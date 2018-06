Morgane aus Frankreich: Wie Russen mein Leben veränderten

persönliches Archiv persönliches Archiv

Sie lehrten mich Mut

Als ich vor zwei Jahren nach Russland gezogen bin, war ich nicht vorbereitet. Ich war ein Millennium-Kind aus der europäischen Mittelschicht, geboren in einer stabilen Welt mit der Gewissheit, dass die Gesellschaft mir immer den Rücken freihalten wird, wenn ich versage. In Europa sollen die Dinge richtig laufen. Es gibt immer etwas oder jemanden – die Polizei, das Sozialversicherungssystem, deine Eltern – um deine großen und kleinen Probleme zu lösen und dich vor dem wirklichen Leben zu schützen.

In Moskau begannen die Dinge sofort schiefzugehen: Mein russischer Mitbewohner terrorisierte mich, meine Katze fiel vom Balkon, ich kaufte ein Fahrrad, das fast sofort gestohlen wurde, ich konnte nicht mit den Leuten in Kontakt treten, die ich für die Arbeit brauchte, und es gab keine Möglichkeit, das richtige Büro für mich zu finden. Einwanderungsfragen. Ich fühlte mich überwältigt, entmachtet und ... irgendwie beleidigt. Ich hatte überhaupt keine Kontrolle. Ich verschwendete so viel Zeit und es war, als ob die russische Gesellschaft versuchte, mich persönlich zu Fall zu bringen. So hart und absolut unfair.

persönliches Archiv persönliches Archiv

Dann fand ich meine ersten russischen Freunde. Sie waren weise genug, nicht zu versuchen, meine "Probleme" für mich zu lösen; stattdessen zogen sie mich aus meinem eigenen Kopf heraus in ihr Leben. Sie brachten mich ins Schwimmbad und zur Datscha, wo wir bei langen Gesprächen über Puschkin und den Aufstieg und Fall der Zivilisationen grillten und armenischen Cognac tranken. Die Intensität dieser einfachen Momente ließ mich erkennen, dass ich an Kleinigkeiten festhielt. Ich fühlte mich wie ein verängstigtes kleines Mädchen. Ich hatte mich an Erwartungen gehalten, anstatt die Farben um mich herum zu sehen.

Mit neuen Augen begann ich, die Nachbarschaft und die atemberaubende Aussicht vom Balkon auf die Moskauer Skyline zu genießen. Ich fing an, meine Mitbewohnerin zu konfrontieren und sie ließ mich in Ruhe.

In Russland läuft immer alles schief. Das ist normal, und Klagen ist nutzlos. Es gibt keine Vorstellung davon, dass es für Sie persönlich unfair ist. Ich will nicht verallgemeinern, aber die Russen lassen sich selten im Mist der Strapazen stecken. Sie haben nicht den Mut, ihre Probleme zu lösen oder sie gehen zu lassen. Und sie konzentrieren sich auf das Wesentliche.

Sie lehrten mich das Unerwartete

persönliches Archiv persönliches Archiv

Viele meiner Freunde hier sind um die 20 bis 30 Jahr alt. Diese russischen Millennials sind in einer Welt geboren und aufgewachsen, die sich sehr von meiner unterscheidet – um die Zeit der Perestroika und der traumatischen 1990er Jahre. Einige meiner Freunde wurden in Tschetschenien geboren und vertrieben, als die russischen Streitkräfte begannen, Grosny zu bombardieren (während des Krieges gegen lokale Terroristen - Anmerkung der Redaktion). Andere wurden in Leningrad geboren und wuchsen in einem postsowjetischen Sankt-Petersburg auf, das von Gewaltverbrechen, Erpressung und Elend geplagt wurde. Die meisten von ihnen sahen ihre Eltern kämpfen, alles verlieren oder sogar im Laufe dieser unruhigen Jahrzehnte getötet werden.

persönliches Archiv persönliches Archiv

Dann beruhigten sich die Dinge. Das Leben wurde einfacher und vorhersehbarer. Jetzt hat Moskau einen New Yorker Geschmack und junge Muskowiter gehen wie Europäer durchs Leben. Sie genießen soziale Sicherheit, eine Pensionskasse und ambitionierte Karrierepläne. Aber die frühe Kindheit und Jugend in einem Land in tiefer Krise hinterlassen Spuren. Meine russischen Freunde leben mit der Vorstellung, dass sich alles über Nacht ändern kann, zum Guten oder zum Schlechten. Daher binden sie sich sehr an Vorlagen, Pläne oder Erwartungen. Was am meisten zählt, ist das Fundament, wenn alles um dich herum zusammenbricht: deine Ressourcen, Freunde, Familie und angenehme Momente.

Um sie herum lernte ich, diese schönen Momente mehr zu schätzen als abstrakte Lebensvorlagen. Ich habe gelernt, dass Zeit etwas ist, das jetzt genutzt werden muss, anstatt auf später verschoben zu werden.

Sie lehrten mich Authentizität

persönliches Archiv persönliches Archiv

Die Russen brachten mir bei, wie man ein stärkeres Selbstbewusstsein aufbauen kann. Meiner Meinung nach neigen Russen dazu, Sie für Ihren Wert als Individuum und nicht für Ihren Status in der Gesellschaft zu schätzen. Sie würden lieber Zeit verbringen (und sogar Geschäfte machen) mit jemandem, der loyal, intelligent und freundlich ist, anstatt mit jemandem, der "wichtig" ist.

In Europa würde ich mich an meine sozialen Referenzen halten. Ich würde erzählen, wo ich zur Universität gegangen bin und dass ich klassische Literatur liebe. Ich würde einige berufliche Errungenschaften ins Gespräch einstreuen und dass ich Bourgogne Bordeaux vorziehe. Außerdem würde ich vorgeben, etwas von dänischem Design zu verstehen. Das wäre meine Art, meine Kollegen zu beeindrucken und mich selbst gut zu fühlen.

persönliches Archiv persönliches Archiv

Aber die Russen sind nicht so leicht zu beeindrucken. Sie wissen, dass sozialer Status kommt und geht, beruflicher Erfolg kann zufällig sein, und Kunst und Kultur sind irrelevant, wenn sie nicht die Menschen auf einer tieferen Ebene verbinden.

In der Nähe von Menschen, die Wert auf Authentizität und spirituellen Reichtum statt auf soziale Attribute legen, fing ich an, wahrer und freundlicher zu mir selbst zu sein. Russen weigerten sich immer, mich für das zu respektieren, was ich vorgab zu sein. Es stellte sich heraus, dass sie mein echtes Ich vorzogen. Und dank ihnen habe ich mir nun auch besser gefallen.

persönliches Archiv persönliches Archiv

Was andere Expats über ihre russische Metarmorphose erzählen, erfahren Sie hier:

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.