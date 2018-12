„Zuerst trug ich meinen steinernen Gesichtsausdruck“: Wie Irina aus Moskau in Australien lebt

Ich traf Andrew, einen Australier, in Moskau. Er arbeitete als Lehrer an einer internationalen Schule, und ich machte Naturwissenschaften, nachdem ich an der Moskauer Staatlichen Universität Chemie studiert hatte. Irgendwann beschloss ich, auch Lehrerin zu werden, und fing an als Assistenzlehrerin an Andrews Schule zu arbeiten.

Wir beschlossen, umzuziehen, damit ich ein international anerkanntes Lehrerdiplom erwerben kann. Die Wahl fiel auf England, die Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada und Australien. Die ersten drei Optionen waren teuer oder aus verschiedenen Gründen nicht geeignet, sodass wir uns für Australien entschieden. Andrew wurde dort ein Job angeboten, außerdem hatte ihn seine Familie sieben ganze Jahre lang nicht gesehen.

Alle notwendigen Dokumente zu beschaffen und ein Visum zu beantragen war zeitaufwendig und nervenaufreibend, aber schließlich sind wir 2016 umgezogen. Im ersten Jahr lebten wir bei Andrews Eltern und kauften dann eine Wohnung in einem einstöckigen Haus mit einem Garten in einer kleinen Siedlung am Meer, 80 Kilometer südlich von Sydney.

Zuerst trug ich meinen steinernen Moskauer Ausdruck, denn in Moskau kennt niemand jemanden und niemand begrüßt Fremde. Zuerst fühlte es sich seltsam an, als Fremde ein Gespräch mit mir aufnahmen. Zum Beispiel wenn Sie in den Supermarkt gehen und die Verkäufer sehr freundlich sind und fragen, wie es einem geht. Sie dachten wahrscheinlich, ich ein kompletter Idiot sei, weil ich nicht wusste, wie ich mich verhalten soll.

Als ich zum ersten Mal einer Schlange über den Weg lief, geriet ich in Panik. Aber nach einer Weile wurde mir klar, dass solche Angst irrational ist und auf Unwissenheit basiert. Australier werden in der Kindheit gelehrt, was sie tun sollen, wenn sie im Meer berührt werden oder eine Spinne auf ihnen landet. Nach drei Jahren wurde mir klar, dass ich noch am Leben war und in dieser Zeit von nichts getötet worden war, mir ging es gut.

In Australien habe ich zwei Jahre lang an einer lokalen Universität studiert. Dann habe ich mehrmals die IELTS-Sprachprüfung abgelegt, um die für die Lehrerakkreditierung erforderliche Punktzahl zu erhalten.

Ich bekam einen Job als „casual“ Naturwissenschaftslehrerin. Ich vertrete andere Lehrer, die krank sind oder den Job aufgegeben haben. Ich muss schon sagen, es ist ziemlich schwer hier Arbeit zu finden, es benötigt einen Glücksfall, eine freie Stelle, die plötzlich auftaucht, oder einen Bekannten, der weiß, wo man suchen muss.

In Russland gilt jeder, der nach der Schule nicht an die Universität geht, als ein kleiner Schwachkopf. Aber hier wird dem akademischen Wissen kein Vorrang vor irgendeiner anderen Art eingeräumt. Die Schule entwickelt die individuellen Fähigkeiten jedes Kindes. Es besteht nicht die Notwendigkeit, sich in allen Fächern hervorzuheben. Für viele Berufe reichen zehn Jahre Schulbildung und ein Jahr an einer Fachhochschule. Elektriker und Klempner verdienen sehr viel Geld. In Russland sind diese Berufe nicht sehr angesehen oder hoch bezahlt, um es vorsichtig auszudrücken.

Die Kinder entwickeln sich hier als selbstständige Individuen. Dies spiegelt sich sowohl im Bildungssystem als auch im Alltag wider. Ab einem bestimmten Alter bieten die Eltern ihren Kindern die Möglichkeit, Taschengeld zu verdienen: Drei Euro für das Geschirrspülen zum Beispiel, und ab 16 Jahren haben sie alle einen Teilzeitjob. Als ich mich entschied, nebenbei als Kellnerin in einer lokalen Bar zu arbeiten, war der Manager schockiert, als er feststellte, dass ich im Alter von 28 Jahren keine Vorkenntnisse hatte.

Mir gefällt, wie australische Kinder ermutigt werden, kritisches und kreatives Denken zu entwickeln. Sie sind nicht nur von Löffeln gespeistes Wissen, sondern haben gelernt, darüber nachzudenken und zu verstehen, was um sie herum passiert und warum. Wenn Sie am Meer leben, warum rostet Ihr Fahrrad dann leichter als Tommy's, der auf einem Berg lebt? Geh und finde es heraus! Mathematik ist auch im wirklichen Leben verankert. Kinder lernen, wie Kreditkarten funktionieren und wie man berechnet und wie viel man braucht, um ein Haus zu kaufen.

In der australischen Denkweise geht es darum, das Leben zu genießen. Arbeit und Erfolg sind nicht die Haupttreiber. Hier sind die wichtigsten Werte die Familie, die Gesundheit, jeder macht Sport, egal ob es aus dem Gehen zum Strand oder in den Wald besteht, Wandern und Grillen mit den Kindern. Wenn Menschen in Rente gehen, machen sie oft eine Kreuzfahrt durch Europa oder eine andere Reise. In Russland ist es die Aufgabe der Großmutter, sich um die Enkelkinder zu kümmern, aber hier ist der Ruhestand eine Zeit für sich selbst.

Es ist seltsam, aber ich vermisse Essen, das ich normalerweise nie in Moskau gegessen habe. Zum Beispiel Salamiwurst oder Hering in Weinessig. Und hier ist es unmöglich, echtes Schwarzbrot zu finden.

Manchmal vermisse ich es, Russisch zu sprechen. Ich kann immer noch nicht glauben, dass ich arbeite und Kinder in einer Sprache unterrichte, die nicht meine eigene ist.

Hier ist alles anders. All die Dinge, die ich als Erwachsener gelernt habe, scheinen aus einer anderen Welt zu kommen. Zum Beispiel ist hier der Ozean sehr feucht und die Wäsche kann eine Woche zum Trocknen brauchen, im Gegensatz zu Moskau, wo normalerweise alles über Nacht trocknet.

* Der Name wurde auf Wunsch der Befragten geändert.

