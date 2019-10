Schick! Die Uniformen der Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter der russischen Fluggesellschaften

Die Fluggesellschaften versuchen, die Uniform der Stewardessinnen und Stewards möglichst auffallend zu gestalten, damit sie sich gut von denen der Wettbewerber abheben. Sehen Sie sich an, wie sich die russischen Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter kleiden!

Aeroflot

Ramil Sitdikow/Sputnik Ramil Sitdikow/Sputnik

Die bereits 96 Jahre alte und damit älteste russische Fluggesellschaft, hat schon mehrmals die Uniform ihrer Flugbegleiter geändert. Heute sieht sie so aus: leichte hellrote Kostüme im Sommer und traditionelle blaue Kostüme aus Wolle im Winter.

Legion Media Legion Media

Zum kompletten Set gehören eine Schiffchenmütze, weiße Handschuhe, ein Regenmantel, eine Bluse, ein Kleid, eine Stola, ein Wintermantel und ein Schal. Die Schuhe werden so ausgewählt, dass sie zur Kleidung passen. Männliche Flugbegleiter tragen marineblaue Anzüge, die mit Aeroflot-Streifen verziert sind.

Pobeda

Global Look Press Global Look Press

Diese Billigfluggesellschaft, ein Tochterunternehmen der Aeroflot, hat ebenso eine schöne Uniform. Die Frauen tragen hellblaue Kleider und dunkelblaue Jacken mit blauem Rand. Dazu gehört noch unbedingt ein getupftes Halstuch aus Seide.

S7

Fluggesellschaft „Sibirien“ Fluggesellschaft „Sibirien“

Die Flugbegleiter des Unternehmens S7 haben vielleicht die auffallendste Uniform von allen! Die Frauen haben zwei Varianten: dunkelrosa Kurzarmkleider oder himmelblaue Rockanzüge.

Kirill Kuchmar/TASS Kirill Kuchmar/TASS

Die Männer tragen hellgraue Anzüge und hellgrüne Krawatten.

Ural Airlines

Donat Sorokin/TASS Donat Sorokin/TASS

Die Flugbegleiterinnen der Ural Airlines sehen sehr stilvoll aus in ihren dunkelblauen Kostümen mit einem roten Rand. Der Look wird durch kleine Filzhüte ergänzt.

Nordwind

Nordwind Airlines Nordwind Airlines

Das Flugunternehmen Nordwind gehört zu den zehn größten in Russland. Hauptsächlich verkehrt es zwischen den Wolga-Städten Kasan, Tscheboksary und Wolgograd. Die Frauen tragen rote oder schwarze Kleider und die Männer haben dreiteilige Anzüge an.

Rossiya

Fluggesellschaft „Rossiya“ Fluggesellschaft „Rossiya“

Dieses Flugunternehmen hat seinen Stammsitz in St. Petersburg und fliegt in die Regionen Russlands und nach Europa. Die Flugbegleiter tragen hellblaue Anzüge mit roten Krawatten und die Flugbegleiterinnen hellblaue Kleider mit roten Gürteln.

Polar Airlines

Polar Airlines Polar Airlines

Dieses kleine Flugunternehmen arbeitet hauptsächlich in Jakutien und verbindet die Hauptstadt der Republik Jakutsk mit abgelegenen Städten. Die Passagiere fliegen mit kleineren Flugzeugen wie zum Beispiel der An-24 oder der An-26 und mit Hubschraubern des Typs Mi-8.

Polar Airlines Polar Airlines

Die Flugbegleiter haben blaue Anzüge oder blaue Kleider an.

Utair

Utair Utair

Das Hauptquartier dieses Unternehmens befindet sich in Surgut, in Sibirien. Die Flugzeuge verkehren vor allem zwischen den russischen Regionen und großen europäischen Städten. Die Flugbegleiterinnen haben blaue Röcke und dunkelrote Westen an.

NordStar

NordStar Airlines NordStar Airlines

Eines der größten russischen Flugunternehmen basiert in Krasnojarsk. Die Passagiere von NordStar werden in Sibirien von Flugbegleitern in einer grau-violetten Uniform betreut.

Rusline

Rusline Airlines Rusline Airlines

Rusline-Flugzeuge, die mit traditionellen Mustern im Chochloma-Stil bemalt sind, fallen auf Flughäfen immer auf. Die Fluggesellschaft verbindet Moskau mit Städten in der Wolga-Region, dem Ural und Sibirien. Die Flugbegleiter tragen elegante beige Anzüge mit roten Accessoires. .

