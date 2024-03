5 Gründe, Michail Bulgakows Roman „Der Meister und Margarita“ zu lesen

Russia Beyond (Photo: Goskino; Public Domain; Penguin Classics Deluxe Edition, 2016)

Dieser kultige Roman ist eines der Lieblingsbücher aller Russen, obwohl er in der Sowjetunion viele Jahre lang verboten war.

1. Der Roman handelt von Satan und Gott

Der deutsche Schauspieler August Diehl als Woland in dem Film 2024. Michail Lokschin, 2023/AMEDIA Michail Lokschin, 2023/AMEDIA

Der Meister und Margarita ist eigentlich ein Roman in einem Roman, wodurch zwei parallele Handlungen entstehen: Die erste handelt davon, wie der Satan das stalinistische Moskau der 1930er Jahre besucht. Er stellt sich als Professor Voland vor, ein ausländischer Spezialist für dunkle Magie. Nach und nach trifft er verschiedene sowjetische Schriftsteller, Beamte und Aktivisten und wird sogar von manchen ihrer Ansichten überrascht. Satans Gefolge besteht aus einer Hexe, einer großen sprechenden Katze und zwei weiteren Dämonen, die böse Kräfte einsetzen, um Menschen zu bestrafen oder ihnen Streiche zu spielen.

Der russische Schauspieler Sergej Besrukow als Jeschua Ha-Notsri (Jesus) in der Serie 2005. Wladimir Bortko, 2005/Goskino Wladimir Bortko, 2005/Goskino

Eine weitere Handlung ist ein Romanmanuskript, das von der Hauptfigur, dem Meister, verfasst wurde. Völlig unpassend für die frühe Sowjetzeit, schreibt er ein Stück über Jesus (den er Jeschua han-Nasri nennt), den Prozess von Pontius Pilatus gegen ihn und seine letzten Lebenstage, einschließlich der Kreuzigung.

2. Er wurde von einem der talentiertesten russischen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts geschrieben und enthält viele autobiografische Details

Michail Bulgakow und seine dritte Frau Jelena, 1935. Public domain Public domain

So wie der Roman über Jeschua und Pilatus ein Lebenswerk des Meisters war, war der Roman über den Meister und Margarita das Lebenswerk von Michail Bulgakow. Der Schriftsteller arbeitete von 1928 bis zu seinem Tod im Jahr 1940 an dem Werk, ohne es jemals veröffentlicht zu sehen.

Er enthält viele autobiografische Details – Probleme, die der Meister mit seinem Roman hatte, hatte Bulgakow auch mit seinen Büchern. Sie beschreiben den Kampf mit der sowjetischen Zensur. Genau wie Margarita war auch Bulgakows geliebte Frau Jelena mit einem angesehenen Mann verheiratet, verließ ihn aber ebenfalls für einen armen Schriftsteller, opferte alles und widmete ihm (und dann seinem Vermächtnis) ihr ganzes Leben.

Der Meister und Margarita in der Serie von 2005. Wladimir Bortko, 2005/Goskino Wladimir Bortko, 2005/Goskino

Bulgakow-Forscher glauben, dass Jelena eine geheime KGB-Informantin war und dass Bulgakow vielleicht davon wusste und sie im Roman rechtfertigte. Als hätte sie einen Vertrag mit „bösen Mächten“ geschlossen, um ihn vor dem Gefängnis zu retten.

3. Der Roman war viele Jahre lang verboten, schlug aber nach seiner Veröffentlichung ein wie eine Bombe

Woland im Gespräch mit sowjetischen Schriftstellern, 1994. Jurij Kara/TAMP film company, 1994 Jurij Kara/TAMP film company, 1994

Es gab nur wenige Chancen, dass der Roman in der UdSSR veröffentlicht werden würde, denn er handelt von übernatürlichen Kräften, enthält biblische Anspielungen, stellt die Frage nach Gott und dem Teufel und übt offensichtliche Kritik an der sowjetischen Gesellschaft.

Die erste stark gekürzte und zensierte Version erblickte erst 1967 das Licht der Welt, mehr als 25 Jahre nach dem Tod des Autors. Die vollständige Version wurde jedoch im Ausland veröffentlicht und auch illegal unter den Sowjetbürgern im Samisdat (heimlich vervielfältigte Kopien) verbreitet.

Im Jahr 1973 wurde schließlich eine separate, vollständige Version in der UdSSR veröffentlicht – und sorgte für Aufsehen.

4. Es ist einer der Lieblingsromane aller Russen

Jevgeny Zyganow als der Meister und Julia Snigir als Margarita im Film 2024. Michail Lokschin, 2023/AMEDIA Michail Lokschin, 2023/AMEDIA

Umfragen zeigen, dass Der Meister und Margarita seit seiner Erstveröffentlichung bis heute zu den beliebtesten Büchern der Russen gehört.

Eigentlich hat der Roman alle Eigenschaften, ein Bestseller zu sein: Er hat eine spannende, fesselnde Handlung, ist unglaublich humorvoll und enthält viele lustige Ausdrücke, die zu Redewendungen und Aphorismen geworden sind.

Nikolai Burljaew als Jeschua Ga-Notsri und Michail Uljanow als Pontius Pilatus in dem Film von Jurij Kara, 1994. Sputnik Sputnik

Schließlich macht sich Bulgakow über die sowjetische Realität lustig, die er mit einer metaphorischen Sprache schildert; aber die Leser verstehen die Anspielungen trotzdem und lesen den eigentlichen Sinn zwischen den Zeilen.

5. Es ist unmöglich, das Buch vollständig für die Leinwand oder die Bühne zu adaptieren, so dass man es nur lesen kann, um es voll zu schätzen

Der Ball am Schauplatz des Satans. Michail Lokschin, 2023/AMEDIA Michail Lokschin, 2023/AMEDIA

Keine einzige Theater- oder Leinwandadaption wurde bisher als erfolgreich genug angesehen. Kaum ein Spezialeffekt oder eine Computergrafik war in der Lage, eine nackte Hexe, die über Moskau fliegt, oder eine große sprechende Katze aus Satans Gefolge, die in der Stadt herumläuft und Unfug treibt, lebendig werden zu lassen.

Die neueste Verfilmung von Der Meister und Margarita unter der Regie von Michail Lokschin feierte im Januar 2024 Premiere. Sie löste eine weitere Welle von Diskussionen über das Für und Wider einer Verfilmung aus und darüber, ob es wirklich möglich wäre, den Roman für die große Leinwand zu adaptieren.

Begemoth die Katze in der Serie 2005. Wladimir Bortko, 2005/Goskino Wladimir Bortko, 2005/Goskino

Darüber hinaus erwarb sich der Roman den Ruf eines verfluchten Werkes, denn jedes Mal, wenn man mit der Arbeit an einer Adaption begann, kam es zu zufälligen Pannen und Unfällen. Einige Schauspieler wurden schwer krank und einige starben kurz nach der Verfilmung, während andere Produktionen immer wieder auf verschiedenste Hindernisse stießen.

Lesen Sie also am besten den Roman und stellen Sie sich alles, was darin geschrieben steht, mit Ihrer eigenen Fantasie vor (oder Sie warten, bis eine KI talentiert genug ist, um eine gute Adaption zu schaffen!).

Wenn wir Sie immer noch nicht davon überzeugt haben, das Buch zu lesen, dann sehen Sie sich hier unsere kurze Zusammenfassung des Romans an!



