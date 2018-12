Russische Tinder-Statistiken 2018: ein Land der nichtrauchenden Surfer und Reisenden

Russia Beyond

Zum ersten Mal hat Tinder die Daten über die Präferenzen seiner Nutzer in Russland veröffentlicht.

Unter den russischen Frauen wurden Männer, die als Beruf „Surfer“ sind, am häufigsten „swiped“ [gewählt]. Ah, Russland, das Land der sanften Wellen, Sandstrände und schönen Surfer... Geschäftsleute, Ingenieure, Ärzte und „Reisende“ sind ebenfalls sehr gefragt. Bei den Männern sind Frauen, die sich selbst als „Reisende“ auflisten, am beliebtesten, dahinter folgen: Ingenieurinnen, Künstlerinnen, Models und Sportlerinnen.

Im Jahr 2018 wurden in Russland die meisten Treffer im Juli verzeichnet, als hier die FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft stattfand. Der Mai mit seinen langen Feiertagen kam an zweiter Stelle. Und die beste Zeit für ein Match ist anscheinend Montag gegen 22 Uhr.

Die beliebtesten Wörter in Profilen waren „Katze", „Sinn für Humor“, „Hund“, „Reiselust“ und „Freundschaft“. Unter den Nutzern, die ihre Lieblingssportarten angeben, waren Joggen, Snowboarden, Fußball, Yoga und Basketball die beliebtesten. Die Russen auf Tinder sind sehr fit: Das „Nichtraucher“-Emoji steht nach den allgemein beliebten „Zwinker"- und „Lachen“-Emojis an dritter Stelle der Beliebtheit.

Was die Russen im Vergleich zum Rest der Welt von Tindernutzern auszeichnet, ist die Tatsache, dass sie ihre gastronomischen Vorlieben selten in ihren Profilen offenbaren. Jedoch schreiben Frauen oft, dass sie „gerne kochen“, während in westlichen Ländern Pizza das beliebteste Essen auf Tinder ist.

