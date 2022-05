Warum heiraten die Russen gern am ersten Sonntag nach Ostern?

Am ersten Sonntag nach dem orthodoxen Osterfest sind alle russischen Standesämter oft voll besetzt. Wir wollen herausfinden, warum dieser Tag für Hochzeiten so beliebt ist.

Hochzeitszeremonie im Weißen Saal des Moskauer Regierungsgebäudes. Anton Kardasсhow/Moskva Agentur Anton Kardasсhow/Moskva Agentur

Heidnische Wurzeln

Rundtanz. Alexej Stepanow Alexej Stepanow

Dieser Tag war früher ein heidnischer Feiertag für Neuvermählte, der dann von den orthodoxen Traditionen überlagert wurde. In Russland wird der erste Sonntag nach Ostern (in der katholischen Kirche als Zweiter Sonntag nach Ostern bekannt) Antipascha oder Thomas-Sonntag genannt. Dieser Feiertag erinnert an die Erscheinung Christi vor dem Apostel Thomas (oder Foma in der orthodoxen Kirche), der sich weigerte, an die Auferstehung Christi zu glauben, bis er sie mit eigenen Augen gesehen hatte. Die Woche, die auf diesen Tag folgt, wird Foma-Woche genannt. In dieser Zeit beginnt die Kirche wieder mit der Durchführung von Hochzeitszeremonien, die vom Beginn der Fastenzeit (nach Masleniza) bis Ostern verboten waren.

Krasnaja Gorka ist auch unter einem anderen Volksnamen bekannt - Lelnik. Die genaue Geschichte dieses Feiertags ist nicht bekannt, aber Volkskundler vermuten, dass die Slawen an diesem Tag Lelya, die Göttin der Blumen, des Frühlings und der Jugend, verehrten. Die verschiedenen Völker hatten unterschiedliche Daten für diesen Feiertag, aber in der Regel war es entweder Ende April oder in den ersten Tagen des Mai. Dies ist die Zeit, in der der wahre Frühling in Russland Einzug hält, die Vögel zurückkehren und die ersten Blumen blühen.

Mädelsabend. Alexej Korsuchin Alexej Korsuchin

Einige Volkskundler schreiben auch, dass die Slawen das schönste Mädchen als Symbol für Lelya wählten, das auf einem improvisierten Thron saß und das Fest von oben beobachtete. Dafür gibt es keine historische Bestätigung. Nichtsdestotrotz war Krasnaja Gorka einer der wichtigsten slawischen Feiertage des Jahres, dem Frühling gewidmet und ein Tag, an dem junge Menschen nach dem langen Winter wieder heiraten konnten. Im Allgemeinen bestand der Sinn dieses Festes darin, Mutter Erde aus ihrem Winterschlaf erwachen zu lassen, damit sie den Menschen in einigen Monaten eine gute Ernte bescheren würde.

Übrigens nutzten alleinstehende Mädchen und Jungen diese Feste zur Partnersuche. Zu Hause zu sitzen konnte Unglück bringen. Viele Mädchen hielten auch Wahrsagesitzungen ab, um Verehrer anzulocken. Die slawischen Völker glaubten im Allgemeinen, dass eine Hochzeit während der Krasnaja Gorka ein glückliches Familienleben bringen würde.

Diese Tradition wird bis heute beibehalten, und die lokalen Behörden veranstalten sogar thematische Feiern für Neuvermählte. In Moskau kann man sich zum Beispiel an Bord einer Flusskreuzfahrt, in der Standseilbahn über die Moskwa, im Planetarium oder im berühmten Ostankino-Fernsehturm trauen lassen. Krasnaja Gorka ist der zweitbeliebteste Termin für eine Hochzeit in der russischen Hauptstadt. Der erste ist der Tag der Stadt im September, der dritte der Tag der Familie am 8. Juli.

Gedenken an die Vorfahren

Das Roter Berg Festival in St. Petersburg. Juri Belinsky/TASS Juri Belinsky/TASS

Neben Hochzeiten hatte Krasnaja Gorka noch eine andere Bedeutung. Die Woche nach diesem Tag war mit dem Gedenken an die Vorfahren verbunden. Die Slawen nannten diese Zeit Radoniza-Woche (oder Radonizkaja - dieses Wort hat eine gemeinsame Wurzel mit dem russischen Wort Radost, das „Glück" bedeutet). Die orthodoxe Kirche nimmt auch die Beerdigungsgottesdienste wieder auf, die während der festlichen Osterwoche verboten waren.

Frisch Verheiratete auf der Luschkowy-Brücke in der Nähe des Baums der Liebe, wo am Vorabend des Festes am Roten Berg die Hochzeitsfeierlichkeiten stattfanden. Ruslan Kriwobok/Sputnik Ruslan Kriwobok/Sputnik

Montag und Dienstag hießen „Radoniza", an denen es üblich war, Friedhöfe zu besuchen und der Toten zu gedenken. Der Mittwoch wurde „trocken" genannt - man besuchte die Kirchen zum Gedenkgottesdienst. Es war auch verboten, etwas zu säen, da man glaubte, dass die Pflanzen nicht wachsen würden. Am Donnerstag ließen die Menschen bis zum Morgen etwas Essen für verstorbene Verwandte im Haus. Am Freitag wurde eine Abschiedszeremonie abgehalten, bei der trockene Zweige verbrannt wurden, damit die bösen Geister die künftige Ernte nicht verderben würden. Und am Samstag ehrten die Menschen Frischvermählte (einschließlich derer, die an der Krasnaja Gorka heirateten) mit fröhlichen Liedern.

Noch heute fahren in vielen russischen Städten auf der Krasnaja Gorka und der Radoniza kostenlose Busse zu den Friedhöfen, damit die Menschen die Gräber ihrer Angehörigen besuchen können.

Was bedeutet der „Rote Berg?“

Frisch Verheiratete bei einer Hochzeitsfeier auf dem "Roten Berg". Wladimir Smirnow/TASS Wladimir Smirnow/TASS

Wie bereits erwähnt, steht Krasnaja Gorka für „Roter Berg". Abgesehen von der Farbe rot verwenden slawische Völker (und die heutigen Russen) das Wort „rot", um etwas Schönes zu bezeichnen (der Rote Platz in Moskau heißt zum Beispiel nicht wegen seiner Farbe so, sondern wegen seiner Schönheit). Volkskundler sagen, dass die Slawen wahrscheinlich die Hügel, die mit den ersten Frühlingsblumen bedeckt waren, als „schön" bezeichneten. Die erwähnten Hügel - oder „gorki" (Plural auf Russisch) in ihrer traditionellen Bedeutung - bedeuten jedoch auch Grabhügel (Kurgane). Einige Volkskundler glauben auch, dass die Ostslawen auf den Hügeln Feuer zu Ehren der Götter anzündeten. Schließlich gibt es auch die Vermutung, dass die Heiden einfach eine höhere und landschaftlich schönere - und damit „schönere" - Aussicht wählten.

Frisch Vermählte bei einer Trauung in einer Seilbahnkabine auf den Worobjowi Gory (zu Deutsch: Sperlingshügel). Das Moskauer Standesamt plant, die Hochzeitszeremonie als russischen Rekord für die größte Anzahl von Paaren, die gleichzeitig in einer Seilbahn heiraten, zu registrieren. Sergej Karpuchin/TASS Sergej Karpuchin/TASS

