Königinnen des Catwalks: Diese fünf russischen Models laufen zu großer Form auf (FOTOS)

1 Anastassia Tscherkasowa, 19

Die begeisterte Skifahrerin stammt aus der sibirischen Stadt Tjumen. Sie wurde von einer Model-Agentur in einem Trainingslager entdeckt und zu einem Casting eingeladen. Allerdings war das damals 13-jährige Mädchen nur 164 Zentimeter groß, was für das Modelgeschäft nicht ausreichte. Zwei Jahre später wurde Anastasija wieder eingeladen, nachdem sie nach ihren eigenen Worten um zehn Zentimeter gewachsen war. Diesmal hatte sie Glück und die Agentur bot ihr einen Job an. Seitdem hat sie an den Shows so bekannter Modehäuser wie Prada und John Galliano teilgenommen.

2 Jekaterina Bybina, 17

Jekaterina aus St. Petersburg träumte immer davon, Visagistin zu werden. Aber dank eines Besuchs eines Schönheitsstudios wurden ihre Lebenspläne über den Haufen geworfen. Als sie sich dort die Ohren durchstechen lassen wollte, traf sie einen Talentscout einer Modelagentur. Schon bald nahm sie am Finale von Elite Model Look teil, einem der weltweit führenden Modelwettbewerbe.

Dort entdeckte Giorgio Armani höchstpersönlich das junge Model und lud sie zu seiner Show in Moskau ein. Seitdem hat sie an Modenschauen von Dolce & Gabbana, Marc Jacobs, Giorgio Armani und anderen großen Labels teilgenommen.

3 Sonja und Sascha Komarow, 19

Diese Zwillingsschwestern aus Saratow interessierten sich schon früh für die Mode: Sie sammelten Modemagazine, lasen Bücher, wie man ein Model wird, und veranstalteten eigene Modeschauen zu Hause.

Der Traum der Schwestern wurde wahr, nachdem sie ihr erstes professionelles Fotoshooting an Modelagenturen schickten. Heute arbeiten sie mit Alexander McQueen, Calvin Klein, Valentino und John Galliano zusammen.

4 Wiktoria Gerassimowa, 18

Dieses Mädchen aus Ischewsk hat nie an eine Modelkarriere gedacht. Sie spielte mit Jungen Fußball und erlangte sogar einen schwarzen Gürtel in Karate.

Ihr Bruder Kirill glaubte jedoch fest daran, dass Wiktorias Platz auf dem Laufsteg sei. Als sie von einem Agenten in den sozialen Medien entdeckt wurde, überredete Kirill sie, sich als Model zu probieren.

Heute kann man sie in den Shows von Saint Laurent, Dior, Chanel und Lacoste sehen. In ihrer Freizeit betreibt sie weiterhin Kampfkunst.

5 Jewgenia Makarowa (Jolie Alien), 17

„Jolie bedeutet auf Französisch ‘süß’ oder ‘schön’. Ich habe belgische Wurzeln, deshalb musste ich ein Stück meines Erbes als Pseudonym verwenden“, erzählte sie in einem Interview mit der russischen Vogue.

2016 begann Jewgenia in der Modebranche zu arbeiten, nachdem sie auf den Casting-Aufruf einer Agentur auf Instagram reagierte. Drei Monate später unterschrieb sie ihren ersten Vertrag.

Jetzt sieht man sie auf dem Laufsteg bei Modenschauen von Louis Vuitton, Valentino, Victoria Beckham und Prada.

