Die fünf berühmtesten Freaks Russlands

1. Die berühmteste Freak-Familie

Alexander Schpak war ein gewöhnlicher junger Mann aus St. Petersburg, bis er 2005 sein Aussehen bis zur Unkenntlichkeit veränderte. Der 39-jährige Alexander ließ sich am ganzen Körper tätowieren, die Lippen vergrößern, Nägel und Eckzähne wachsen, Implantate in die Brust und das Gesäß einpflanzen, Fett absaugen und eine Frontoplastik durchführen, um die Stirn- und Brauenform zu verändern.

Das neue Image hatte nur noch wenig mit dem ehemaligen Alexander gemeinsam. Der bis zur Unkenntlichkeit veränderte junge Mann fing an, Make-up zu tragen und die Öffentlichkeit mit seinen freimütigen Outfit zu schockieren.

Seine Frau Irina (die vierte in Folge) akzeptiert das Image ihres Mannes, lehnt es jedoch ab, sich selbst tätowieren zu lassen. Sie beschränkt sich auf Schönheitsoperationen an Brust und Gesicht.

Alexander Schpak verdient sein Geld als Bodybuilding-Trainer und ist erfolgreich bei Instagram, wo er hauptsächlich über das Kochen verschiedener Gerichte berichtet.

2. Bazuki-Arme

Der 22-jährige Kirill Tereschin aus Pjatigorsk wurde in ganz Russland für seinen unstillbaren Wunsch zur Vergrößerung seiner Armmuskeln berühmt. Da er nicht genug Geld für das teure Medikament Synthol (das zur Steigerung des Muskelvolumens verwendet wird) besaß, stellte er sein Präparat nach eigenem Rezept her – eine Mischung aus Mitteln, die er gerade zur Hand hatte. „Um solche Arme, wie ich sie heute habe, zu bekommen, muss man sechs Liter Synthol infundieren, dafür muss man 200.000 Rubel berappen. Daher musste ich einen anderen Weg finden“, sagte Tereschin bei einer beliebten russischen Fernsehsendung (rus).

Der junge Mann infudierte sechs Liter einer Mischung aus Olivenöl, Benzylalkohol und Lidocain in seine Muskeln. Diese Mischung ähnelt der Rezeptur von Synthol, aber die Bedingungen der häuslichen Zubereitung, die unkontrollierte Einnahme und die Missachtung des Rates seiner Ärzte führten zu ernsthaften Gesundheitsproblemen. Das selbstgemachte Synthol verklemmte die Nerven in seinen Händen, führte zu Taubheit der Muskeln und veränderte seine Haut, die einen rot-violetten Farbton annahm.

Während die Ärzte Tereschins Gesundheitszustand überwachen, verdient er sein Geld mit Videogrüßen, die jedermann für 3.000 Rubel (45 Euro) bei ihm bestellen kann. Nach eigener Aussage habe er zu seinen besten Zeiten durchschnittlich 36.000 Rubel pro Tag mit diesen Videogrüßen verdient.

3. Russlands erstes Augen-Tattoo

Ilja Gubarew wollte seinen Namen in Bomber ändern, entschied jedoch, dass es für sein Kind problematisch werden könnte, mit einem solchen Vatersnamen zu leben. Stattdessen tätowierte er den Spitznamen aus seiner Kindheit über seiner linken Augenbraue. Nachdem er fast das gesamte Gesicht verziert hatte, beschloss er, dass es an der Zeit sei, sich Farbe in die Augen zu spritzen.

„Ich habe mich fast anderthalb Jahre auf dieses Tattoo vorbereitet. Im Westen gab es bereits Erfahrung damit, also riefen wir in Staaten an, konsultierten einen Augenarzt. Am Ende lief alles perfekt“, sagte (rus) Gubarew.

Zu der gespaltenen Zunge, den Reißzähnen und Tätowierungen im Gesicht kamen also komplett schwarzen Augen dazu. Jetzt lebt der 32-jährige Tätowiermeister in Togliatti, sticht Tattoos auf Anfrage und führt seinen YouTube-Kanal.

4. Der Entenschnabel-Mann

Im russischen Fernsehen wurde der 30-jährige Jewgenij Bolotow als der „gruseligste Mann Russlands“ bezeichnet (rus). Jewgenij hat Einstiche in der Nase, in die er ein sehr großes und schweres Piercing einsetzen kann. Er dehnte außerdem seine Unterlippe und setzte einen riesigen Tunnel ein. Zusammen mit dem Piercing in der Oberlippe lässt dies ihm das Sprechen schwerfallen und man kann ihn kaum verstehen.

„Ich denke, das ist Kunst“, sagt Bolotow, der sich für einen Künstler hält. Nach seinen eigenen Worten will er es dabei nicht belassen und „seine Lippen noch weiter dehnen“.

5. Die Satanisten-Familie, die Luzifer zur Welt gebracht hat

Die Satanisten Konstantin und Natalia Menschikow aus Perm wurden landesweit berühmt, nachdem sie ihren neugeborenen Sohn Luzifer genannt hatten. „Mein Mann wollte ihn so nennen. Mir erschien diese Entscheidung zunächst zu mutig. Aber die Geburt war mit Komplikationen verbunden – Luzik konnte nach der Entbindung nicht atmen und wurde 24 Stunden lang künstlich beatmet. Und dann bat ich Luzifer um Hilfe. Ich habe ihm versprochen, wenn das Baby überlebt, werde ich meinen Sohn nach ihm benennen. So wurde Luzifer zum Schutzpatron unseres Sohnes“, erklärte (rus) Natalia der KP.

Die Mitarbeiter des Standesamtes versuchten dem Paar diese Entscheidung auszureden. „Wir haben versucht, die Eltern davon zu überzeugen, dass ein solcher Name in der Zukunft bei den Altersgenossen für Spott sorgen kann. Leider gab es keine offiziellen Ablehnungsgründe“, kommentierte den Vorgang Tatiana Tuschilina, Leiterin des Standesamtes im Stadtbezirk Kirovskij in Perm.

Ein Jahr später brachte das Paar ein weiteres Kind zur Welt und gab ihm den Namen Voldemort. Aber weder die Kinder noch die dunklen Mächte konnten die Ehe der beiden Satanisten retten – laut Medienberichten (rus) verließ Konstantin seine Frau mit den beiden zwei Kindern und ging zu einer anderen Satanistin.

