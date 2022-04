Die Berufe berühmter russischer Schriftsteller

Russia Beyond (Gemeinfrei, ullstein bild via Getty Image, Alexander Less / Sputnik)

1. Alexander Puschkin - Beamter und Hofbeamter

Puschkin absolvierte eine angesehene Bildungseinrichtung - das kaiserliche Lyzeum von Zarskoje Selo - und wurde in den Dienst des Kollegiums für auswärtige Angelegenheiten berufen. Bald darauf wurde er wegen seiner freidenkerischen Poesie in den Süden Russlands verbannt, aber auch dort stand er offiziell im Dienst der Regierung im Büro des örtlichen Generalgouverneurs. Nach seiner Rückkehr aus dem Exil wurde Puschkin formell wieder in den Moskauer Dienst aufgenommen. Es wurde ihm jedoch gestattet, sich mit Geschichte und Schriftstellerei zu beschäftigen - er sammelte Material für ein Buch über Peter den Großen und arbeitete an der Geschichte des Pugatschow-Aufstands. Später beschloss Kaiser Nikolaus I., dem Dichter näher zu kommen und berief ihn nach St. Petersburg. Er verlieh dem Dichter einen für sein Alter und seine Stellung eher niedrigen Rang im Hofdienst, was Puschkin wütend machte. Außerdem konnte er nicht mehr in den Archiven arbeiten. Aber es war unmöglich, die Entscheidung des Zaren anzufechten.

2. Anton Tschechow - Arzt

Der Hauptmeister des Kurzgeschichtengenres schloss sein Studium an der medizinischen Fakultät der Moskauer Universität ab (und veröffentlichte seine erste Erzählung noch während seines Studiums). Er arbeitete als Arzt in einem Krankenhaus in der Nähe von Moskau und behandelte dann Patienten in seinem Haus. Selbst als er literarischen Erfolg hatte, hörte er nicht auf, als Arzt zu praktizieren. Tschechow richtete auf seinem Gut Melichowo eine Krankenstation ein, in der er die Bauern kostenlos medizinisch versorgte. Er kämpfte auch aktiv gegen die Choleraepidemie und für die Krankheitsvorbeugung; außerdem interessierte er sich für die medizinische Wissenschaft und verfolgte deren Fortschritte und Neuigkeiten. Am Ende seines Lebens verließ Tschechow die Praxis, als er an Tuberkulose erkrankt auf die Krim auswanderte.

3. Maxim Gorki - Arbeiter

Bevor er Schriftsteller und Dramatiker wurde, versuchte sich Gorki an einer Vielzahl von Arbeiten, um so gut es ging Geld zu verdienen. Er durchwanderte die Wolga und den Süden Russlands, wo er als Lader und Landarbeiter arbeitete, er war Gehilfe in einer Bäckerei in Kasan, Arbeiter in einer Eisenbahnwerkstatt in Abchasien und auf den Ölfeldern in Baku. Da er die Mittelschule nicht abgeschlossen hatte und daher nicht an der Universität studieren konnte, war Gorki gleichzeitig sehr wissensdurstig und philosophisch veranlagt und las viel. Er beobachtete das Leben der Menschen und begann, es in seinen ersten literarischen Versuchen zu beschreiben. Seine Geschichten wurden in mehreren Zeitungen veröffentlicht, und schließlich wurde er eingeladen, die körperliche Arbeit aufzugeben und Journalist zu werden und Essays zu schreiben. In der Folgezeit arbeiteten viele sowjetische Schriftsteller als Journalisten, da sie gezwungen waren, ein festes Gehalt zu beziehen und einen offiziellen „Job" zu haben.

4. Michail Bulgakow - Arzt

Ein weiterer erfolgreicher Arzt in der russischen Literatur ist Michail Bulgakow. Er beschrieb seine Arztpraxis in mehreren Werken, darunter „Die Notizen des jungen Arztes" und die Kurzgeschichte „Morphium", die in einer Fernsehserie mit dem britischen Schauspieler und Harry-Potter-Darsteller Daniel Radcliffe in der Hauptrolle verfilmt wurde. Eine weitere berühmte Figur Bulgakows, Professor Preobraschenskij aus dem Roman „Hundeherz“, basiert auf seinem eigenen Onkel, der ihn in vielerlei Hinsicht beeinflusste, Arzt zu werden. Bulgakow arbeitete als Arzt an der Front des Ersten Weltkriegs und des Bürgerkriegs und hatte auch eine Privatpraxis als Arzt für Geschlechtskrankheiten. In den 1920er Jahren zog er nach Moskau und gab seine Praxis auf, um sich ganz dem Schreiben und dem Verfassen von Theaterstücken zu widmen.

5. Boris Pasternak - Übersetzer

Zu Sowjetzeiten musste man, um als Schriftsteller tätig sein zu können, Mitglied im Verband der sowjetischen Schriftsteller werden und mit offiziellen Publikationen zusammenarbeiten. Die Zensur ließ viele Werke nicht zum Druck zu, und einige Schriftsteller konnten ganz verboten werden. Egal, wie oft sie an die Türen von Verlagen und Zeitschriften klopften, sie wurden nicht veröffentlicht. Daher waren viele Autoren gezwungen, sich als Übersetzer zu verdingen. Da Pasternaks Gedichte und Romane von der Zensur verboten wurden, musste er als Übersetzer arbeiten. Da er mehrere Sprachen beherrschte, übersetzte er erfolgreich Meisterwerke von Shakespeare, Goethe, Byron, Rilke und Verlaine sowie eine Reihe georgischer Dichter ins Russische.

6. Alexander Solschenizyn - Mathelehrer

Solschenizyn begeisterte sich schon während seiner Schulzeit für Literatur. Er beschloss aber, vorsichtshalber einen anderen Beruf zu ergreifen, und absolvierte die Fakultät für Physik und Mathematik der Universität Rostow. Nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs meldete er sich freiwillig an die Front und wurde auf der Stelle verhaftet, weil er Stalin kritisierte (weil er Lenins Ideale verfälschte). Solschenizyn verbrachte etwa acht Jahre in Arbeitslagern - eine Zeit lang arbeitete er als Mathematiker im Büro für Gefängnisbau. Nach seiner Entlassung 1953 arbeitete er als Mathematik- und Physiklehrer, bevor 1962 sein erstes Werk, „Ein Tag im Leben des Iwan Denissowitsch", veröffentlicht und er in den Verband der sowjetischen Schriftsteller aufgenommen wurde.

7. Joseph Brodsky – „Sozialschmarotzer" und Lehrer

Brodskys Familie lebte im Nachkriegs-Leningrad in extremer Armut. Joseph brach die Schule nach der achten Klasse ab und nahm eine Stelle als Müllereilehrling in einer Fabrik an, um etwas Geld zu verdienen. Später arbeitete er im Leichenschauhaus als Heizer im Kesselhaus und als Hilfsarbeiter bei geologischen Expeditionen. Obwohl er nie eine grundlegende Ausbildung genossen hatte, war er ein unglaublich gelehrter Mann und las viel - er begann Gedichte zu verfassen, die er auf Poesieabenden vortrug und in illegalen Selbstverlagszeitschriften (Samisdat) veröffentlichte.

Er hatte jedoch weder eine offizielle Anstellung noch war er Mitglied im Verband der sowjetischen Schriftsteller, weshalb er wegen seines „antisowjetischen Sozialparasitismus" verfolgt wurde. Die Lokalzeitung „Weschernij Leningrad“ trug dazu bei, indem sie ihn als „literarische Drohne" und „Faulpelz" bezeichnete. Nachdem er deswegen zwei Jahre im Exil verbracht hatte, gelang es einflussreichen Freunden, ihm eine Stelle als Dolmetscher zu verschaffen. Anfang der 1970er Jahre zwang der KGB Brodsky, das Land zu verlassen. Der Dichter emigrierte in die Vereinigten Staaten, wo er an mehreren Universitäten russische Literatur und Weltliteratur lehrte.

