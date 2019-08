Kreative Romantik: 7 außergewöhnliche Heiratsanträge auf Russisch

1. Mit Hilfe der Spezialeinheiten

Im Juni eroberte dieses Video eines ungewöhnlichen Heiratsantrags die sozialen Medien. Spezialeinheiten der Polizei halten ein Auto an und ziehen mit vorgehaltener Waffe ein Paar aus dem Fahrzeug. Die Beamten behaupten, dass sie eine Tüte mit einem weißen Pulver in dem Fahrzeug gefunden hätten. Die Frau wirkt verängstigt, doch dann öffnen die Polizisten die Tüte, ziehen einen Ehering heraus und der Mann macht der Frau einen Antrag. Sie sagte ja.

Auch vorher halfen die russischen Spezialeinheiten schon bei Heiratsanträgen, so zum Beispiel 2016 in Ussurijsk (Föderationskreis Ferner Osten). 2015 nahmen sie sogar eine Frau mit auf die Wache. Auch diese Frauen verziehen ihren Freunden den Streich und sagten ja.

2. An Bord eines Flugzeugs

Daniel und Walentina saßen im Flieger von Moskau nach Tjumen, als Daniel plötzlich aufstand und scheinbar in Richtung Toilette ging. Kurz darauf sprach Daniel aber durch das Mikrofon und machte seiner Walentina einen Heiratsantrag. Er hatte zuvor alles mit der Crew abgesprochen. Nach der Landung in Tjumen schrieb Walentina auf Instagram von einem „schicksalhaften Flug“. „Ich ging als Freundin an Bord und landete als Ehefrau.“

3. So groß, dass man es aus der Luft sehen kann

Google Maps Google Maps

Vor einigen Jahren schrieb jemand den Satz „Schenja, heirate mich“ auf das Dach eines Mehrfamilienhauses in Jekaterinburg. Der Schriftzug, den man sogar mit Google Earth sieht, ist inzwischen eine lokale Sehenswürdigkeit. Ob Schenja dem Antrag zugestimmt hat, ist jedoch nicht überliefert.

4. Während einer Sportveranstaltung

Ein Skirennen bei der Universiade 2019 in Krasnojarsk endete romantisch. Während die Moderatoren mit einer Helferin über die Wettbewerbe diskutierten, kam ein weiterer Mitarbeiter des Organisationskomitees auf sie zu und machte ihr einen Antrag. Das Paar wird diese Universiade wohl nie vergessen.

5. Anstelle einer Waschmaschine

Heiratsanträge am Rand von Sportveranstaltungen scheinen in Krasnojarsk sowieso sehr populär zu sein. Während der Pause eines Eishockeyspiels hatten die Zuschauer die Chance, eine SMS zu senden und eine Waschmaschine zu gewinnen. Als die Gewinnerin aufs Eis gerufen wurde, bekam sie jedoch keine Waschmaschine, sondern eine Box mit einem Ehering. Ihr Freund hatte alles zuvor eingefädelt. Wir finden einen Ehering sowieso viel romantischer als eine Waschmaschine.

6. Mit Schokoeiern

eduard213/Pikabu.ru eduard213/Pikabu.ru

Ein anderer junger Mann entschied sich für eine ebenso romantische wie leckerere Variante. Er kaufte Schokoladeneier und versteckte in jedem einen Zettel. Als seine Freundin nach Hause kam, fand sie die Schokoladeneier und die Zettel. Zusammengenommen ergaben sie den Satz „Willst du mich heiraten?“. Auch sie sagte natürlich ja.

7. Bei einem Fallschirmsprung

Ein junges Paar aus Jakutien mag es eher aufregend. Sie gingen zusammen Fallschirmspringen, während Freunde des Paares am Boden ein Banner mit der Aufschrift „Heirate mich, meine Liebe!“ hielten. “Es war doppelt so aufregend, wie der Sprung an sich. Ich hatte das echt nicht erwartet,“ sagte die Frau.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.