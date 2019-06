Für den Feinschmeckergaumen: Fünf kulinarische Festivals in Russland

Sankt Petersburger Gourmettage, 1. bis 16. Juni 2019, Sankt Petersburg

Auch wenn Moskauer es ungerne hören: Sankt Petersburg entwickelt sich heimlich zu einer zweiten kulturellen und kulinarischen Hauptstadt. Zum Sommeranfang bieten über 40 Restaurants festliche Drei- bis Fünfgängemenüs für je 1500 Rubel (21 Euro) an. Alles, was man selbst tun muss, ist ein Restaurant auszuwählen. Zumeist ist es empfehlenswert, einen Tisch im Voraus zu reservieren. Die Auswahl reicht von romantischen Rooftop-Bars (Gastronomica, Terrasa, Attic) bis zu gemütlichen Hinterhöfen (Jungle, in der Nähe der Kasaner Kathedrale). Neben den normalen Menüs der teilnehmenden Restaurants kann man auch Gerichte von internationalen Top-Stars der Gourmetszene wählen.

Zudem können die Gäste an einer Restauranttour mit Locals teilnehmen, darunter auch an speziellen Thementouren wie „Die moderne Küche Sankt Petersburgs“ oder „Klein-Asien“. Am Ende des Festivals bietet sich auf einem Debütantenball die Chance, die angesagtesten Nachwuchsköche der Stadt kennen zu lernen.

Taste of Moscow, 27. bis 30. Juni 2019, Luschniki, Moskau

Das Taste of Moscow-Festival ermöglicht es, die Lieblingsgerichte der führenden Chefköche Russlands zu einem unschlagbar niedrigen Preis zu probieren. Zudem gibt es auf einer Freiluftbühne ein umfangreiches Musik- und Theaterprogramm. Auf einem Gourmetmarkt kann man Delikatessen und originelle Souvenirs kaufen. Tickets sind online erhältlich (rus).

„ Byg-Byg “ Finno-Ugrisches Gastronomie Festival, 6. und 7. Juli, Starije Bygi, Distrikt Scharkanski, Udmurtien

Wenn Sie kulinarischen Genuss mit einer exotischen Reise ins russische Hinterland verbinden wollen, begeben Sie sich nach Udmurtien. Auf dem Byg-Byg-Gastronomie Festival (rus) gibt es nicht nur die für die Region typischen Perepetschi (Pasteten) mit extravaganten Füllungen, sondern auch die Chance, selbst für einen Tag Cafébesitzer zu werden. Ein Tisch, ein Herd und Küchenutensilien werden dafür bereitgestellt. Wer sich also selbst an der finno-ugrischen Küche probieren und dabei russische und internationale Köche kennenlernen möchte, ist herzlich eingeladen, sich anzumelden. Aber auch die anderen Gäste haben die Chance, die Küche und die medizinische Verwendung der lokalen Kräuter kennenzulernen.

Die größte Ausgabe dieses in vielen russischen Städten stattfindenden Festivals findet in Sankt Petersburg statt. Die teilnehmenden Chefköche bieten Kurse an. Für alle, die Herausforderungen mögen, haben die Veranstalter angekündigt, Kochduelle zwischen professionellen Chefköchen und Amateuren zu organisieren.

„ Krabbe auf die Hand“ Kamtschatkakrabbenfestival, 15. bis 30. Oktober 2019

Die Idee für das „Hold the Crab!“-Festival entstand vor einigen Jahren in Wladiwostok. Inzwischen gibt es Teilnehmer im ganzen Fernen Osten sowie in Moskau, Sankt Petersburg, Jekaterinburg, Sotschi, Tscheljabinsk und vielen weiteren Städten. Während des Festivals bieten Restaurants im Fernen Osten einen Kilo lebender Krabben für den Preis von nur 1.200 Rubeln (16,50 Euro) an. Im Rest Russlands bekommt man für denselben Preis 300 Gramm Kamtschatkakrabben mit passender Sauce. Da das Krabbenfischen Ende Oktober erlaubt ist, hat man auch die Chance, selbst auf Krabbenjagd zu gehen. Pro Gruppe (2 bis 7 Personen) darf man ein Tier fangen. In Moskau kann man Krabben zum Beispiel in den Restaurants Tschestnaja Kuchnja (ehrliche Küche), Wladiwostok-3000 und Karlson probieren. Eine vollständige Liste gibt es hier (rus).

