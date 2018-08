Zehn russische Holzkirchen, die Sie unbedingt sehen müssen, bevor es zu spät ist

Noch vor einigen Jahrhunderten waren in Russland fast alle Gebäude aus Holz. Viele dieser Bauten waren einmalige Kunstwerke. Diejenigen, die bis heute überlebt haben, sind brillant verziert und oft nur aus Holz, Äxten und Ellenbogenfett gemacht. Kaum zu glauben, dass viele immer noch ohne einen einzigen Nagel stehen. Viele dieser historischen Gebäude befinden sich jedoch in einem schlechten Zustand und benötigen dringende Aufmerksamkeit und Restaurierung. Ansonsten... siehe Beispiel Nummer vier!

1 Malyje Korely, Archangelsk

Dieses Freiluftmuseum mit traditioneller nordischer Architektur befindet sich in der Nähe des gleichnamigen Dorfes. Hier finden Sie unter anderem einen restaurierten Glockenturm aus dem 16. Jahrhundert, zwei St. Georgskirchen aus dem 17. Jahrhundert sowie Wohnhäuser der Pomoren, die einst am Ufer der Nördlichen Dwina lebten.

2 Kischi, Karelien

Anton Denisov/Sputnik Anton Denisov/Sputnik

Einst gab es mehrere Dörfer auf der Insel. Formal bleiben diese Dörfer bestehen, aber sie alle bilden heute ein gemeinsames Museum. Hier können Sie eines der höchsten Holzgebäude der Welt sehen: die 37 Meter hohe Kirche der Verklärung aus dem 18. Jahrhundert, die ohne einen einzigen Nagel erbaut wurde. Das architektonische Ensemble Kischi Pogost gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe.

3 Kolomenskoje Park, Moskau

Anna Sorokina Anna Sorokina

In diesem Park können Sie nicht nur Fahrrad fahren und entlang des Moskauer Ufers spazieren, sondern auch in ein hölzernes Gotteshaus aus dem 17. Jahrhundert gehen. Die St. Georgskirche wurde aus dem Archangelsk-Gebiet hierher transportiert und verfügt über eine beeindruckende Innen- und Außendekoration. Im Inneren befinden sich antike Fresken, die noch restauriert werden.

4 Kondopoga, Karelien

Igor Podgornyi/Sputnik Igor Podgornyi/Sputnik

Die im späten 18. Jahrhundert erbaute Mariä-Entschlafens-Kirche war eine der wenigen bis heute noch aktiv genutzten Holzkirchen. Gottesdienste fanden hier noch an Feiertagen statt. Es gibt barocke Ikonostase und alte Gemälde. Das Design der Decke und die kleinen Fenster im Inneren des Tempels sollten die Wärme im Gebäude halten. Deshalb ist sie trotz der beeindruckenden Größe der Kirche eigentlich ziemlich klein.

Leider brannte die Kirche am Morgen des 10. August bis auf den Grundriss ab. Die Brandursachen werden gegenwärtig noch ermittelt.

5 Warsuga, Murmansker Gebiet

Lev Fedoseyev/TASS Lev Fedoseyev/TASS

Die Himmelfahrtskirche aus dem 17. Jahrhundert befindet sich in einem Dorf auf der Halbinsel Kola an der Weißmeerküste. Die antiken Ikonen sind noch immer erhalten, aber die Glocken sind verloren: Kurz vor dem Großen Vaterländischen Krieg wurden sie entfernt, am Ufer des Warsuga-Flusses zurückgelassen und von der Flut fortgetragen.

6 Kem, Karelien

Anne Annette Anne Annette

Die prächtige Kirche der Mariä Himmelfahrt wurde im frühen 18. Jahrhundert zu Ehren des russischen Sieges über die Schweden im Nordischen Krieg erbaut. Das Gotteshaus gilt als eine Enzyklopädie der Holzarchitektur: Er wurde nach allen Vorgaben errichtet. Dennoch sind nur wenige alte Ikonen erhalten geblieben. Die Kathedrale wird gegenwärtig rekonstruiert.

7 Kimscha, Archangelsker Gebiet

TASS TASS

Die hohe Hodegetria-Kirche von 1700 ist das letzte Beispiel der örtlichen Mezener Architekturschule. Die Kirche wurde 2016 restaurier, die alten Stämme wurden ersetzt. Wenn Sie durch das alte Kimscha gehen, werden Sie auch viele andere religiöse Artefakte sehen, vor allem Kreuze. Viele Häuser im Dorf sind mehr als 100 Jahre alt, sodass es immer noch wie eine alte nördliche Siedlung aussieht.

8 Torschok, Twerer Gebiet

William Brumfield William Brumfield

Die Holzkirche der Tichwin-Ikone aus der Mitte des 17. Jahrhunderts ist der einzige Holztempel in dem kleinen Ort Torschok. Die Kirche wurde mehrmals umgebaut und sogar an einen anderen Ort verlegt. Die Überreste von Gemälden aus dem frühen 18. Jahrhundert sind jedoch immer noch darin. Die Ikonostase und die alten Ikonen sind leider verloren gegangen.

9 Talzy, Irkutsker Region

Alexander Kurov/TASS Alexander Kurov/TASS

Das Talzy-Freilichtmuseum für Holzarchitektur besitzt eine beeindruckende Sammlung sibirischer Gebäude, in denen einst Russen, Burjaten, Ewenken und Tofs lebten. Hier können Sie auch die kleine antike Kirche der Kasaner Ikone sowie den Spasskaja-Torturm (17. Jahrhundert) sehen. Alle alten Holzgebäude wurden aus den während des Baus des Irkutsker Wasserkraftwerks gefluteten Siedlungen hierher gebracht.

10 Witoslawizy, Nowgoroder Gebiet

Belliy Belliy

Eine große Sammlung von Holzarchitektur befindet sich auf dem Gelände des Dorfes Witoslawizy aus dem 13. Jahrhundert. Hier können Sie Russlands älteste religiöse Gebäude sehen: die Geburtskirche aus dem frühen 16. Jahrhundert, die Himmelfahrtskirche (17. Jahrhundert) und die Nikolaikirche aus der Mitte des 18. Jahrhunderts. Sie alle wurden aus verlassenen fernen Dörfern gebracht und restauriert.

