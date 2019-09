Russische Frauen machen sich über ihre Tinder-Matches lustig. Männer schlagen zurück!

Russische Frauen veröffentlichen Screenshots von ihren ausländischen Tinder-Matches und vergleichen sie mit denen in Russland. Aber russische Männer schlagen mit ihren eigenen witzigen Screenshots zurück. So sieht dieser „Kampf“ aus.

Offenbar macht es Tinder-Benutzerinnen Spaß, sich über die Herren, die ihren hohen Ansprüchen nicht entsprechen, lustig zu machen. In Russland wurde dieses Spiel aber auf ein prinzipiell neues Niveau gehoben. Die Frauen veröffentlichen Screenshots von ihren gutaussehenden ausländischen Tinder-Matches und fragen: Warum sehen russische Männer im Vergleich dazu so schlimm aus?

Специально скачала тиндер, чтобы проверить миф о красивых голландцах. pic.twitter.com/tD4p8XC9C5 — ася (@cash1h1) 24 августа 2019 г.

Ich habe Tinder absichtlich herunterladen, um die Mythen über die schönen Holländer zu überprüfen.

Die Frauen posten Screenshots von ihrem Tinder-Feed, während sie in Dänemark, Israel, in den USA oder in den Niederlanden verreisen. Je länger sie dort durch das App surfen, desto mehr sind sie davon enttäuscht, was Tinder ihnen in Russland anzubieten hat.

Вы знали, на что похож берлинский Тиндер? Так я вам сейчас покажу pic.twitter.com/oAV3La7yaM — Лейлашьян (@leilashian) 31 августа 2019 г.

Wissen Sie, wie Tinder in Berlin aussieht? Ich zeige es Ihnen

Вы знали, что Ханойский тиндер выглядит так? Теперь знаете. pic.twitter.com/SQCzppWULK — asian moon (@may_nguen) 1 сентября 2019 г.

Haben Sie gewusst, dass Tinder in Hanoi so aussieht? Jetzt wissen Sie es!

Die Männer in Estland enttäuschen russische Frauen auch nicht.

Die Israelis haben es auch gut gemacht.

Anschließend machten die Frauen ihren Ärger öffentlich, was das russische Tinder ihnen anbietet:

Тиндер в Испании / тиндер в России pic.twitter.com/v0sgJhhfRS — Dmitrieva (@nicaaa_online) 31 августа 2019 г.

Tinder in Spanien/Tinder in Russland

Ну вот ещё. Видимо он уже примерил рога. pic.twitter.com/g4Lp2l8A7R — Dmitrieva (@nicaaa_online) 31 августа 2019 г.

Noch was. Dieser scheint schon die Hörner ausprobiert zu haben.

что-то было смешно, что-то - будет, а что-то - вечно как челябинский тиндер pic.twitter.com/iwK2Gy9IfV — Полина Киселёва (@polnoluna) 26 августа 2019 г.

Etwas war lustig, etwas wird lustig sein, aber manche Sachen sind ewig wie Tinder in Tscheljabinsk.

Девочки, ну шо мы все об Омереке да об Омереке

Русский тиндер ни чем не хуже... pic.twitter.com/qYUHWDMHYv — Тваря (@DDWHR) 1 сентября 2019 г.

Mädchen, warum sprechen wir nur von Amerika? Das russische Tinder ist nicht schlechter…

Doch russische Männer haben gezeigt, dass sie die Kritik der Frauen auch anständig annehmen können. Den Witz „Haben das europäische Tinder gesehen?“ wandelten sie in ein „Haben Sie das Tinder in Russland gesehen?“-Witz um.

Das sind natürlich keine echten Accounts, sondern eine Mischung aus komischen und manchmal seltsamen Fotos, die man im Internet gefunden hat.

Вы знали, на что похож московский Тиндер?? Так я вам сейчас покажу pic.twitter.com/LlW3ewa5cL — Джо Харт Дудаев (@arirotshtein) 2 сентября 2019 г.

Haben Sie gewusst, wie das Moskauer Tinder aussieht? Ich zeige es Ihnen

Kuban ist eine Region in Russland, die ursprünglich von Kosaken besiedelt wurde. Ein dicker Schnurrbart ist ein unverwechselbares Merkmal von Kosaken… und darauf weist dieser Twitter-Nutzer hin.

Вы знали, на что похож кубанский Тиндер? так я вам сейчас покажу pic.twitter.com/qL6LfbrxAP — Satoshi? (@Satoshitwitt) 2 сентября 2019 г.

Haben Sie gewusst, wie das Kubaner Tinder aussieht? Ich zeige es Ihnen

In Burjatien, einer Republik im Südosten Russlands, sieht die indigene Bevölkerung asiatisch aus. Dieser Twitter-Nutzer überlegt, wie das Tinder in Burjatien aussieht, indem er die Fotos von berühmten asiatisch aussehenden Persönlichkeiten postet.

Знаете на что похож бурятский тиндер? Я вам сейчас покажу pic.twitter.com/1JBy1yGYhW — вечно грустная нерпа (@yellow__fish) 3 сентября 2019 г.

Haben Sie gewusst, wie das Tinder in Burjatien aussieht? Ich zeige es Ihnen

Und jeder, der sich die Fernsehserie „Chernobyl“ von HBO angesehen hat, wird diese Herren erkennen.

Вы знали на что похож чернобыльский тиндер?? Так я вам сейчас покажу pic.twitter.com/bimvdAYBdg — Лабродудель (@cranberries66) 3 сентября 2019 г.

Haben Sie gewusst, wie das Tinder in Tschernobyl aussieht?? Ich zeige es Ihnen

