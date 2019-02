Das Dorfleben einer jungen Russin begeistert Instagram

Russland hat einen neuen Instagram-Star. Unter „PolyaizDerevki" (zu Deutsch etwa „Polya vom Dorf”) findet sich der Account der 27jährigen Polina, die seit zwei Jahren in einem Dorf fünf Zugstunden von Moskau entfernt lebt. Eltern und Freunde kommen oft zu Besuch, doch sie lebt alleine und verrät daher aus Sicherheitsgründen ihren genauen Standort nicht.

Polina postet unglaublich lustige Videos vom Alltag auf dem Lande und macht sich dabei über das Stadtleben mit all seinen Annehmlichkeiten lustig. So ist das ländliche Spa nichts weiter als ein Waschbecken und ein Trog. Ein Badehaus präsentiert sie wie eine Luxussuite.

Instagram zunächst nur für die Freunde

Polina wurde im Mai 2017 zur Instagrammerin. Zunächst wollte sie nur ihre Freunde an ihrem Landleben teilhaben lassen. Die waren so begeistert von ihren Videos, dass sie sie ermunterten, mehr davon zu posten. Nach und nach bekam sie mehr Abonnenten. Nachdem sie 5 000 Follower hatte, ging es nochmal steil nach oben. „An meinem Geburtstag knackte ich die Million und dachte ‘Hakuna Matata’!”, erzählt uns Polina.

In ihren Videos sagt Polina, dass sie mit dem Stadtleben Schritt halten will. „Ich habe hier zahlreiche Formen der Unterhaltung: Ich kann auf einer nassen Bank gleiten, Brennholz hacken, auf einem Haufen Müll aller Art sammeln, auf eine Ameise warten, die mich beißt. Alle Arten von Zeitvertreib sind verfügbar: Spa, Barbecue, Komposthaufen - die Hälfte von Ihnen hat wahrscheinlich keine Ahnung, was ein Komposthaufen ist.”

Polina postet Videos, wie sie gräbt,

Holz hackt,

mit Ziegen posiert,

singt,

Äpfel isst...

Was für viele ihre Videos so lustig macht, ist Polinas ironischer Blick auf Menschen, die von Mode, Fitness, einem gesunden Lebensstil oder ihrem Aussehen besessen sind.

„Ich möchte mit den neuesten Trends in Moskau Schritt halten. Sie wissen schon: definierte Hintern, Ausfallschritte, Kniebeugen oder wie sagt man aktuell dazu? Ich weiß, dass man Gewichte heben muss”, erklärt Polina und zeigt auf einen Haufen rostiges Altmetall. „Vergessen Sie auch nicht, sich gesund zu ernähren, mit all den Goji-Fiji-Viuji-Beeren", fährt sie fort, zieht etwas Gras aus der Erde und legt es auf einen Fliegenpilz.

Sie macht sich auch über den bekannten Instagram-Slogan: „Verlasse Deine Komfortzone” lustig.

Ohne Plan

Ihre Biografie auf Instagram basiert auf einem Lied der populären in Russland Band „Banderos” über ein Mädchen aus der Provinz, das von der Promi-Welt träumt: „Sie möchte in Manhattan leben und mit Demi Moore Geheimnisse teilen”, heißt es darin. Polina sagt: „Ich möchte nicht in Manhattan leben, und ich teile Geheimnisse nur mit Ziegen.” Polina lebte schon in vielen verschiedenen Städten: Wladimir, Moskau, Nischni Nowgorod. Sie hat studiert und hatte auch schon einige Jobs. Einmal machte sie Urlaub auf dem Dorf und erkannte, dass das genau ihr Ding ist. „Für mich war das keine schwierige Entscheidung oder Notwendigkeit. Ich bin gekommen, es hat mir gefallen, ich bin geblieben.”

Zusätzlich zu den offensichtlichen Vorteilen wie frische Luft, keine Hektik, keine Staus, Autos oder Menschenmassen war für Polina das Wichtigste die schöne Landschaft.

Dorfleben und Berühmtheit

Polina sieht nicht aus wie der durchschnittliche Dorfbewohner. Sie kleidet sich modisch. Den Dorfbewohnern sei Mode dagegen egal. Sie achten nicht auf ihre Kleidung. „Für sie bin ich nur eine nette Nachbarin. Wir besuchen uns, reden miteinander, man kennt sich gegenseitig mit Namen und lebt einfach friedlich miteinander”, sagt Polina.

Früher war sie ausschließlich auf Instagram aktiv, mittlerweile hatte sie auch einen Auftritt in einer Show für YouTuber. „Ich wollte etwas über mich erzählen, damit die Leute mich auch einmal aus einem anderen Blickwinkel betrachten und mich kennenlernen können", erklärt sie. Polina bekommt viele Werbeangebote. „Ich war bereits in Anzeigen zu sehen. Ich kann nicht alle Angebote annehmen. Ich entwerfe aber selbst gerne Anzeigen, das ist für mich ein kreativer Prozess”, erzählt sie.

Von dem Geld, das sie durch Werbung verdient, stellt sie ihr Haus fertig. Sie will im Dorf bleiben, auch wenn sie einmal genug verdienen wird.

„Ausländischen Lesern möchte ich eines sagen: Das russische Dorf ist toll.”

