Russland feiert Nouruz mit Tanz und Pilaw (BILDER)

Nouruz ist ein Feiertag des Frühlings, der von den Turkvölkern gefeiert wird. In Russland ist das Fest unter den Tataren, Baschkiren, Lezgins und vielen anderen ethnischen Gruppen bekannt. Die Feierlichkeiten beginnen zum Frühlingsanfang am 21. März und dauern 13 Tage an. Der Volksglaube besagt, dass wenn man den Frühling feierlich begrüßt, wird die Ernte in diesem Jahr üppiger ausfallen.

Moskau

Die russische Hauptstadt feierte Nouruz auf dem Ausstellungsgelände WDNCh. Über 40 000 Besucher wurden mit einem traditionellen Pilaw-Gericht verwöhnt: Knapp drei Tonnen Reis wurden für die Veranstaltung gekocht!

Jeder Koch hat sein eigenes Rezept. Auf dem Festival konnten die Gäste Pilaw mit Lamm, Meeresfrüchten oder die vegetarische Version probieren. Niemand musste hungrig bleiben.

Kasan

In der Hauptstadt der Republik Tatarstan feierte man Nouruz auf der Pferderennbahn, wo ein Ethnomarkt, genannt “Die Seidenstraße”, organisiert wurde.

Die Gäste konnten Trachten und Souvenirs aus dem Osten kaufen oder die nationale Küche der Tataren, Usbeken, Turkmenen und vieler anderen in Kasan lebenden Diasporas probieren.

Nabereschnyje Tschelny

Der Frühling in der zweitgrößten Stadt Tatarstans wurde mit einem großen Festival der orientalischen Küche und den Auftritten nationaler Ensembles verschiedener Diasporas begrüßt.

Sotschi

Dieses Jahr wurde Nouruz zum ersten Mal in der Schwarzmeerstadt gefeiert. Rund 1500 Gäste haben das Festival besucht.

Man konnte den traditionellen kaukasischen Irimschik-Käse probieren und natürlich stand der über offenem Feuer gegrillte Sсhasсhlik auch auf der Speisekarte!

Orenburg

In dieser Stadt im Süden des Urals leben Vertreter von mehr als 100 Nationalitäten, darunter auch die der türkischen Volksgruppen. Im Mittelpunkt der Nouruz-Feierlichkeiten steht die Sumalak-Süßspeise, die aus gekeimten Weizenkörnern hergestellt wird. Viele Leute beschreiben sie scherzhaft als “orientalisches Nutella”.

Derbent

Die Feierlichkeiten in dieser nordkaukasischen Stadt fanden neben einer Moschee statt. Die Besucher nahmen an traditionellen Wettbewerben teil. Die Theatertruppe aus Aserbaidschan spielte einen traditionellen Heiratsantrag nach. Der Brauch sagt, dass es den Verliebten Glück bringt, wenn sie sich einen Heiratsantrag während Nouruz machen. Auf dem Festtagstisch gab es natürlich Pilaw.

