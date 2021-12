Sieben russische Filme über das Überleben im Gulag

1. Die Hölle oder ein Dossier über sich selbst (1989)

Vor dem Hintergrund der Nachkriegszeit entfaltet sich das persönliche Drama eines jungen Paares. Der Vater des Mädchens, ein ehemaliger NKWD-Offizier, ist gegen die Beziehung und denunziert den Freund seiner Tochter. Der junge Mann wird verhaftet, während des Verhörs geschlagen und unterschreibt unter Zwang ein erfundenes Geständnis. Er wird in ein Gulag-Lager geschickt, wo er bei harter Arbeit, strengem Frost und schrecklichem Hunger um sein Überleben kämpfen muss.

Regisseur Gennadi Beglow stützte sich bei diesem autobiografischen Film auf seine eigene gleichnamige Novelle. Allerdings gefiel der sowjetischen Zensur die experimentelle, zerklüftete Filmsprache nicht, und der Film kam nicht in die Kinos.

2. Verloren in Sibirien (1990)

Ein britischer Archäologe, der bei einer Ausgrabung im Nordiran arbeitet, wird von den sowjetischen Geheimdiensten fälschlicherweise für einen amerikanischen Spion gehalten. Er wird entführt und nach Moskau und dann in ein abgelegenes sibirisches Lager gebracht, wo er versucht, ein Mindestmaß an Würde zu bewahren, trotz der grausamen Behandlung durch die Wärter und der Verkommenheit der hartgesottenen Kriminellen, die zusammen mit den politischen Gefangenen im Lager festgehalten werden.

In Russland hat der Gulag viele Leben berührt: Viele Menschen hatten Verwandte, Eltern, Freunde in den Lagern. Für den Regisseur Alexander Mitta wurde diese Geschichte zu einer sehr persönlichen, da er von seiner eigenen Mutter aus erster Hand über das Leben in den Lagern erfahren hatte. Dies half ihm, einen sehr eindringlichen Film zu drehen, der internationale Anerkennung fand und sogar für einen Golden Globe nominiert wurde.

3. Kannibale (1991)

Im Jahr 1954 kommt es in einem Gulag-Lager im sowjetischen Kasachstan zu einem großen Aufstand. Nachdem der Aufstand brutal niedergeschlagen wurde, kommt ein junger Polizist in das Lager, um einen seltsamen Fall zu untersuchen: Zwei Gefangene sind während des Aufstands geflohen, und um in der Wüste zu überleben, tötet und isst einer von ihnen den anderen...

4. Das Testament von Lenin (2007)

Diese Fernsehserie basiert auf der Biografie von Warlam Schalamow, dem Autor der berühmten Kolyma-Erzählungen, der ehrlichsten und grausamsten Geschichte über das Leben eines Menschen in einem Gulag-Lager.

Als junger Mann wird Schalamow wegen der Verbreitung von „Lenins Testament“ verurteilt, einem verbotenen Brief Wladimir Lenins an einen Parteitag, in dem er Stalin kritisiert. Die Serie zeigt die unerträgliche Schwerstarbeit, die die Gulag-Häftlinge unter extremen Wetterbedingungen leisten mussten. Die Lager in Kolyma gehörten zu den brutalsten: Die Häftlinge litten dort oft an Erfrierungen und Hunger und wurden hart bestraft, wenn sie die ihnen gesetzten unrealistischen Leistungsziele nicht erfüllten.

5. Zuleicha öffnet ihre Augen (2020)

Das Gulag-System bestand nicht nur aus Arbeitslagern, sondern auch aus speziellen Siedlungen. Diese Miniserie und der gleichnamige Bestseller von Gusel Jachina spielen in einer solchen Siedlung.

In den frühen 1930er Jahren startete die sowjetische Regierung eine Kampagne zur Enteignung wohlhabender Bauern. Der Ehemann einer tatarischen Frau namens Zuleicha versucht, sich dagegen zu wehren und wird getötet. Zusammen mit anderen enteigneten Bauern wird sie daraufhin tief nach Sibirien geschickt, wo sie sich inmitten der unwirtlichen Taiga einen Ort zum Leben und zur Nahrungssuche aufbauen müssen.

6. Das Kloster (2021)

Diese Miniserie basiert auf einem weiteren Bestseller über den Gulag, „Das Kloster“, von Sachar Prilepin.

Der Protagonist Artjom findet sich im Sonderarbeitslager Solowki wieder, einem der ersten Gulag-Lager des Landes. Dort trifft er auf einen bunten Haufen von Mitgefangenen - von Schwerverbrechern bis hin zu ehemaligen Priestern und Intellektuellen.

Artjom versucht nicht nur, im Lager zu überleben, sondern auch, sich die bestmöglichen Lebensbedingungen zu sichern. Zu diesem Zweck beginnt er sogar eine Affäre mit einer Gefängniswärterin...

7. Iwan Denissowitsch (2021)

Viele Sowjetbürger, denen während des Zweiten Weltkriegs die Flucht aus deutscher Gefangenschaft gelang, wurden der Spionage beschuldigt und in den Gulag geschickt. So erging es auch der Hauptfigur des Films, Iwan Denissowitsch Schuchow. Sein Tag im Lager beginnt um fünf Uhr morgens und er verbringt ihn mit harter Arbeit unter unerträglichen Bedingungen, mit nur dünnem Haferschleim und einer Brotkruste als Nahrung.

Die erste Erwähnung des Gulag in der sowjetischen Literatur erfolgte 1962, als Alexander Solschenizyns Kurzgeschichte „Ein Tag im Leben des Iwan Denissowitsch“ in der Literaturzeitschrift „New World“ mit der persönlichen Zustimmung des sowjetischen Führers Nikita Chruschtschow veröffentlicht wurde. Der Autor hatte fast zehn Jahre in den Lagern verbracht und war mit dem Alltag der Häftlinge, den er beschrieb, gut vertraut. Später schrieb er ein großes Sachbuch über das sowjetische Lagersystem mit dem Titel „Der Archipel Gulag“.

Der Regisseur Gleb Panfilow hat das ursprüngliche Buch erheblich verändert und (zum Missfallen der Kritiker) ein märchenhaftes Element hinzugefügt: Sein Held überwindet alle Prüfungen auf dem Weg zum Guten und zur Erleuchtung. Solschenizyns Buch hatte kein so optimistisches Thema. Am Ende der Geschichte geht der Protagonist zufrieden zu Bett, aber für ihn war die Quelle des Glücks einfach, dass er nicht in eine Strafzelle gesteckt wurde und nicht krank geworden war. „Gott sei Dank, ein weiterer Tag ist vorüber!“ seufzt Schuchow in dem Buch.

