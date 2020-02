Was geschieht, wenn man die Ratschläge von Karriereberatern wörtlich nimmt?

Der 29 Jahre alte Fotograf und Ingenieur Pawel Dokutschajew aus Samara beschäftige sich intensiv mit den typischen Ratschlägen von Business Coaches. In seinem Fotoprojekt „Leute – hier ist der Weg zum Erfolg! “ hat er diese bildlich umgesetzt. Wollen wir uns ansehen, was daraus entstand?

„In der heutigen Welt ist es kultig, ein erfolgreicher Mensch zu sein. In den sozialen Netzwerken sehen wir muskulöse starke Männer in teuren Anzügen, die neben coolen Autos im Hof eines großen Hauses stehen und uns zu Seminaren einladen, nach denen wir ultimativ erfolgreich werden“, so beschreibt Pawel, Ingenieur in einem Maschinenbau-Unternehmen, sein Projekt.

Auf der Suche nach Ratschlägen, wie man erfolgreich wird, hat Pawel Dutzende Webseiten durchforstet.

„Ich wollte einzigartige Empfehlungen finden, aber letztendlich kam ich zu dem Schluss, dass sie alle in etwa das gleiche vermitteln“, berichtet der Fotograf.

So kam er am Ende auf eine Liste von 10 typischen Tipps für ein erfolgreiches Leben.

1. Tragen Sie einen Anzug

2. Machen Sie das, was Sie wirklich mögen!

3. Arbeiten Sie hart!

4. Riskieren Sie etwas!

5. Entwickeln Sie Ihre Kommunikationsfähigkeit!

6. Treiben Sie Sport!

7. Sagen Sie immer erstmal ja!

8. Lesen Sie viel!

9. Kommunizieren Sie mit Gleichgesinnten!

10. Schaffen Sie Symbole für Ihren Erfolg!

Während der Arbeit am Projekt verstand Pawel, dass man, um als erfolgreich zu gelten, die folgenden wichtigen „Attribute des Reichtums“ besitzen muss: einen teuren Anzug, ein Auto, eine schöne Eigentumswohnung, jährlich einen Urlaub im Ausland.

„Manche posten nur ein paar Mal pro Jahr in den Ferien Fotos auf Instagram. Ein Urlaub im Ausland ist ein Attribut eines erfolgreichen Menschen in unserem Land“, sagt Pawel. „Das erzeugt den Eindruck, als ob die Menschen sich schämen, ihr alltägliches Leben zu zeigen, weil es nicht so ereignisreich ist. Sie haben Angst, dass jemand sagen würde: ‘Oh, sie verbringt den Urlaub wieder auf der Datscha’. Das macht mich traurig. Wegen dieser Stereotypen sind wir gezwungen, ein Bild des Erfolgs zu schaffen, statt nur wir selbst zu sein.”

