Siemens & Halske: Wie die Deutschen am Krönungstag von Nikolaus II. Moskau erstrahlen ließen

„Licht ohne Feuer“ und „kleine Sonne“ nannten die Russen, zunächst nicht ohne Befremden, elektrische Leuchten. Kaum ein Vierteljahrhundert nach dem Erscheinen der ersten Glühlampe in Russland sollte Elektrizität ihren Einzug auch in den Winterpalast, die Residenz der Romanows, halten.

„Plötzlich tauchten wir aus der Dunkelheit auf und befanden uns in einer hell erleuchteten Straße. In zwei Laternen waren die Petroleumlampen durch Glühbirnen ersetzt worden, die ein helles, weißes Licht verbreiteten. Das staunende Volk nahm dieses Feuer vom Himmel, das Licht ohne Feuer, wie es die Petersburger sofort nannten, mit Begeisterung auf“, so beschreibt ein Zeitgenosse den ersten öffentlichen Einsatz der Glühlampe in Russland. 1873 testete der Wissenschaftler Alexander Lodygin in der Odessa-Straße in St. Petersburg seine Erfindung an einigen Laternen. Damals konnte noch niemand ahnen, dass dieses Ereignis eine neue Epoche in derBeleuchtung des Landes einläuten würde.

Alles begann mit einer Glühlampe

Das Haus in der Odesskaja-Str. in St. Petersburg, in dem Lodygin die erste elektrische Straßenlaterne anzündete.

Nach dieser sensationellen Präsentation wurde der Name Lodygin in der ganzen Welt bekannt. Auf der Welle des Erfolgs gründete er die Organisation „Russische Gesellschaft für elektrische Beleuchtung Lodygin und Unternehmen“. Das Unternehmen hatte sich ehrgeizige Ziele gesetzt: zunächst sollten einige Stadtteile von St. Petersburg beleuchtet werden, dann die gesamte Hauptstadt. Doch die örtlichen Unternehmer, die von Gas- und Öllampen in der Stadt lebten, wollten ihr lukratives Geschäft nicht aufgeben. Außerdem hatte Alexander Lodygin einen schlechten Stand bei den Behörden: Er war dafür bekannt, dass er mit den Revolutionären sympathisierte.

Alexander Nikolajewitsch Lodygin (1847-1923) Public domain Public domain

Zur gleichen Zeit arbeitete ein anderer russischer Wissenschaftler, Pawel Jablotschkow, an Beleuchtungsgeräten. Er schuf eine elektrische Lampe, die mehr Licht spendete als Lodygins Erfindung. Um sich einen echten Namen zu machen, musste Jablotschkow jedoch wirkungsvoller an die Öffentlichkeit treten als Lodygins Unternehmen.

Die beleuchtete Litejny-Brücke. Public domain Public domain

Die Gelegenheit dazu bot sich 1879. In jenem Jahr wurde die Liteiny-Brücke in St. Petersburg eröffnet, für deren Beleuchtung die örtlichen Gasmänner keine Erlaubnis erhielten. Der Auftrag fiel Jablotschkow zu. Trotz des Erfolgs dieses Projekts gelang es Jablotschkow jedoch nicht, mit seiner Erfindung in Russland Geld zu verdienen - sein Unternehmen ging bald in Konkurs. Dennoch hielt das elektrische Licht Einzug in das Leben von St. Petersburg. „Abends gingen diese Laternen ohne Laternenmänner auf einmal am Newski-Prospekt und an der Bolschaja-Morskaja-Straße an; zuerst gab es ein Knistern, ein leichtes Funkeln. Dann färbten sich die milchig-weißen Kugeln leicht violett, und ein nachdenkliches, bienenartiges Summen breitete sich über den Köpfen der Passanten aus, zusammen mit einem kleinen fliederfarbenen, flatternden Licht", erinnert sich der Schriftsteller Lew Uspenski an die ersten elektrischen Laternen.

Wie Ausländer Russland erstrahlen ließen

Ernst Werner von Siemens Public domain Public domain

Im neunzehnten Jahrhundert zog es zunehmend ausländische Unternehmer nach Russland, die in dem riesigen Land einen neuen Markt sahen. Ernst Werner von Siemens, ein deutscher Ingenieur, wurde von der Regierung beauftragt, ein Telegrafennetz zu bauen, das Russland mit Europa verbinden sollte. Zusammen mit seinen Brüdern gründete er die russische Tochtergesellschaft Siemens & Halske. Er beschloss, ein Geschäft in Russland aufzubauen und so ohne mit hohen Zöllen belegte importierte Teile auszukommen.

Im Jahr 1882 stellte Siemens & Halske Musterstücke seiner Produkte auf der Allrussischen Kunst- und Industrieausstellung in Moskau aus. Neben den Ausstellungspavillons installierten die Techniker des Unternehmens eine elektrische Miniatureisenbahn mit einem kleinen Zug, auf dem der Zar und seine Familie mehrere Male fuhren. Alexander III. freute es so sehr, dass alle auf der Ausstellung gezeigten Gegenstände in Russland hergestellt wurden, dass er Siemens sofort den Titel Hoflieferant Seiner Majestät verlieh und das Recht erteilte, den Doppeladler als Markenzeichen zu verwenden.

Der von Siemens beleuchtete Kreml im Jahr 1883 während der Krönungszeremonie für Alexander III. Konstantin Makowskij Konstantin Makowskij

Wenige Monate später beauftragte Alexander III. Siemens mit der elektrischen Beleuchtung für seine Krönungsfeier am 15. Mai 1883, die traditionell in Moskau stattfand. Eigens für diesen Anlass wurde ein mobiles Kraftwerk gebaut, das den Moskauer Kreml und den Glockenturm Iwan der Große mit Strom versorgen konnte. Die Krönung war ein Paukenschlag! Im offiziellen Bericht über dieses Ereignis heißt es: „Das Volk stand schweigend am Ufer; viele setzten sich auf die Stufen der Treppen zur Moskwa und blickten fasziniert schweigend auf dieses himmlische Schauspiel ... Wie Rubine, Saphire und Diamanten funkelten die Lichter auf den hohen Türmen; das ganze Ufer gegenüber dem Kreml war mit einer einzigen ununterbrochenen Kette goldener Girlanden bestückt; zwölf hohe Springbrunnen, die aus dem Pflaster hervorschossen, glitzerten im Regenbogenlicht ...“

1886 gründeten die Gebrüder Siemens die Elektrische Beleuchtungsgesellschaft, die bald zu Russlands führendem Unternehmen im Bereich der elektrischen Beleuchtung wurde. Die konservative russische Gesellschaft war jedoch lange Zeit nicht bereit anzuerkennen, dass eine neue Ära der Beleuchtung angebrochen war. Viele wehrten sich gegen die flächendeckende Elektrifizierung mit dem Hinweis auf die Kosten. Die Moskauer Kaufleute entdeckten jedoch eine Goldgrube in der elektrischen Beleuchtung und setzten Glühbirnen in ihren Schaufenstern und Werbeschildern ein. Die Passanten waren davon begeistert und ließen sich von diesen Handelshäusern in den Bann ziehen. Auch einige Kultureinrichtungen sprangen auf den neuen Zug auf. Das Korsch-Theater in Moskau erreichte mit der Einführung elektrischer Beleuchtung in seinen Aufführungen etwas Unglaubliches: Die treuen Besucher des Bolschoi-Theaters begannen, häufiger zu den Vorstellungen des Korsch-Theaters zu gehen, um die elektrischen Innovationen zu bestaunen.

Das Kraftwerk Georgiewskaja in Moskau. Public domain Public domain

Zwei Jahre nach der Gründung der „Gesellschaft für elektrische Beleuchtung“ wurde das erste Kraftwerk in Moskau Georgijewskaja in Betrieb genommen. Seine Leistung war nach modernen Maßstäben mit nur 10 Kilowatt recht gering (das älteste Kraftwerk Moskaus, das Smidowitsch-Wasserkraftwerk Nr. 1, hat derzeit eine Leistung von 86 Megawatt). Es war jedoch ein echter Durchbruch für das russische Reich am Ende des 19. Jahrhunderts.

Das elektrische Bouquet

Moskau beleuchtet während der Krönungszeremonie von Nikolaus II. von Albert Benois. Albert Benois Albert Benois

Die Zarenfamilie verfolgte unterdessen die Erfolge der Gebrüder Siemens aufmerksam. Der zukünftige Zar Nikolaus II. wusste, wer bei seiner Krönung mit der Beleuchtung betraut werden würde. Das Jahr 1896 war ein bedeutendes Ereignis für das Russische Reich. Eine derart farbenfrohe Krönung hatte es in der russischen Gesellschaft noch nie gegeben. In einem einzigen Augenblick wurde der Kreml von Tausenden von Laternen erleuchtet, und es schien, dass dieses Licht im ganzen Land zu sehen war.

„...Die Illumination des Kremls“, erinnerte sich General Wladimir Dschunkowski, „setzte in dem Augenblick ein, in dem die Zarin den Strauß mit den elektrisch leuchtenden Blumen in die Hand nahm. Der Strauß leuchtete auf, und im selben Moment erstrahlte der gesamte Kreml in vielfarbigen elektrischen Lichtern, wie von einem feurigen Pinsel auf den verdunkelten Himmel gemalt...“.

Der relativ rasche Beginn der Elektrifizierung des Landes ließ auf eine umfassende Nutzung der Elektrizität in naher Zukunft hoffen. Doch das Russische Reich war auf derartige Neuerungen überhaupt nicht vorbereitet. Dem Land fehlten Großkraftwerke, die eine zentralisierte Stromversorgung hätten ermöglichen können. Die Mitglieder der Gesellschaft für elektrische Beleuchtung begannen, Pläne für den Bau von Wärmekraftwerken und Wasserkraftwerken in ganz Russland zu entwickeln.

Bis 1914 gab es in Russland allein etwa 80 Wasserkraftwerke. Der Erste Weltkrieg und die innenpolitische Instabilität veranlassten Siemens jedoch, Russland zu verlassen. Die Elektrifizierung blieb ein dringendes Problem für das Land - aber nun war es Sache der neuen bolschewistischen Regierung, es zu lösen.

