Sechs Superkräfte der russischen Prolls

Die Gopniks sind eine aussterbende Art. Diese halbkriminelle Subkultur, die aus Armut, schlechter Bildung und Kulturlosigkeit hervorgegangen ist, wurde ein Opfer der Internetrevolution, die Jugendliche dazu verleitet, sich nicht mehr auf der Straße, sondern online auf der Suche nach Unterhaltung und Informationen herumzutreiben. Da die Geschichten über Schlägereien, kriminelle Aktivitäten und Sapojs (Trinkgelage) meist zur urbanen Folklore gehören, haben wir klassische Gopnik-Fähigkeiten ausgewählt und diese auf der Straße herumlungernden, Adidas-tragenden Rowdys in Videospielcharaktere verwandelt.

1. Die Russen-Hocke

Tatjana Manajewa Tatjana Manajewa

Newbie: Hockt auf den Fußspitzen

Amateur: Hockt auf der ganzen Schuhsohle

Meister: Hockt überall, auch wenn es einen Platz zum Sitzen gibt

Die „Russen-Hocke“ wurde in sowjetischen Gefängnissen geboren, wo die Häftlinge in der Freizeit keinen Platz zum Sitzen und Entspannen hatten (z.B. bei einem routinemäßigen Spaziergang auf dem Gefängnishof), so dass sie gezwungen waren, sich zu hocken (es wurde nicht geduldet, dass die Gefangenen sich auf den Boden setzen). Nach einiger Zeit wurde die Fähigkeit, für lange Zeit in der Hocke zu sitzen, ohne dass die Beine taub wurden, zu einem Markenzeichen von Kriminellen – und die junge Gopniks ahmten dies nach, um erfahrener auszusehen. Bei einer richtigen „Russen-Hocke“ muss die gesamte Fußsohle den Boden berühren.

2. Das Knabbern von Sonnenblumenkernen

Tatjana Manajewa Tatjana Manajewa

Newbie: Isst die Sonnenblumenkerne mit beiden Händen

Amateur: Isst die Sonnenblumenkerne mit nur einer Hand

Meister: Isst die Sonnenblumenkerne, ohne die Hände zu benutzen

Sonnenblumenkerne, oder Semotschki, sind der ultimative Gopnik-Snack für jedes Getränk und der beste Zeitvertreib (wenn man zum Beispiel auf seine Gopnik-Freunde wartet). Wer über umfangreiche Semotschki-Erfahrung verfügt, vermag die Schale zu entfernt, ohne dabei seine Hände zu benutzen. Diese hat er dann zur Verfügung, um ein Bier und eine Zigarette zu halten.

3. Ungewöhnliche Methoden, eine Bierflasche zu öffnen

Tatjana Manajewa Tatjana Manajewa

Newbie: Öffnet eine Bierflasche mit dem Feuerzeug

Amateur: Öffnet eine Bierflasche mit den Zähnen

Meister: Öffnet eine Bierflasche mit der Augenhöhle

Einer meiner Moskauer Freunde fuhr einmal in den Fernen Osten, um in einer Fabrik zu jobben. Die Kollegen dort waren ziemlich provinziell: fernöstliche Gopniks, die dem Moskauer mit Skepsis gegenüberstanden – bis er den Kronenverschluss einer Bierflasche mit einem Feuerzeug öffnete. Damit brach er das Eis und die Gopniks nahmen daraufhin an, dass er aus dem gleichen Holz geschnitzt war.

Es dauert eine Weile zu lernen, eine Flasche mit einem Feuerzeug zu öffnen – man muss den richtigen Drehpunkt finden (und dabei ein Dutzend Feuerzeuge zerbrechen). Das Öffnen von Flaschen mit den Zähnen oder sogar mit der Augenhöhle ist jedoch äußerst gefährlich – deshalb wird diese Fähigkeit von den Gopniks so geschätzt. Versuchen Sie nicht, es ihnen nachzumachen! Auch wenn es äußerst cool aussieht – Ihre Gesundheit sollte Ihnen wichtiger sein!

4. Die Kältetoleranz

Tatjana Manajewa Tatjana Manajewa

Newbie: Trägt im Winter spitze Schuhe

Amateur: Trägt im Winter spitze Schuhe und eine Bomberjacke

Meister: Trägt im Winter spitze Schuhe, eine Bomberjacke und keine Mütze

Für einen Gopnik ist das Aussehen von größter Bedeutung. Ein passendes bedrohliches und brutales Outfit kann einfache Leute erschrecken und sie dazu veranlassen, ihr Geld, ihr Handy und sonstige Wertgegenstände abzugeben. Zu einem guten Gopnik-Outfit gehören oft spitze Lederschuhe und eine leichte Bomberjacke aus Kunstleder. Und auch wenn es draußen eiskalt ist, wird ein echter Gopnik seinem Stil treu bleiben – durch das Tragen dieser Kleidung im Winter zeigt er, wie hart er ist.

5. Das Stecken eines Kleidungsstückes in ein anderes

Tatjana Manajewa Tatjana Manajewa

Newbie: Steckt die Hosenbeine in die Strümpfe

Amateur: Steckt den Pullover in den Hosenbund

Meister: Steckt die Jacke in den Hosenbund

Den meisten Kindern, die in der Sowjetunion aufgewachsen sind, wurde (in der Schule und zu Hause) gelehrt, ordentlich auszusehen, was in der Regel bedeutete, Unterhemd und Hemd in die Hose zu stopfen. Etwas altbacken und philisterhaft, aber so war der damalige Zeitgeist. Schon als Kind waren die meisten Gopniks nicht sonderlich leger gekleidet und sahen äußerst langweilig aus.

6. Das Zigarettenschluchen

Tatjana Manajewa Tatjana Manajewa

Newbie: Kann eine Zigarette von jedem auf der Straße schlauchen

Amateur: Kann eine ganze Packung Zigaretten schlauchen

Meister: Kauft nie eigene Zigaretten

„Hey Alter, hast du mal ´ne Kippe?“ Für einen Gopnik geht es bei Zigarettenschlauchen nicht nur darum, kostenlos zu rauchen, sondern auch darum, Status zu zeigen – denn die meisten Leute werden einem bedrohlich aussehenden Proll einen so kleinen Gefallen nicht verweigern.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.