„Twin Peaks“ und „Game of Thrones“: Cafés mit Motto erobern Russlands Gastro-Szene

Diese russische Version des „Central Perk Coffee Shops“ aus der US-amerikanischen Sitcom „Friends” wurde letztes Jahr in Moskau eröffnet. Fans werden sich über das rote Sofa, den grünen Sessel und das Mauerwerk ebenso freuen wie über die Bildschirme, auf denen die Serie in Endlosschleife läuft. Auch das Essen ist nach den Charakteren der Serie benannt: Fat Monica Haferbrei, Ross's Gestohlenes Sandwich, Richards Schnurrbart Croutons, Rachels Italian Guy Pasta usw.

Wo: Krasnobogatyrskaja Str. 90/2, Moskau

Vor Beginn der 7. Staffel von „Game of Thrones” wurde in Sankt Petersburg eine Museumsbar namens „Game of Swords” eröffnet, die sich an der Hit-Serie orientiert und einen Eisenthron, die Halle der Gesichter und ein Götterhain zu bieten hat. Auf der Cocktailkarte finden sich Whisky-basierte „Dracarys”, der Mix „Der Winter naht” mit Zitrone und Gin und ein „Jenseits der Mauer”-Shot mit Limette, Gin und Sirup.

Wo: Newski Prospekt 131, Sankt Petersburg

In einem verschlafenen Teil von Woronesch liegt das Café „Bei Bilbo”, das 2005 vom ortsansässigen Gastronom und „Herr der Ringe”-Fan Dmitri Lukinow gegründet wurde. Ein Gandalf-Mantel, eine Karte von Mittelerde und die Gesichter von Frodo, Aragorn und Bilbo schmücken die Wände. Die Speisekarte ist eher unspektakulär, nur die Getränke sind ungewöhnlich: „Ein-Ring“-Saft, „Galadriel“-Bananen-Ananas-Cocktail und das „Nördliche Rohan”, ein erfrischender Smoothie mit Karotten, Tomaten und Sellerie.

Wo: Lisjukowa Str. 46a, Woronesch

2018 eröffnete in Moskau im Oktober-Kino das „Twin Peaks Casting-Café“. Die roten Samtvorhänge, schwarz-weißen Fliesen und die Theaterbeleuchtung erinnern an die Ausstattung der berühmten Serie. Das Restaurant verfügt auch über einen Projektor, der neue und klassische Filme zeigt. Die Küche ist offen gestaltet und die Weinkarte ist in drei Genres unterteilt: Comedy, Thriller, Drama.

Wo: 24 Nowy Arbat, Moskau

Die „Diskette Lounge Bar” im Stil des Cyberpunk-Films „Blade Runner” im authentischen 80er-Jahre-Stil gibt es seit Sommer 2018 in Sankt Petersburg. Die Theke besteht aus altmodischen TV-Geräten, die Menükarten stehen auf Disketten. Außerdem ist das Café im Vintage-Stil eingerichtet und zeigt eine Kunstinstallation aus 249 Videokassetten. In einem winzigen Museum können Sie noch mehr veraltete Technik bewundern, Videospiele der 1980er spielen oder ästhetische Aufnahmen aus dieser Zeit ansehen sowie eine VR-gestützte Zeitreise unternehmen. Jeden Freitag und Samstag finden themenorientierte Musikpartys statt.

Wo: Apraksin Gasse 2, 5. Stock, Sankt Petersburg

„Papa Vader” ist vielleicht das einzige Cosplay-Café in Moskau, das „Star Wars” gewidmet ist. Es veranstaltet Lichtschwert-Duelle und Cosplay-Foto-Sessions. Manchmal bietet es anderen Kinowelten Raum. Dann finden dort Mottopartys zu „The Avengers” oder „The Witcher” statt.

Wo: Bolschoi Slatoustinski Gasse 3/5, Gebäude 1, Moskau

