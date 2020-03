Govorite po-russki: In diesen Städten macht es Spaß, Russisch zu lernen

Wie können Sie Ihre Russischkenntnisse verbessern und anwenden? Unser Tipp: Besuchen Sie einen Ort abseits der Hauptstädte, in dem die Bewohner (meist) keine Fremdsprachen sprechen!

Immer mehr Russen in Moskau und St. Petersburg lernen Englisch, was internationalen Ereignissen im Land wie der Fußball-WM 2018 zu verdanken ist. Die neu erworbenen Kenntnisse wollen die Russen dann auch gerne im Gespräch mit ausländischen Besuchern anbringen. Das macht es für diese schwieriger, wenn sie ihrerseits Russisch lernen und üben wollen. Die beste Möglichkeit, die Russischkenntnisse zu verbessern, ist ein längerer Aufenthalt im Land, am besten außerhalb der Metropolen. Wir haben Ihnen eine Liste geeigneter und empfehlenswerter Orte zusammengestellt.

1. Rostow am Don

Legion Media Legion Media

Rostow am Don ist eine moderne Stadt mit einer einzigartigen Atmosphäre. Die Stadt wurde 1749 als Festung gegründet, um die südlichen Grenzen des Russischen Reiches vor den Krimtataren und Türken zu schützen.

Es ist die Heimat der russischen Kosaken. Alles hier erinnert an ihre Kultur - vom neuen Flughafen, der nach Ataman Matwei Platow benannt ist, bis zu den örtlichen Restaurants, die im Stil traditioneller Kosakenhäuser gebaut wurden.

Die malerische Natur Südrusslands trifft hier auf die feurige und freiheitsliebende Kosakentradition. Das macht Rostow am Don faszinierend.

Die Stadt war einer der Austragungsorte in der Gruppenphase und für ein Achtelfinale bei der Fußball-WM 2018.

Sprachschulen: Tschechow Schule, Südliche Föderale Universität

2. Pskow

Legion Media Legion Media

Pskow ist eine der ältesten Siedlungen Russlands. Es wurde schon 903 in historischen Quellen erwähnt. Die Stadt liegt im Westen Russlands und ist bekannt für ihre mittelalterliche Festung, den Kreml, der sich über dem Fluss erhebt. Sie trägt den Namen Welikaja, was übersetzt „großartig“ bedeutet.

Pskows einzigartige mittelalterliche Architektur wurde kürzlich von der Unesco als Weltkulturerbe gewürdigt.

Wenn Sie nicht nur Ihre Russischkenntnisse verbessern, sondern auch in die russische Kultur inmitten einer malerischen Landschaft eintauchen möchten, sind Sie hier genau richtig!

Sprachschulen: Staatliche Universität Pskow, RuTerra Schule

3. Woronesch

Legion Media Legion Media

Woronesch ist wohl eine der meistunterschätzten Städte Russlands. Die Stadt hat viel zu bieten: vom ersten russischen Kriegsschiff, das von Peter dem Großen gebaut wurde, bis hin zu modernen Theatern und Parks.

Früher eher ländlich geprägt, ist Woronesch heute ein florierendes Wirtschaftszentrum mit pulsierendem Nachtleben, Restaurants und Einkaufszentren.

Das Klima ist milder als in der russischen Hauptstadt. Wenn Sie also keinen Schnee mögen, ist das ein guter Ort. Woronesch hat zudem ein Meer: den größten innerstädtischen Stausee Europas.

Sprachschulen: RFL RUS, Staatliche Universität Woronesch

4. Tula

Legion Media Legion Media

Nur zwei Autostunden von der russischen Hauptstadt entfernt liegt Tula. Diese Stadt weckt sofort Assoziationen: Lebkuchen, Samoware, Leo Tolstoi, Waffen.

Seit dem späten 16. Jahrhundert ist diese Stadt das Zentrum der russischen Waffenherstellung. Tula wandelt sich gerade. Überall entstehen neue Kreativzentren, Cafés und Bars.

Sprachschulen: Staatliche Pädagogische Leo-Tolstoi-Universität Tula

5. Krasnodar

Legion Media Legion Media

Eine weitere Stadt im Süden Russlands mit mildem Klima. Krasnodar wurde zu einer der Städte mit der höchsten Lebensqualität in Russland gewählt. Die Stadt bietet zahlreiche Museen, Denkmäler, Kathedralen und einen ganz neu gestalteten Park.

Sprachschulen: Staatliche Universität des Kubangebietes, Plejade Schule, Institut für Kultur Krasnodar

6. Nischni Nowgorod

Legion Media Legion Media

Nischni Nowgorod ist eine historische und zugleich sehr lebendige Stadt. Der Besuch lohnt sich unbedingt.

Der Kreml, Denkmäler, Museen und Holzhäuser stehen hier neben trendigen Bars und zeitgenössischen Gebäuden. Übernachtungsgäste können bestätigen, dass es dennoch selbst im Stadtzentrum ruhig ist. Die Menschen sind freundlich und hilfsbereit.

Der Werchne-Wolschskaja-Damm ist eines der besonderen Wahrzeichen der Stadt. Hier genießen Sie einen atemberaubenden Blick auf die Wolga.

Sprachschulen: Greenline, HSE Nischni Nowgorod, Sprachwissenschaftliche Universität Nischni Nowgorod

7. Samara

Jegor Alejew/TASS Jegor Alejew/TASS

Auch in Samara war die Fußball-WM 2018 zu Gast. Die Stadt hat eine der längsten Wolga-Promenaden. Sie ist etwa fünf Kilometer lang. Im Sommer gibt es keinen schöneren Ort. Von hier aus können Sie eine Bootsfahrt zu den über den Fluss verteilten Inseln unternehmen oder einfach am Strand entspannen - was auch immer Ihnen gefällt.

Zu den Wahrzeichen der Region zählen die alte Bierbrauerei Schiguljowskoje, Stalins Bunker und die Villen der vielen reichen Kaufleute, die früher hier lebten. Samara war historisch gesehen eines der lebhaftesten Handelszentren und scheint es auch weiterhin zu sein. Vor einigen Jahren belegte die Stadt den dritten Platz unter den beliebtesten Einkaufszielen in Europa.

Sprachschulen: Staatliche Universität Samara, Staatliche Sozial- und Pädagogische Universität Samara

