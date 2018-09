Russisches Militär plant den Bau der dritthöchsten orthodoxen Kirche der Welt

Das russische Verteidigungsministerium verkündete seine Pläne, die Hauptkirche der russischen Streitkräfte in der Moskauer Region zu bauen. Das 95 Meter hohe Gebäude soll die dritthöchste orthodoxe Kirche der Welt werden. Die höchste- und die zweithöchste Kirche befinden sich ebenfalls in Russland: Das sind die Christ-Erlöser-Kathedrale in Moskau und die Isaakskathedrale in Sankt Petersburg.

„Im Laufe der russischen Geschichte wurden monumentale Kirchen, Kapellen und ganze architektonische Komplexe errichtet, um den Verteidigern des Mutterlandes zu gedenken”, heißt es auf der offiziellen Webseite (rus) des Projekts. Damit knüpft man an eine Tradition an und zielt darauf ab, „alle orthodoxen Mitglieder des Militärs in Russland zu vereinigen”.

"Auf der offiziellen Webseite des Verteidigungsministeriums Russlands ist eine neue Rubrik über den Bau der Hauptkirche der russischen Streitkräfte im Park Patriot zu finden".

Der Verteidigungsminister Sergei Schoigu erklärte (rus), dass sowohl die Regierung als auch die Russisch-Orthodoxe Kirche das Projekt unterstützten. Die Kirche wird im byzantinischen Stil auf dem Gelände des Parks Patriot in Kubinka nahe Moskau errichtet. Sie soll bis 2020 fertiggestellt werden.

