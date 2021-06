3 gute Gründe, warum Sie die Werke von Michail Bulgakow lesen sollten

Sein Schicksal verarbeitete er zu Meisterwerken

Kaum die Hälfte von Bulgakows Werken wurde zu seinen Lebzeiten veröffentlicht. Sputnik/Sputnik Sputnik/Sputnik

Michail Bulgakow (1891-1940) musste sich durch eine Reihe von Turbulenzen und Traumata arbeiten.

Er wurde in Kiew (damals Teil des Russischen Reiches) in eine große und liebevolle Familie geboren. Michails Vater war Professor für Theologie und seine Mutter Lehrerin an einem Mädchengymnasium. Die unglaublich herzerwärmende Atmosphäre, die Bulgakow in seiner Kindheit erlebt hatte, spiegelt sich am besten in seinen autobiografischen Meisterwerken wider - seinem legendären Stück „Die Tage der Turbins“ und dem epischen Roman „Weiße Garde“.

Die beiden Brüder seiner Mutter waren Ärzte und Bulgakow trat in ihre Fußstapfen. 1916 schloss er die medizinische Fakultät der Universität Kiew mit Auszeichnung ab. Seine 18-monatige Arbeit als Arzt in einem ländlichen Krankenhaus in der Region Smolensk ist in der Sammlung von Geschichten „Aufzeichnungen eines jungen Arztes“ festgehalten.

Als der Erste Weltkrieg ausbrach, arbeitete Bulgakow als Arzt an vorderster Front. Er riskierte sein Leben bei der Erfüllung seiner Pflichten und wurde mehrmals verwundet.

Die berüchtigte Schule des Lebens, die Bulgakows Ansichten prägte, war noch schwieriger, weil die Zeit seiner Reife mit dem Krieg und der russischen Revolution zusammenfiel. Mitten im Bürgerkrieg erlebte Bulgakow persönlich zehn von achtzehn Staatsstreichen.

Die sowjetische Herrschaft erwies sich als Hauptgrund für die Tragödie von Bulgakows Schicksal. Es war ein „Zusammenprall der Titanen“: ein russischer Intellektueller von Tschechowscher Mentalität, der in einem liberal-demokratischen Geist gegen die allgegenwärtige sowjetische Zensur und Stalins sozialistischen Realismus erzogen wurde.

Je mehr Bulgakow versuchte, sich in die neue sowjetische Lebensweise einzufügen, desto mehr wurde ihm klar, dass die Zusammenarbeit mit der Sowjetregierung seinen Überzeugungen zuwiderlief. Er versuchte, durch Kontakt zu Joseph Stalin, der Bulgakows legendäres Stück „Die Tage der Turbins“ mindestens 15-mal im Moskauer Kunsttheater angeschaut hatte, eine gemeinsame Sprache mit den sowjetischen Behörden zu finden.

Bulgakow beschrieb die ideologischen Meinungsverschiedenheiten zwischen den Bolschewiki und der russischen Intelligenz in seiner kafkaesken Tour de Force „Hundeherz“. Bulgakows Manuskript wurde 1925 von der Zensur beschlagnahmt und erst zu Perestroika-Zeiten veröffentlicht.

Bulgakows Werke waren lehrreicher als jedes Geschichtsbuch

1919 erkannte Bulgakow, der voll ausgebildeter Arzt war, endlich, dass seine wahre Berufung das Schreiben war. Es wurde klar, dass er Stift und Papier brauchte, kein kaltes Stethoskop und einen weißen Kittel. „Alles Schreiben ist eine Krankheit. Sie können es nicht aufhalten“, sagte der amerikanische Schriftsteller William Carlos Williams einmal. Bulgakow bewies dies.

Bulgakows Meisterwerke wie „Der Meister und Margarita“ und „Die verhängnisvollen Eier“ sind eine Beschreibung des schrecklichen sowjetischen Lebens. Bulgakow ließ die Geschichte in seinen Werken besser lebendig werden als jedes Lehrbuch. In der brutalen sowjetischen Realität waren Bulgakows erste Erfolge klein. Er wurde das Opfer einer Hasskampagne in den sowjetischen Medien. In seinem Brief an die Regierung zitierte Bulgakow düstere Statistiken. Er sammelte alle Zeitungsausschnitte mit Rezensionen seiner Werke. Von den 301 Bewertungen waren 298 äußerst feindselig und negativ, und es ist leicht zu erkennen, warum. Bulgakow verachtete offen die kulturelle Dysfunktion, die der Sowjetmacht innewohnte.

Nicht einmal die Hälfte seiner Werke wurde zu Lebzeiten veröffentlicht. Sein Roman „Der Meister und Margarita" erblickte erst 1966, 26 Jahre nach Bulgakows Tod, das Licht der Öffentlichkeit. Dieses Schicksal teilte sein unvollendetes Meisterwerk „Theaterroman“, das 1967 herauskam. „Hundeherz“ wurde 1925 geschrieben und erst 1987 veröffentlicht, während „Das Leben des Herrn de Molière" 1962 herauskam.

Er schrieb eine der meistübersetzten russischen Novellen

„Der Meister und Margarita“ ist einer der am häufigsten übersetzten russischen Romane aller Zeiten. Es hatte auch einen großen Einfluss auf eine Reihe von Schriftstellern, Musikern und Künstlern auf der ganzen Welt. Er inspirierte den Rolling Stones-Frontmann Sir Mick Jagger, einen seiner besten Songs zu schreiben, „Sympathy for the Devil“. Phoebe Waller-Bridge, die Schöpferin von „Fleabag“ und „Killing Eve", erklärte ebenfalls, sie sei ein großer Fan von „Der Meister und Margarita“.

Eine Illustration zu „Der Meister und Margarita “ von Pawel Orinjanski. Dmitri Korobeinikow/Sputnik Dmitri Korobeinikow/Sputnik

Bulgakows Magnum Opus über den Teufel, der 1930 Moskau besucht, ist voller Humor und von stilistischer Brillanz. Bulgakow mochte es, wenn seine Rache kalt serviert wurde, und so schrieb er einen Roman über übernatürliche Macht, über Satan im bolschewistischen Moskau, über den Teufel und Jesus und über einen genialen namenlosen Schriftsteller, der einen Roman schrieb über Pontius Pilatus, den fünften Gouverneur der römischen Provinz Judäa, der die Kreuzigung Jesu befahl. In Bulgakows metaphysischer Arbeit ist Satan eine ambivalente Figur und „einTeil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft." Auf kühne und groteske Weise widersetzt sich Bulgakows Woland (der Teufel) einer neuen Art des Bösen. 1930 verbrannte Bulgakow die erste Version von „Der Meister und Margarita“. Sein letztes Meisterwerk ist voller zeitloser Maximen und Aphorismen. „Aber würden Sie bitte über diese Frage nachdenken: Was würdet Ihr Gutes tun, wenn das Böse nicht existieren würde und wie würde die Erde aussehen, wenn alle Schatten verschwinden würden? Schatten werden von Dingen und Menschen geworfen. Hier ist der Schatten meines Schwertes. Schatten kommen aber auch von Bäumen und Lebewesen. Möchten Sie die Erde von allen Bäumen und Lebewesen befreien, nur weil Sie sich vorstellen, nacktes Licht zu genießen? Das ist dumm.“

Als wahrhaft großer Denker war Bulgakow ein Mann, der schließlich nicht nur rein medizinische Zustände diagnostizieren konnte.

