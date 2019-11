Ich bin Raucher und fahre nach Russland. Soll ich mir Sorgen machen?

BBC One, 2010

Ich bin gleich aus dem Flugzeug ausgestiegen. Darf ich rauchen?

Nein, in Russland ist es streng verboten, auf dem Territorium der Flughäfen zu rauchen. Es gibt sogar keine Raucherräume. Und zünden Sie auf keinen Fall Ihre Zigarette in der Toilette des Flughafens oder, Gott sei dank, des Flugzeuges an! Dafür müssten Sie eine Geldstrafe bezahlen.

Dasselbe geht Bahnhöfe und die U-Bahn an. Früher war es erlaubt, auf dem Gleis im Freien zu rauchen, während man auf den Zug wartet, aber heute ist auch dies verboten.

Man darf aber mindestens 15 Meter vom Flughafengebäude entfernt rauchen. Also, Sie dürfen eine Zigarette anzünden, während Sie auf Ihr Taxi warten.

Darf man also auf der Straße rauchen?

Jein. Man darf zwar auf der Straße rauchen, aber es ist verboten, an öffentlichen Orten zu rauchen, zu denen sehr viele Objekte zählen: Universitäten, Schulen, Krankenhäuser, Kinderspielplätze, Straßen und Plätze, wo es viele Menschen gibt (vor allem der Rote Platz). Man darf auch auf Stränden und Tankstellen nicht rauchen.

Es gibt zwar keinen offiziellen Verbot, auf Bushaltestellen zu rauchen, aber es ist nicht so einfach. Sollen neben Ihnen die Menschen stehen, die keinen Zigarettenrauch atmen wollen und die Ihnen das sagen, sollen Sie die Zigarette ausmachen.

Niemand verbietet jedoch, in Taxis zu rauchen. Es kann sein, dass der Taxifahrer selbst Sie danach fragt, ob er eine Zigarette rauchen dürfte.

Na klar, ich hoffe, es gibt Raucherbereiche in Restaurants und Bars?

Nein, dort darf man ebenfalls nicht rauchen. Aber bei fast jedem Restaurant oder Bar finden Sie die Menschen mit angezündeten Zigaretten. Sie können sich zweifellos ihnen anschließen - ein guter Grund, Ihr Russisch ein bisschen zu trainieren.

In vielen Restaurants und Bars bietet man jedoch Shisha an und es gibt Shisha-Bereiche. Natürlich kann dort niemand Ihnen verbieten, Shisha zu rauchen.

Darf ich in einem Hotel oder in einer Wohnung rauchen?

Sie dürfen in der Wohnung rauchen aber nicht im Fahrstuhl oder im Treppenhaus. Auf dem Territorium des Hotels herrscht gewöhnlich ein Rauchverbot. Die Ausnahme sind Raucherräume und Balkone in Zimmern. Sie müssen aber sehr vorsichtig sein. Wenn ein nicht ausgemachter Zigarettenstummel zur Ursache eines Brandes wird, soll der Schuldige 5000 Rubel (71 Euro) Bußgeld zahlen. Und wenn durch den Brand Balkone oder Wohnungen geschädigt werden, droht dem Raucher schon eine strafrechtliche Verantwortlichkeit.

Okay, das alles gilt für normale Zigaretten. Wie steht es aber um elektronische Zigaretten und Vapes?

Russische Abgeordnete versuchten nicht einmal ein Gesetz zu verabschieden, um elektronische Zigaretten und Vapes den normalen Zigaretten gleich zu machen. Aber keines von diesen Gesetzesvorschlägen wurde angenommen. Im Grunde genommen bedeutet das, dass man überall elektronische Zigaretten rauchen kann. Die Ausnahme sind nur öffentliche Verkehrsmittel, Flugzeuge und einzelne Einrichtungen, die ihre eigenen Regeln haben, zum Beispiel Restaurants.

Was wird passieren, wenn ich an einem Ort rauche, wo ein Rauchverbot gilt?

Für den Verstoß gegen diese Regelung müssen Sie von 500 (7 Euro) bis 3000 (43 Euro) Rubel Strafgeld zahlen. Die größere Summe bekommt man gewöhnlich, wenn man auf einem Kinderspielplatz raucht. Die Strafe muss man innerhalb 60 Tage bezahlen.

