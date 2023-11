Von der Christinisierung der Rus´ bis zum Ende der Sklaverei in den USA – Chronologie der Geschichte

Russia Beyond

In diesem Artikel sind die wichtigsten Ereignisse Russlands und die größten Ereignisse in der Geschichte Europas und Amerikas in chronologischer Reihenfolge aufgeführt. Als Beginn der russischen Geschichte wird das Jahr 988 angenommen, als die Rus christianisiert wurde.

1054

Jaroslaw der Weise und seine Söhne von W. Nagornow V. Nagornov V. Nagornov

In Europa: Im Jahr 1054 findet das Große Schisma – die Spaltung des Christentums in die katholische und die orthodoxe Kirche – statt.

In Russland: Jaroslaw der Weise (978-1054), Sohn Wladimirs des Großen und Schöpfer einer der ersten Gesetzestexte in Russland (Jaroslaws Wahrheit), stirbt.

1317

Bei der Goldenen Horde von Alexej Maksimow Tatarstan Geschichte des Staatlichen Museums Tatarstan Geschichte des Staatlichen Museums

In Europa: Die Große Hungersnot wütet, eine umfassende Katastrophe aufgrund von Missernten, der Millionen Menschen zum Opfer fallen.

In Russland: Fürst Juri Danilowitsch von Moskau heiratet Kontschak, die Schwester von Usbek, dem Khan der Goldenen Horde, und erhält den hohen mongolischen Titel Schwiegersohn der Dschingisiden.

1492

Landung von Kolumbus von John Vanderlyn, 1847 U.S. Capitol Rotunda U.S. Capitol Rotunda

In Amerika: Christoph Kolumbus entdeckt Amerika.

In Russland: Anstelle des seit 988 verwendeten März-Stils wird der September-Stil eingeführt und das neue Jahr von nun an am 1. September gefeiert.

1666

Gericht über den Patriarch Nikon von Sergej Miloradowitsch, 1885 Staatliches Museum für Religionsgeschichte, St. Petersburg Staatliches Museum für Religionsgeschichte, St. Petersburg

In Europa: Der Große Brand von London verwüstet die englische Hauptstadt.

In Russland: Das Große Moskauer Konzil verurteilt den Patriarchen Nikon.

1789

Die Belagerung der Bastille von Jean-Pierre Houël Bibliothèque nationale de France Bibliothèque nationale de France

In Europa: Die Große Französische Revolution bringt die Monarchie und das alte Regime zu Fall.

In Russland:Alexander Suworow besiegt die türkische Armee in der Schlacht am Rimnik.

1837

Die letzte Minute von Juri Neprinzew, 1988 Свердло/Sputnik Свердло/Sputnik

In Europa: Königin Victoria besteigt den Thron in England.

In Russland: Der große Dichter Alexander Puschkin wird bei einem Duell getötet.

1865

Emanzipation der Sklaven 1862. Präsident Abraham Lincoln, 16. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Photo12/Getty Images Photo12/Getty Images

In Nordamerika: Die Sklaverei wird abgeschafft (in Russland wurde die Leibeigenschaft 1861 abgeschafft).

In Russland: Die Semstwa – die ersten offiziellen Organe der lokalen Selbstverwaltung in Russland – werden eingeführt.

1891

Im Jahr 1891 wird mit dem Bau der Transsibirischen Eisenbahn im Russischen Reich begonnen. Das genaue Datum des Archivfotos ist unbekannt. TASS TASS

In Europa: In London werden die Straßen zum ersten Mal mit elektrischem Strom beleuchtet.

In Russland: Der Bau der Transsibirischen Eisenbahn beginnt.

1905

Die Kutsche, in der sich Großfürst Sergej Alexandrowitsch befand, wurde durch eine Explosion zerstört. Gemeinfrei Gemeinfrei

In Europa: In seiner Wohnung im schweizerischen Bern schreibt Albert Einstein vier Arbeiten, die die theoretische Physik revolutionieren. Das Jahr wird als Einsteins annus mirabilis (dt.: Wunderjahr) bekannt.

In Russland: Großfürst Sergej Alexandrowitsch, der Bruder des Zaren Nikolaus II., wird ermordet. Im selben Jahr beginnt die erste Revolution in Russland.



