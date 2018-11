Alltagssituationen, die Russen auf die Nerven gehen

Was kann ärgerlicher sein als Salzgurken, die nicht knackig sind, oder Menschen, die ohne Grund lächeln?

Der bloße Gedanke an diese Situationen kann einen Russen schon ärgern!

1. Wenn Salzgurken nicht knackig sind

Das ist eine echte Tragödie im Land, wo die Salzgurken ein Nationalgericht sind! Deshalb ist es lebenswichtig, die richtigen Gurken für das Einlegen zu wählen.

2. Wenn jemand in den öffentlichen Verkehrsmitteln dasselbe Buch wie du liest

Hey, weißt du, dass mein Dostojewski-Roman spannender ist als deiner!?

3. Wenn die Zentralheizung noch funktioniert, obwohl draußen eine kaum erträgliche Hitze herrscht

In Russland wird die Zentralheizung von den Behörden eingeschaltet, wenn die Kälte draußen länger als fünf Tage anhält. Dennoch nimmt man keine Rücksicht auf diese Regel im Sommer. Die Heizung funktioniert trotz der Hitze draußen, denn die Behörden scheinen es schlicht und ergreifend zu vergessen. In vielen Wohnungen kann man die Temperatur nur durch Öffnen der Fenster regulieren. Deshalb tragen die Russen zu Hause ein T-Shirt und gehen mit offenem Fenster schlafen.

4. Wenn das warme Wasser abgestellt wird

Jeden Sommer haben wir denselben Schlamassel. Alles scheint in Ordnung zu sein, aber jetzt musst du wieder bei einem Freund duschen, der in einem fernen Viertel lebt, oder als Alternative in einem Eimer baden.

5. Wenn du von anderen Metro-Passagieren übersehen wirst

Stehst du in der Mitte der Metroplattform und brauchst eine Ewigkeit, um dich auf den Schildern zu orientieren? Eine tolle Idee, nicht wahr? Du scheinst so verloren zu sein, dass deine Mitreisenden dich nicht einmal wahrnehmen.

6. Wenn du Bescheid gesagt hast, dass du keinen Zimt in deinem Kaffee willst, aber es passiert trotzdem!

Gott, wessen Idee war es, Zimt in meinen Kaffee zu tun?

7. Wenn jemand reicher wirken will als er in Wirklichkeit ist

Ein 50 000 Euro teures Auto zu haben, wenn du lediglich 500 Euro im Monat verdienst? Ehrlich, das ist schon längst nicht mehr im Trend.

8. Wenn Menschen ohne Grund lächeln

Die Wahrheit ist Russen lächeln selten, aber man kann ihnen keinesfalls Unaufrichtigkeit vorwerfen.

9. Menschen, die die ganze Straße einnehmen

Können Sie bitte zusätzlich noch langsamer gehen?

10. Warmer Wodka

Sie machen doch Scherze, oder etwa nicht?

