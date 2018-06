Kosaken-Pop-Art in Rostow am Don: Besondere Kunst für die Fußball-WM

„Don. Wir werden zurückkommen. Beluga“ Maksim Ilinov

„Das 21. Jahrhundert hat bisher noch keine eigene Kunst hervorgebracht. Die Biennale ist immer noch da, jedoch im letzten Jahrhundert verwurzelt. Nur Straßenkunst hat den Schritt von den 1990ern ins 21. Jahrhundert geschafft: Banksy und seine Kameraden, die alle möglichen Themen behandeln – von Körper und Geschlecht, bis hin zu Kindheit und interethnische Probleme“, sagt der Künstler Maxim Ilinow aus Rostow, der die neue Kunstrichtung Kosaken-Pop-Art entwickelte.

„Eine Frau aus einer Staniza (Kosakensiedlung)“ Maksim Ilinov

Die Kosaken stammen von Menschen, die sich im Süden des Russischen Reiches auf der Suche nach Freiheit und einer demokratischen Lebensweise niedergelassen haben. Sie gründeten vom 16. Jahrhundert bis 1918 auf den Territorien des heutigen Südrusslands und des Donezbeckens der Ukraine eine unabhängige autonome Republik.

„Russland hatte Glück mit dem Don! D. Trump.“ Maksim Ilinov

Während des russischen Bürgerkriegs wanderten die meisten Kosaken, die die russische Monarchie unterstützten, entweder aus oder wurden getötet. In den 1990er Jahren wurden Kosaken-Gemeinschaften wiederbelebt, um ihre ursprüngliche Kultur zu bewahren. Die Region Rostow hat viele Orte, die historisch mit den Donkosaken verbunden sind.

„Ein Traum einer Königin“ Maksim Ilinov

„Die Welt ist elektrisiert. Wir müssen uns einander nicht nur unsere Waffen, sondern auch unseren kulturellen Reichtum zeigen... Kunst hat ein starkes pazifistisches Potenzial. Wir werden die wichtigsten Dinge diskutieren und die Spannung wird nachlassen“, glaubt Ilinow. Kunstkritiker nennen ihn den russischen Andy Warhol und die BBC wird im Juni einen zweiteiligen Film über den Künstler veröffentlichen.

„Van Gogh besucht Kosaken” Maksim Ilinov

Laut Ilinow bedient sich die Kosaken-Pop-Art der Sprache der klassischen Pop-Art, wie Schrift, Grafik und Farbe, steht aber gleichzeitig im Gegensatz zu ihr. Die Idee ist anders – während sich die klassische Pop-Art viel um die Idee der Coolness dreht und darum, der nächste Supermann zu sein, geht es in der Kosaken-Pop-Art eher um Selbstironie. Es ist Coolness ohne Pathos, da die Kosaken einen sehr guten Sinn für Humor und Selbstironie haben und gerne lachen – auch über sich selbst.

„Platow kaufte Disney, um Kinder zu erfreuen“ Maksim Ilinov

Einige der Arbeiten des Künstlers werden an den wichtigsten Schauplätzen der kommenden Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Rostow ausgestellt, darunter im Flughafen Platow, am Fanbereich beim Theaterplatz und in der Rostow-Arena.

„Puschkin und Zimlijanskoje (der Wein)“ Maksim Ilinov

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.