyschew (heute Samara) und Swerdlowsk (heute Jekaterinburg).

Vor der Revolution von 1917 lebten nur 15 Prozent der Russen in städtischen Gebieten, während der Rest in Dörfern lebte und in der Landwirtschaft tätig war. Dies änderte sich in den frühen Jahren der Sowjetunion, als die Regierung die Industrialisierung vorantrieb. In den 1920er Jahren entstanden bereits Städte rund um Fabriken und Bergbaustandorte im ganzen Land. Diese sollten der sowjetischen Bevölkerung nicht nur Arbeit und Wohnraum bieten, sondern auch interessante Freizeit- und Sozialaktivitäten ermöglichen.

Ein Wohngebiet in Jekaterinburg. Pawel Lisitzyn/Sputnik Pawel Lisitzyn/Sputnik

Selbst in den entlegensten Teilen des Landes gab es nicht nur Arbeit, sondern auch günstige Verkehrsverbindungen, Parks, Kulturzentren und Universitäten. Diese rasante Verstädterung machte auch vor dem Zweiten Weltkrieg nicht halt, in dessen Verlauf mehr als 50 Städte gegründet wurden, da viele Fabriken aus Zentralrussland evakuiert wurden.

All dies führte dazu, dass bis Mitte des 20. Jahrhunderts viele Sowjets auf der Suche nach besseren Arbeitsplätzen, Bildung und komfortableren Lebensbedingungen in die Städte abwanderten.

