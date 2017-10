Russia Beyond

In den USA feiert man Halloween traditionell mit großer Begeisterung. Auch in Russland wird das Fest immer beliebter – löst aber auch Diskussionen aus. Während es für einige nur eine lustigste Verkleidungsshow ist, bezeichnen es andere als ein Karneval des Bösen.

Mein Vorschlag ist einfach und gerade heraus wie ein Schuss Wodka: Geh als Russe. Du bist es leid, Dich als Joker, Batman oder das Fliegende-Spaghetti-Monster zu verkleiden und suchst neue Ideen für Dein Halloweenkostüm?

In den USA erfreut sich Halloween nach wie vor großer Beliebtheit, und auch in Russland kommt das Fest in Mode. Für die russische Jugend ist es die lustigste Verkleidungsshow des Jahres, für die Orthodoxe Kirche ein Karneval des Bösen.





Halloween wird längst nicht mehr nur in den USA gefeiert, sondern auf der ganzen Welt, auch in Russland. In jedem Jahr gibt es aufs Neue Diskussionen über Sinn und Unsinn dieses Festes. Sogar einen negativen Einfluss auf die Jugend soll es haben.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.