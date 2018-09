Für Katzenfreunde: So finden Sie in Russland die richtige Samtpfote

Wie Sie einen vertrauenswürdigen Züchter finden

In Russland liegt der Preis eines reinrassigen Kätzchens höher, wenn es in Wettbewerben auftritt. Die beste Möglichkeit, einen Züchter zu finden, ist, eine Katzenschau zu besuchen. Die Zeitpläne dieser Schauen sind im Internet (rus) verfügbar. Dort bitten Sie einfach um die entsprechenden Kontaktinformationen. In Moskau werden solche großen Veranstaltungen über das ganze Jahr verteilt abgehalten, also gibt es zahlreiche Möglichkeiten, Züchter zu treffen. Eine andere Option ist, im Internet einen Züchter zu finden (rus), und ihn direkt zu kontaktieren. Einige Züchter haben sogar englischsprachige Internetseiten, so wie dieser Züchter in Moskau, der Sibirische Katzen, Maine Coons und Cornish-Rex-Katzen züchtet.

Bevor Sie Ihre Katze kaufen, sollte Ihnen der Züchter alle relevanten Unterlagen mit Informationen über das Tier und seine Impfungen zeigen. Wenn Sie an Ausstellungen teilnehmen möchten, sollten Sie sich außerdem im Katzenheim oder dem örtlichen Katzenzentrum ein Zertifikat über die Reinrassigkeit ausstellen lassen. Ein Kätzchen sollte bei seinem Verkauf nicht jünger als zwölf Wochen sein, aber Sie können es normalerweise bereits vor seiner Geburt reservieren. Gut ist, wenn der Züchter Ihnen vor dem Verkauf auch die Eltern des Tieres zeigt, damit Sie seine Abstammung nachvollziehen können.

Die meisten Züchter arbeiten nur mit einer Rasse, deshalb sollten sie genau über sie Bescheid wissen und Ihnen zu einigen Problemen Ratschläge erteilen können, nachdem Sie die Katze mit nach Hause genommen haben. Natürlich sollten Sie eine Vereinbarung mit dem Züchter unterzeichnen. Keine gute Idee ist, eine Katze über eine ausgewiesene Werbeanzeige zu kaufen, die überall zu sehen sind. Vertrauenswürdige Züchter machen normalerweise nicht auf diese Art auf sich aufmerksam.

Fünf Katzenrassen, die aus Russland stammen

1 Russisch Blau. Der Legende nach brachten englische Seefahrer diese wunderschönen grauen Katzen mit blauem Schimmer aus Archangelsk, einer Hafenstadt im Norden Russlands, mit.

2 Sibirische Katzen. Diese wahnsinnig flauschigen und großen Katzen sind beliebt in Russland. Ihr langes Fell schützt sie vor der sibirischen Kälte – machen Sie sich also darauf gefasst, häufig die Katzenbürste zu benutzen.

3 Don-Sphynx-Katzen sind ideal für Menschen mit Tierhaarallergie. Trotz ihres grimmigen oder gar hässlichen Aussehens sind sie sehr freundliche Tiere.

4 Newskaja Maskaradnajas sind langhaarige Katzen mit dunklerer Färbung im Gesicht und an den Pfoten sowie leuchtend blauen Augen. Ihr Name kommt von ihrem Erscheinungsbild – Sie sehen aus, als trügen sie eine Maske. Sie sind eine Unterart der Sibirischen Katze.

5 Kurilen Bobtails haben keine Angst vor Wasser und fangen sogar Fische. Natürlich ziehen sie es aber vor, von einem Menschen gefüttert zu werden.

Wie Sie eine Katze aus dem Tierheim adoptieren

In den meisten russischen Großstädten gibt es kommunale und private Tierheime. Dieses (rus) ist zum Beispiel das Tierheim in Moskau. Sie können auf der Internetseite eine Katze auswählen und das Tierheim kontaktieren. Walentina Pachomowa aus Sankt Petersburg, die vor einigen Jahren ein Kätzchen aus dem Katzenheim der Eremitage (rus) adoptierte, sagt, die Freiwilligen würden normalerweise fragen, ob Sie Fensternetze und andere Haustiere hätten. Eventuell würden sie auch Ihre Lebensumstände kontrollieren oder die Katze sogar selbst zu Ihnen bringen, um sicherzugehen, dass alles in Ordnung ist. Wenn Sie bereits ein anderes Haustier besitzen, helfen ihm die Mitarbeiter des Tierheims dabei, den neuen Spielgefährten zu akzeptieren. „Falls ein Freiwilliger merkt, dass Sie sich nicht gut um Ihre Haustiere kümmern, wird er die neue Katze nicht bei Ihnen lassen“, sagt sie.

Alle Tiere aus Heimen sollten geimpft, kastriert und entwurmt sein. Bei der Adoption sollten Sie außerdem eine Vereinbarung unterzeichnen.

Wie Sie eine Katze mit nach Hause nehmen

Jedes Land hat seine eigenen Bestimmungen darüber, wie Tiere eingeführt werden dürfen, also sollten Sie sich vor Ihrer Reise darüber informieren. Hier sind die Regeln der Europäischen Union (eng) sowie der Vereinigten Staaten (eng).

Ungeachtet dessen sollten Sie einen internationalen Veterinärpass besorgen, wenn Sie eine Katze aus Russland mitnehmen. Diesen erhalten Sie in den meisten Tierkliniken in Russland. Er enthält Informationen über Sie, den Besitzer des Tieres, sowie den Impfstatus der Katze. Tun Sie das rechtzeitig, in jedem Fall nicht weniger als elf Monate vor Ihrer Reise. Sie sollten außerdem ein russisches tierärztliches Zeugnis bei sich führen, welches „Forma nomer odin“ heißt und in jeder beliebigen Tierarztpraxis ausgestellt werden kann. Sie müssen es an der russischen Grenze vorzeigen, bevor Sie es gegen den internationalen Veterinärpass austauschen. Außerdem sollte Ihre Katze einen Chip tragen. Denken Sie daran, dass pro Person maximal zwei Katzen mitgenommen werden dürfen. Die Regeln für den Transport in Zügen oder Flugzeugen hängen vom jeweiligen Anbieter ab.

