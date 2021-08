10 russische Filmsets, die zu Freizeitparks wurden (FOTOS)

1 - Piligrim Porto

Wenn Sie den Filmpark Piligrim Porto im Norden der Region Moskau besuchen, landen Sie in einer mittelalterlichen europäischen Stadt. Dieser Schauplatz, der das England des 18. Jahrhunderts darstellt, wurde für die historische Fernsehserie „Erinnerungen eines Geheimagenten“ (Übersetzung ins Deutsche) errichtet. Neben den alten Häusern und Straßen gibt es auch einen Platz für öffentliche Bestrafungen, ein Gefängnis und ein riesiges Piratenschiff! Obwohl alles aus Trockenmauerwerk besteht, sieht alles sehr realistisch aus.

2 - Mosfilm-Filmstudio

Die Filmkulissen des Mosfilm-Filmstudios befinden sich im Südwesten von Moskau, nicht weit vom Stadtzentrum entfernt. Hier findet man Häuser des alten Moskaus und des historischen St. Petersburgs, die in vielen Filmen wie z.B. „Anna Karenina" (2017), „Doktor Schiwago" (2005) oder „Weißer Tiger" (2012) als Kulisse dienten. Der Zugang ist jedoch nur mit einer über die Website von Mosfilm gebuchten Tour möglich.

3 – Landgut Gorki-Leninskie

Alexander Awilow/Moskva Agency Alexander Awilow/Moskva Agency

Dieser alte Adelssitz, der wörtlich übersetzt „Lenin-Hügel" heißt, war der letzte Zufluchtsort des bolschewistischen Führers Wladimir Lenin. Auf dem Gelände des Parks befinden sich die Kulissen für die „Die Legende von Kolowrat" (2017) und „Jagd auf den Teufel" (2017), die den Besucher in russische Städte verschiedener Epochen, vom 12. bis zum 20. Jahrhundert, führen.

4 - Sarai Batu

Legion Media Legion Media

In der südlichen russischen Region Astrachan gibt es eine künstliche mittelalterliche Stadt namens „Sarai Batu", die 2011 für den Film „Horde" gebaut wurde. Touristen können hier das Leben der alten Nomaden nachempfinden, sich im Armbrustschießen versuchen, einen Blick in eine Folterkammer werfen und sogar auf einem Kamel(!) reiten. Tatsächlich gab es im 13. bis 14. Jahrhundert unweit dieses Ortes eine echte Stadt mit demselben Namen, die Hauptstadt der Goldenen Horde. Der Ort der archäologischen Ausgrabungen ist heute ein Museum.

5 - Rabocheostrowsk

Legion Media Legion Media

Rabocheostrowsk ist ein kleines karelisches Dorf am Weißen Meer, das als Zwischenstation auf dem Weg zum Solowezki-Archipel dient. Die berühmteste Ansicht des Dorfes mit einer alten Hütte und einer Brücke diente als Filmkulisse für den Film „Die Insel" von Pawel Lungin (2006). Eine verlassene Baracke wurde in eine Kirche umgewandelt und ein alter Holzkahn (der wahrscheinlich von Gefangenen des Lagers Solowezki zurückgelassen wurde) wurde daneben platziert.

6 - Filmdorf für „Der letzte Bogatyr "

Diese Märchenstadt für den Film über einen russischen Volkshelden wurde im Norden des Moskauer Gebiets errichtet. Hier findet man niedliche Holzhäuser mit hellen Türmen und Terems. Die Fenster sind im antiken Stil verziert und in einem der Häuser steht sogar ein echter russischer Ofen.

7 - Filmkulisse in Sudak

Auf der Krim wurden zahlreiche sowjetische und moderne Filme gedreht. Die Kulissen sind zum Teil noch erhalten, so auch in der Nähe von Sudak, wo 2004 „Schywaja Ryba“ (zu Deutsch „Lebende Fische“) gedreht wurde. Dieser Film wurde zwar nie fertig gestellt, aber die Kulisse wurde zu einem Wallfahrtsort für viele Touristen. Der Film spielt in der Stadt Achtaman, die von Siedlungen in Marokko und der Türkei inspiriert wurde. Heute sieht dieser Ort aus wie eine alte zentralasiatische Stadt, an der der Zahn der Zeit genagt hat.

8 - Wikinger-Filmpark

Dieser historische Themenpark zwischen Simferopol und Aluschta auf der Krim diente als Kulisse für den Film „Viking" (2016). Der Park zeigt eine realistische mittelalterliche skandinavische Stadt mit einem Marktplatz, einer Wassermühle, einer Schmiede und einem Restaurant. Heute ist dieser Ort bei Einheimischen und Touristen mit Kindern sehr beliebt.

9 - Filmstadt bei Kasan

Der berühmte Roman „Suleiha öffnet die Augen“ (2015) von Gusel Jachina wurde 2020 auf die Kinoleinwand gebracht. Die Handlung spielt in dem sibirischen Dorf Semruk in den 1930er Jahren. Die Kulisse wurde in der Nähe von Kasan errichtet. Es umfasst das Haus des Kommandanten, Kasernen, eine Kantine und einen Klub am Ufer der Kama.

10 - Leuchtturm in der Region Rostow

Ewgenii Mitroschin/Getty Images Ewgenii Mitroschin/Getty Images

Im Jahr 2017 entstand im Dorf Merschanowo das Set für den Film „Der Leuchtturmwärter“ (2019). Es besteht aus mehreren Holzhäusern und einem hohen Leuchtturm. Die Filmcrew beschloss, das Set für Touristen freizugeben, und nun gibt es dort ein Autokino, eine Aussichtsplattform, ein Café und eine einzigartige Schaukel mit einem fantastischen Blick auf die Bucht. Dieser Ort ist besonders beliebt bei Instagrammern.

