Wie kleiden sich russische Frauen?

Normalerweise unterscheiden sich russische Frauen beim Shoppen nicht besonders von europäischen Frauen. Laut dem Mode-Onlineshop GLAMI verbringen sie jedoch doppelt so viel Zeit damit.

Russische Frauen kaufen ebenso bei Zara, H&M und Mango ein, einige auch bei Massimo Dutti oder bestellen ihre Sachen in Europa. Russische Frauen lieben Outlets, weil sie dort die gewünschten Markenartikel mit einem spürbaren Rabatt bekommen können: Russen lieben Luxus, auch wenn sie ihn sich nicht leisten können.

Wie kommt es dann, dass man Frauen aus Russland fast immer auf den ersten Blick erkennen kann?

Man könnte es den „unverwechselbaren russischen Stil“ nennen. Aber auch wenn das etwas übertrieben ist, hat er doch etwas Einzigartiges. Der „russische Stil“ ist allerdings nichts, was Frauen aus Westeuropa gerne anprobieren würden.

Der „Over chic“-Faktor

Getty Images, Sergei Bobylew/TASS, Pixabay Getty Images, Sergei Bobylew/TASS, Pixabay

„Schau dir nur das ganze Glitzerzeug an, das sie an sich haben, und vergleiche es mit den Europäerinnen: Je mehr es glitzert, desto wahrscheinlicher ist es, dass es sich um eine Russin handelt – eine schimmernde Jacke, funkelnde Schuhe und sogar ein vom vielen Make-up glänzendes Gesicht“, erklärt Utkarsh Bhardwaj aus Indien, der die letzten drei Jahre in Russland verbracht hat.

Ja, Russen lieben Highlighter: den Effekt glänzender Haut, Strasssteine auf den Fingernägeln, Turnschuhen und dem T-Shirt.

Rot mit Schwarz, Grün und Gelb mit goldenen Accessoires, grelle Aufdrucke, etwas zu helles Tages-Makeup, ein Collier statt eines Anhängers – das ist typisch russisch. Bei den Russen müsse es immer etwas mehr sein, resümiert die Designerin Lena Karin.

„Diese russischen jungen Frauen – sie haben immer verlängerte Wimpern und ich fürchte mich ein wenig vor diesen Spinnen. Sie lieben auch lange Fingernägel und roten Lack und hohe Absätze“, sagt der 29-jährige Niels aus Holland. „Ich hasse es, wenn meine russische Freundin High Heels trägt. Denn nach einer halben Stunde fängt sie an zu jammern, dass ihre Beine schmerzen. Dabei hat sie sich selbst dafür entschieden, sie zu tragen!“

Pelz ist auch so ein typisch russisches Ding. Pelzmantel, Pelzmütze oder auch nur eine Pelzapplikation am Rock...

Der „Nicht das Gesicht verlieren“-Faktor

Jekaterina Tschesnokowa/Sputnik, Pixabay Jekaterina Tschesnokowa/Sputnik, Pixabay

Mein italienischer Freund hat mir von seiner russischen Freundin erzählt. Sie fuhren in den Urlaub und sie zog sich eine Lebensmittelvergiftung zu. Als sie sich auf den Weg ins Krankenhaus machten, griff die von Krämpfen gebeugte junge Frau nach ihrer Kosmetiktasche, um den Puder herauszuholen. „Ich sehe sehr blass aus“, erklärte sie.

Die Russinnen waren schon immer „übermäßig“ gepflegt. In Moskau gibt es Manikürsalons, die rund um die Uhr arbeiten, denn einige Frauen sind tagsüber zu beschäftigt, um ihre Nägel in Ordnung zu bringen. Ist das zu viel des Guten? Möglicherweise.

Vielleicht deshalb ist unter den Russen die Meinung verbreitet, dass eine Russin nicht auf die Straße geht, ohne vorher Make-up, Puder, Rouge und Wimperntusche aufzutragen... Selbst wenn sie den Müll rausbringt.

Der „Schön und unbequem“-Faktor

Waleri Melnikow/Alexej Kudenko/Sputnik, Pixabay Waleri Melnikow/Alexej Kudenko/Sputnik, Pixabay

Russen sind keine Anhänger von Unisex. Die Darstellung der Weiblichkeit, die in der Praxis oft mit Sexappeal gleichzusetzen ist, wird bei der Wahl der Garderobe als sehr wichtig angesehen. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Kleidung kneift und die Schuhe drücken. „Schönheit erfordert Opfer“ ist ein berühmtes russisches Sprichwort.

„Ich bin kein Russe, aber ich habe schon einige Male Moskau und St. Petersburg besucht. Mir fiel auf, dass einige Frauen auch bei kaltem Wetter nur leicht bekleidet waren“, erzählt Charles aus Manchester. Ja, Miniröcke bei Frost sind ein Klassiker.

Warum tun sich russische Frauen das alles an?

Warum tragen sie so viel Make-up auf, warum tragen sie Mäntel und hohe Absätze, auch wenn es unangenehm ist? Dafür gibt es viele Gründe.

Einer davon ist, dass es in Russland 10,7 Millionen weniger Männer als Frauen gibt, und Frauen um die Aufmerksamkeit der Männer kämpfen.

Und dabei sind sie bemüht, dass diese Absicht nicht ins Auge fällt. Wie auch die Tatsache, dass sie Russen sind. „Das beste Kompliment für eine russische Frau im Ausland ist es zu hören: Ich hätte nie gedacht, dass du aus Russland kommst“, sagt Lena Karin.

Offensichtlich ist es nur in Russland angebracht, sich als russische Frau zu kleiden. „Ich erinnere mich noch, wie ich in Moskau einmal vergessen hatte, meine Schuhe ins Auto zu stellen, und ich in meinen Uggs zum Meeting gehen musste. Ich dachte, ich würde das nicht überleben“, erinnert sich (rus) die Designerin Aljona Achmadullina.

„Aber dann flog ich einmal nach einem harten Arbeitstag in Moskau nach Florenz in einem schwarzen Rock, der zwölf Zentimeter über dem Knie endete, und sehr modischen High Heels von Nicholas Kirkwood. Ich spürte, dass ich unbedingt sofort meinen kleinen Koffer öffnen, die High Heels ausziehen und meine Schläppchen anziehen müsse, denn so konnte ich dort unmöglich herumlaufen.“

