Die sieben wichtigsten fiktiven männlichen Figuren in der russischen Literatur

1. Rodion Raskolnikow

Lew Kulidschanow/Gorky Film Studio, 1969 Lew Kulidschanow/Gorky Film Studio, 1969

Die charismatische Figur, die Fjodor Dostojewski schuf, ist ein moralisch zwielichtiger Mann mit einer gebrochenen Seele. „Bin ich eine zitternde Kreatur oder habe ich das Recht?“ fragt sich Raskolnikow kühn. Warum begeht er ein so grausames, aber gleichzeitig feiges Verbrechen? Vielleicht, weil er sowohl der Bösewicht als auch das Opfer ist? Auf seiner Suche nach moralischer Freiheit geht Raskolnikow durch die emotionale Hölle und bezahlt für den Rest seines Lebens für sein Verbrechen. „Ich habe nicht die alte Frau getötet, sondern mich selbst!" erklärt Raskolnikow in „Schuld und Sühne“.

2. Andrei Bolkonski

Sergei Bondartschuk/Моsfilm, 1965 Sergei Bondartschuk/Моsfilm, 1965

Seine Intelligenz, Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit machen ihn so real, dass man glaubt, ihn leibhaftig getroffen zu haben! Fürst Andrei Bolkonski aus „Krieg und Frieden“ von Leo Tolstoi ist eine kultivierte Figur mit romantischen Sehnsüchten. Mit dem Kopf in den Wolken von Idealismus und Optimismus träumt er von militärischem Ruhm und wahrer Liebe. Die Theatralik der High Society erscheint Andrei Bolkonski falsch und wertlos. „Wie kommt es, dass ich diesen erhabenen Himmel nicht früher gesehen habe? Und wie glücklich bin ich, dass ich ihn endlich gefunden habe!" sagt Fürst Andrej, als er in der Schlacht von Austerlitz verwundet am Boden liegt. „Alles ist Eitelkeit, alles Falschheit, außer diesem unendlichen Himmel.“

3. Jewgeni Basarow

Awdotia Smirnowa/Rekun-cinema, 2008 Awdotia Smirnowa/Rekun-cinema, 2008

Die Hauptfigur in „Väter und Söhne“ von Iwan Turgenjew ist ein unverbesserlicher Nihilist und ein Rebell ohne Grund. Ironisch, zynisch und scharfsinnig spricht Basarow seine Meinung ohne Vorbehalt und Angst aus. Der junge Mann verachtet Kunst und Romantik („Ein anständiger Chemiker ist zwanzigmal nützlicher als jeder Dichter", sagt er); er glaubt nicht an Liebe und Ehe („… Liebe... das ist ein imaginäres Gefühl...") und scheint zu allem seine eigene Meinung zu haben. Unbarmherzig und kompromisslos wurde Jewgeni Basarow zum Vorbild für eine Generation nihilistischer junger Russen, die seine Ideen übernahmen.

4. Eugène Onegin

Martha Fiennes/7 Arts International, Baby Productions, CanWest Global Television Network, Rysher Entertainment, Starz! Martha Fiennes/7 Arts International, Baby Productions, CanWest Global Television Network, Rysher Entertainment, Starz!

Der gleichnamige Held von Alexander Puschkins epischem Vers-Roman ist jung, reich und rastlos. Der ohnehin schon gut aussehende Adlige legt großen Wert auf sein Äußeres und kann leicht drei lange Stunden vor dem Spiegel verbringen, um sich für den Ball vorzubereiten. Der Frauenheld Onegin ist ein aristokratischer Bonvivant erster Güte. Er ist oberflächlich, ledig und aufdringlich, spart nicht am Geld und weiß, wie man Frauen verführt.

5. Pawel Tschitschikow

Michail Schwejtser/Mosfilm, 1984 Michail Schwejtser/Mosfilm, 1984

Der kalte und berechnende und zugleich höflich auftretende Tschitschikow von Nikolai Gogol versteht es, einen guten Eindruck auf Fremde zu machen. Der Schwindler kommt in eine kleine Stadt im Nirgendwo mit dem Ziel, „tote Seelen“ zu kaufen - verstorbene Bauern, die nur auf dem Papier stehen. Sein betrügerischer Plan soll Tschitschikow reich machen. Doch seine Träume sind nicht dazu bestimmt, in Erfüllung zu gehen. „Wenn du schnell reich werden willst, wirst du nie reich werden; wenn du reich werden willst, ohne an die Zeit zu denken, wirst du schnell reich werden", bemerkt Gogol in seinem Hauptwerk „Tote Seelen“. Bevor Alexander II. 1861 die Emanzipation der Leibeigenen anordnete, konnten Grundbesitzer Leibeigene kaufen, verkaufen oder sogar verpfänden. Das Wort „Seele“ wurde für Leibeigene verwendet, wenn es darum ging, ihre genaue Anzahl zu zählen.

6. Ilja Oblomow

Nikita Michalkow/Моsfilm, 1979 Nikita Michalkow/Моsfilm, 1979

Die einprägsamsten fiktiven Figuren sind manchmal diejenigen, die am wenigsten bereit sind, zu handeln. Genau das ist der Fall bei Ilja Oblomow von Iwan Gontscharow. Er verbringt die meiste Zeit damit, auf der Couch zu liegen. Seine Faulheit ist lächerlich, sein Bett ist seine Höhle, rund um die Uhr. In dem Moment, in dem der Adlige aktiv werden will, ruft er Zakhar, seinen Diener, und vertreibt sich die Zeit im Bett. Oblomow katapultiert die angeborene Faulheit auf die höchste Stufe. Und er kann es sich leisten! Seine Philosophie ist einfach: „Warum die Dinge verbessern, wenn es einfacher ist, sie so zu belassen, wie sie sind. Wenn man nicht weiß, wofür man lebt, lebt man irgendwie Tag für Tag; man freut sich, dass der Tag vorbei ist, dass die Nacht vorbei ist, und im Schlaf vertieft man sich in die langweilige Frage, warum man diesen Tag gelebt hat und warum man morgen weiterleben wird."

7. Juri Schiwago

Аleksandr Proschkin/ Central Partnership, Mosfilm, 2005 Аleksandr Proschkin/ Central Partnership, Mosfilm, 2005

Der Held von Boris Pasternaks Kultroman „Doktor Schiwago“ steht moralisch und ethisch über seinen Mitmenschen. Der brillante Diagnostiker ist ein nachdenklicher Mann, ein Mann der Tat mit Prinzipien. Doktor Schiwago hat kein Verständnis für Menschen, denen es immer nur gut geht. „Ich glaube nicht, dass ich dich so sehr lieben könnte, wenn du nichts zu beklagen und nichts zu bedauern hättest. Ich mag keine Menschen, die nie gefallen oder gestolpert sind. Ihre Tugend ist leblos und von geringem Wert. Das Leben hat ihnen die Schönheit nicht offenbart."

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.