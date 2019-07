Aliens befreien: Werden Russen am Sturm der Area 51 teilnehmen?

Russland wurde häufig für sein einmischendes Verhalten zur Verantwortung gezogen – in alle möglichen Angelegenheiten, Bereiche und Orte. Wird sich Russland also auch am „Storm Area 51, They Can't Stop All of Us“ [zu Deutsch „Stürmt Area 51 – Sie können uns nicht alle aufhalten“] Event auf Facebook, das für den 20. September 2019 geplant ist, beteiligen?

Soweit können wir keine klare Antwort darauf geben, aber auch keine Möglichkeit ausschließen. Hier haben wir alles zusammengestellt, was wir von Russlands Teilnahme am Sturm der Area 51 wissen.

Viele Russen wissen nicht einmal, worum es geht

„Bin ich der einzige, der keine Ahnung davon hat? Kann jemand für mich dieses Meme erklären?“, bat (rus) ein verblüffter Nutzer des russischen Sozialnetzwerkes Vkontakte Denis Dotsenko in den Kommentaren die anderen um Informationen über den geplanten Sturm des geheimnisumwobenen Hochsicherheitsgeländes im US-Bundesstaat Nevada, das von der United States Air Force genutzt wird.

Diejenigen, die wissen, worum es geht, ließen nicht lange auf eine Antwort warten. „Das ist ein geheimes Militärgebiet, wo man Flugzeuge testet und wo es auch eine fliegende Untertasse und einige Aliens geben soll“, schrieb VK-Nutzer Dima Perschin.

Drei Lebensetappen eines jeden Menschen:

1) Geburt

2) Sturm der Area 51

3) Tod

Im Großen und Ganzen ist das der ganze Umfang der „heftigen Diskussionen“ über das kommende Ereignis im russischen Netz.

Anscheinend sind Russen vom Sturm der Area 51 nicht so begeistert wie Amerikaner, auch nicht so fasziniert.

Werden Russen am Sturm teilnehmen?

Dennoch gibt es einige Russen, die das Event ernst genommen haben und planen (zumindest haben sie diese Absicht zum Ausdruck gebracht), am Sturm teilzunehmen.

„Denis, ich werde diese Area auch am 20. September stürmen. Elon Musk, The Rock von „The Fast and the Furious“, Keanu Reeves und noch andere werden mit dabei sein“, schrieb ein Nutzer.

So erkläre ich meiner Mutter, dass ich spät nach Hause komme, jedoch mit einem Alien zusammen

Manche zeigen sich eher vorsichtig gegenüber dem Sturm. Nicht weil sie vor den Folgen der Begehung einer Straftat Angst haben, sondern weil sich alle Legenden um die Area 51 schließlich als eine leere Blase erweisen könnten. „Okay, sie stürmen sie und finden letztendlich gar nichts. Das wird peinlich sein“, schrieb Alexander Bereschnew.

Einige Russen weisen darauf hin, dass sie nicht mitmachen können, weil alle Hotels und Hostels für den 20. September völlig ausgebucht sein werden und es nicht genügend Unterkünfte für alle geben wird. „Obwohl es viele Hotels dort gibt“, schrieb Dima Perschin.

Andere befürchten, dass der Sturm in einigen Unfalltodesfällen enden kann und äußerten die Hoffnung, dass es dazu gar nicht erst kommen solle, insbesondere wenn die Menschen verstehen, dass es nichts „Übernatürliches dort“ gibt.

Schließlich trollen manche die ganze Situation:

„Versprichst du mir, dass man mich auf RenTV zeigen wird?“ (RenTV ist ein russischer Fernsehsender, der viele Sendungen zum Übernatürlichen produziert).

Business und Memes

Und es gibt auch Menschen, die den Sturm der Area 51 als eine Business-Chance betrachten. „Ich würde einen Lieferwagen mit Kühlschränken mieten, diese mit Alkohol füllen und dann Flaschen für einen unverschämten Preis, dreißigmal höher als gewöhnlich, in der Nevada-Wüste verkaufen. Aber ich kann kein US-Visum wegen meiner kriminellen Vergangenheit erhalten, obwohl ich auch Verwandte in den USA habe“, schrieb (rus) Nutzer koeni9se99.

Andere schlagen vor, den Teilnehmern des Sturms die Salzgurkensole als Katermittel zu verkaufen. Es ist jedoch nicht klar, warum davon ausgegangen wird, dass sich diese betrinken werden.

Wenn du einen Alien aus der Area 51 gestohlen hast und jetzt versuchst, ihm Russisch beizubringen.

Sage: „B-O-R-S-C-H-T-S-C-H“

Und schließlich betrachten einige gesellschaftlich aktive Russen den Sturm der Area 51 als eine Inspiration, um dasselbe zu Hause zu unternehmen. Sie rufen dazu auf, die überall gehasste und doch populäre russische TV-Show „Dom-2“ („Haus-2“) zu stürmen und endlich diesen Albtraum zu beenden!

