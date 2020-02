Zehn Moskauer Kinos, die Filme in Originalsprache zeigen

In Russland werden die meisten ausländischen Filme synchronisiert. In einigen Filmtheatern werden sie jedoch im Original mit russischen Untertiteln gezeigt. In diesen zehn Moskauer Kinos können Sie während des Films zugleich Ihr Russisch verbessern.

1. 5 Swjosd

Legion Media Legion Media

Das Theater „5 Swjosd“ (dt. „5 Sterne“) liegt perfekt im Zentrum der Stadt - es ist nur zwei Minuten zu Fuß von der U-Bahn-Station Nowokusnezkaja entfernt. In den sechs Kinosälen werden meist Neuerscheinungen gezeigt, manchmal aber auch Filme der letzten Saison.

Am Wochenende und am Abend sind die Filme in der Regel in der Originalsprache mit russischen Untertiteln.

Was noch angenehmer ist: Die Ticketpreise gehören zu den günstigsten in Moskau (unter 300 Rubel/4,30 Euro). Tickets können Sie auf der Website des Kinos kaufen (sie ist allerdings nur auf Russisch).

Adresse: Bolschoi-Owtschinnikowski-Straße 16 (Einkaufszentrum Arcadia)

2. Swesda

Moskva Agency Moskva Agency

Das „Swesda“-Theater in der Nähe der U-Bahn-Station Kurskaja ist wie ein Café gestaltet. Anstelle der üblichen Kinosessel stehen hier runde Tische und gemütliche Stühle.

Im Vorführsaal finden höchstens 60 Zuschauer Platz, so dass Sie ganz in den Film eintauchen können.

Die Tickets sind ebenfalls sehr günstig (unter 300 Rubel/4,30 Euro). Der Spielplan steht auf der Website (nur in russischer Sprache).

Adresse: Semljanoj Wal Straße 18/22, Gebäude 2

3. Pionier

Moskva Agency Moskva Agency

Im „Pionier“ -Theater am Kutusowski-Prospekt (in der Nähe der U-Bahn-Stationen Studentscheskaja oder Delowo Zentr) können Sie nicht nur Weltpremieren, sondern auch Arthouse- und Independent-Produktionen aus aller Welt (französisches, polnisches, israelisches Kino und mehr) sehen. Natürlich mit russischen Untertiteln.

Tickets kosten 300 bis 600 Rubel/3,40 bis 8,75 Euro) und können online gekauft werden.

Adresse: Kutusowski-Prospekt 21, Gebäude 1

4. Zentr Dokumentalnogo Filma

Jewgeni Bijatow/Sputnik Jewgeni Bijatow/Sputnik

Das Dokumentarfilmzentrum zeigt nur fünf bis sechs Filme am Tag. Darunter sind sowohl Spielfilme als auch neue Dokumentarfilme in Originalsprache mit russischen Untertiteln. Es befindet sich in der Nähe des Museums der Geschichte Moskaus an der U-Bahn-Station Park Kultury.

Tickets (300 bis 500 Rubel/ 3,40 bis 7,30 Euro) und Spielplan gibt es auf der Webseite (auf Russisch).

Adresse: Subowski Boulevard 2, Gebäude 7

5. Illusion

Sergei Fadeitschew/TASS Sergei Fadeitschew/TASS

Das „Illusion“, eines der ältesten Moskauer Kinos, wurde 1966 in einem der Wolkenkratzer der Sieben Schwestern von Stalin eröffnet, um Filme aus dem staatlichen Filmarchiv zu zeigen. Und das tut es immer noch! Hier können Sie sowjetische Filme sowie alte europäische Klassiker und natürlich die neuesten russischen und Hollywood-Produktionen mit russischen Untertiteln sehen. Es gibt große Vorführsäle und intimere VIP-Räume.

Entsprechend variieren die Ticketpreise zwischen 300 und 1.200 Rubel/ 3,40 oder 17,50 Euro.

Überprüfen Sie den Spielplan online (auf Russisch).

Adresse: Kotelnitscheskaja Nabereschnaja 1/15

6. Oktjabr

Moskva Agency Moskva Agency

In der Nowy-Arbat-Straße (in der Nähe der Smolenskaja-U-Bahnstation) befindet sich der Kinokomplex „Oktjabr“ (dt. „Oktober“), in dem Sie die neuesten Filme sehen können, einige unsynchronisiert. Das Theater gehört jetzt zu einer großen Kette namens Karofilm.

Den vollständigen Spielplan finden Sie auf der russischen Website. Tickets kosten rund 600 Rubel/8,75 Euro.

Adresse: Nowy Arbat 24

7. Mir Iskusstwa

Dieses kleine Theater heißt auf Deutsch „Welt der Künste“. Es liegt in der Nähe der Metrostation Nowoslobodskaja. Hier können Sie alle Klassiker anschauen.

Spielplan online auf Russisch hier. Tickets (300 Rubel/3,40 Euro) gibt es allerdings nur vor Ort.

Adresse: Dolgorukowskaja Straße 33, Gebäude 3

8. Horizont

Moskva Agency Moskva Agency

Das Theater liegt 10 Gehminuten von der U-Bahn-Station Frunsenskaja entfernt. Neben den üblichen Filmvorführungen finden häufig verschiedene Filmfestivals mit Filmen aus der ganzen Welt statt, ähnlich wie im Theaterkomplex „Oktjabr“ in der Nowy-Arbat-Straße (siehe Nr. 6 oben).

Tickets (450 bis 600 Rubel/6,55 bis 8,75 Euro) und Spielplan online hier (auf Russisch).

Adresse: Komsomolski-Prospekt 21/10

9. Domjour

Der Kinokomplex befindet sich im „Dom Schurnalista“, kurz „Domjour“ (dt. Haus des Journalisten), in der Nähe der U-Bahnstation Arbat. Hier können Sie Mainstream-Filme aus Russland und Hollywood sowie seltene neue Kunstfilme aus verschiedenen Ländern sehen.

Tickets kosten nur 180 bis 360 Rubel (2,60 bis 5,25 Euro) und können online gekauft werden (auf Russisch).

Adresse: Nikitski Boulevard 2

10. Formula Kino Lubjanka

Moskva Agency Moskva Agency

Dieses große Kino befindet sich im Einkaufszentrum Detsky Mir. Einige Filme werden in ihrer Originalsprache mit russischen Untertiteln gezeigt. Tickets (ca. 800 Rubel oder 11,65 Euro) können online gekauft werden (auf Russisch).

Adresse: Teatralny projesd 5, Gebäude 1

