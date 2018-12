Die sieben größten russischen Millionenstädte

Die Mehrheit der Weltbevölkerung lebt in Städten, die immer weiter wachsen. So auch in Russland. Welche russischen Städte haben die meisten Einwohner?

1. Moskau - 12,5 Millionen

Dmitri Serebrjakow/TASS Dmitri Serebrjakow/TASS

Die russische Hauptstadt ist zugleich die größte russische Stadt. Offiziellen Angaben zufolge leben dort „nur“ 12,5 Millionen Menschen, aber die Einheimischen glauben, dass die Einwohnerzahl tatsächlich viel höher ist.

Denn zunächst einmal wächst Moskau von Jahr zu Jahr. In den letzten Jahren hat sich das Stadtgebiet nahezu verdoppelt. Die dazugekommenen Gebiete werden Neu-Moskau genannt. Zudem erfasst die Statistik nicht die Menschen, die in den umliegenden Regionen leben, aber täglich in die Stadt pendeln. Die Zahl der Menschen in Moskau könnte also gut und gerne auch über zwanzig Millionen betragen. Und täglich kommen neue Einwohner aus anderen Regionen und Ländern hinzu.

2. Sankt Petersburg - 5,35 Millionen

Anton Waganow/TASS Anton Waganow/TASS

Vor der Revolution von 1917 war die Stadt die Hauptstadt des russischen Reiches. Jetzt nennen die Russen es Kulturhauptstadt. Und das zu Recht. Die Stadt ist berühmt für ihre Museen - die Eremitage ist eines der bekanntesten Museen der Welt, für ihre Theater wie das Mariinski, mit seinen Ballettaufführungen und Opern oder das Alexandrinski für Schauspiel und für die klassische europäische Architektur. Das oft regnerische Wetter und die vielen Brücken machen aus Sankt Petersburg die romantischste Stadt Russlands.

3. Nowosibirsk - 1,6 Millionen

Kirill Kuchmar/TASS Kirill Kuchmar/TASS

Nowosibirsk ist die größte Stadt Sibiriens und die drittgrößte Stadt Russlands. Sie ist ein wichtiges Transportzentrum. Die Geschichte der Stadt ist eng verknüpft mit dem Bau der Transsibirischen Eisenbahn. Sie ist einer der wichtigsten Haltestationen auf dem Weg nach Wladiwostok. Nowosibirsk ist berühmt für sein Opernhaus, eines der besten in Russland und für die längste Tunnelbrücke der Welt.

4. Jekaterinburg - 1,5 Millionen

Donat Sorokin/TASS Donat Sorokin/TASS

Nun geht es weiter zum Ural, dem industriellen Herzen Russlands. Seit Jahrhunderten werden in dieser Gegend Erze, Kohle, Salz und Malachit abgebaut. Es gibt viele große russische Bergbaustädte, aber die größte ist Jekaterinburg. Die Stadt wurde im 18. Jahrhundert rund um die Eisenhüttenwerke errichtet und nach Kaiserin Katharina der Ersten benannt. Sogar in der U-Bahn wird die eisenhaltige Geschichte der Stadt gewürdigt. Die Geologitscheskaja-Station ist im Stil verschiedener Erdschichten gestaltet worden. Jede Schicht hat eine andere Farbe und wurde aus Halbedelsteinen, die im Ural gefunden wurden, hergestellt.

5. Nischni Nowgorod - 1,26 Millionen

Legion Media Legion Media

Nur vier Stunden mit dem Zug von Moskau entfernt erreicht man Nischni Nowgorod an der Wolga. Diese alte Stadt wird oft Russlands dritte Hauptstadt genannt. Sie wurde im 12. Jahrhundert gegründet und verfügt über gut erhaltene Beispiele der einzigartigen slawischen Architektur, einschließlich des berühmten Roten Ziegelkremls. Zu Sowjetzeiten wurde Nischni Nowgorod nach dem Schriftsteller Maxim Gorki umbenannt, der dort seine Kindheit verbrachte. Es wäre ein großer Fehler, hier während einer Wolgareise nicht haltzumachen.

6. Kasan - 1,24 Millionen

Jegor Alejew/TASS Jegor Alejew/TASS

Die Hauptstadt der Republik Tatarstan ist eine der ältesten Städte Russlands. Sie wurde im frühen 11. Jahrhundert gegründet und ist voller interessanter Sehenswürdigkeiten. Dazu gehören der Weiße Ziegelkreml, der schiefe Söyembikä-Turm und die Kul-Sharif-Moschee, die zweitgrößte in Russland. Die größte Moschee steht in der tschetschenischen Hauptstadt Grosny.

Was einen Besuch in Kasan zu einem absoluten Muss macht, ist zudem die ausgezeichnete Küche. Etschpotschmaks, Pasteten mit Hackfleisch und Kartoffeln, Tschak-Tschak, ein Dessert aus Honigteig, Boortsog, eine Art Donut, Schurpa-Suppe und Pilaw machen es unmöglich, in dieser Stadt Hunger zu haben.

7. Tscheljabinsk - 1,2 Millionen

Legion Media Legion Media

In dieser Stadt gibt es so viele Metall- und Maschinenbaubetriebe, dass Tscheljabinsk von seinen Bewohnern die „schwerste Stadt ganz Russlands“ genannt wird. Von einer interessanten Tatsache zeugt das Wappentier der Stadt, ein Kamel. Es erinnert daran, dass Tscheljabinsk im 18. Jahrhundert mehr ein Handelszentrum als eine Industriestadt war.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.