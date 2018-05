Heilkatze zu verkaufen - zum Schnäppchenpreis von nur 2 Mio. Rubel

Russia Beyond

Ein Mann aus der Uralstadt Perm will nur zwei Millionen Rubel (umgerechnet etwa 30.000 Euro) für seine Katze. Warum eigentlich so bescheiden?

Getty Images Getty Images

Für zwei Millionen Rubel könnte man sich in Perm im Ural durchaus eine feine Wohnung kaufen. Aber ein selbstbewusster Katzenbesitzer will für diese Summe seine Samtpfote verkaufen. Denn die Katze sei kein gewöhnliches Haustier. Laut ihrem Herrchen bringt das Tier Glück und - vor allem auch in geschäftlichen Dingen.

Außerdem habe die Miez angeblich Verbindungen zur "nächsten Welt" und könne mit den Toten sprechen.

"Die Katze heilt auch! Schlafe mehrere Stunden und halte sie an deine Brust, so kannst du Krankheiten zuheilen!"

Achja, und außerdem sei die Miez stubenrein und trainiert, die eigene Toilette zu benutzen.

