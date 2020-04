Vater Staat zahlt: Welche kostenlosen Leistungen können Russen beantragen?

Wohnung

Um vom Staat kostenlos eine Wohnung zu bekommen, müssen zwei Kriterien erfüllt sein: geringes Einkommen und Bedürftigkeit. Das erste Kriterium wird auf regionaler Ebene festgelegt (das Einkommen wird ins Verhältnis zu den Lebenshaltungskosten gesetzt). Für das zweite Kriterium gelten für ganz Russland die gleichen Regeln. Man muss also in der Region, in der man lebt, als arm eingestuft werden und zudem bedürftig sein.

Als bedürftig gelten Personen, die derzeit auf einer Fläche leben, die unter der festgelegten Mindestquadratmeterzahl liegt, junge Menschen, die sich bislang in der Obhut eines Kinderheims befanden und nun aufgrund ihres Alters dort ausziehen müssen, Großfamilien, Kriegsveteranen, chronisch Schwerkranke, Menschen, die in unbewohnbaren Behausungen leben sowie Menschen mit Behinderungen.

Es gibt jedoch einen Haken: Die Wartezeiten sind lang. Wenn alle erforderlichen Dokumente zusammengetragen wurden und bei zahllosen Behörden vorgesprochen wurde, erhält der Antragsteller seinen Platz auf der Warteliste. Nun können Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte vergehen. Doch wenn man dann eine Wohnung bekommt, handelt es sich höchstwahrscheinlich um einen Neubau oder zumindest um eine Wohnung in einem guten Zustand.

Es gibt auch Möglichkeiten, den Prozess zu beschleunigen. So kann man sich für eines der zahlreichen staatlichen Förderprogramme bewerben, wenn man bereit ist, einen Teil der Wohnung aus eigener Tasche zu bezahlen. Ein solches Programm gibt es zum Beispiel für junge Familien. Auch dabei gibt es eine Warteliste. Nach einigen Jahren gibt es einen Zuschuss in Höhe von 30 bis 35 Prozent der Kosten, der Rest wird selbst bezahlt. Es dauert in der Regel zwei bis drei Jahre, bis der Zuschuss bewilligt wird. Somit ist dies eine echte Zeitersparnis.

Militärs und ihre Angehörigen haben ebenfalls einen Anspruch auf eine Wohnung vom Staat, die nach mindestens zehn Dienstjahren in ihr Eigentum übergeht. Das gilt auch für andere Staatsbedienstete (Staatsanwälte, Ermittler, Richter, Rettungsdienste usw.), wenn sie keine andere Wohnung haben.

Kinderprämie

Dieses Programm wird Mutterschaftsgeld genannt, kommt aber der gesamten Familie zugute. Das Geld kann nicht nur an die Mutter, sondern auch an den Vater sowie in Einzelfällen auch direkt ans Kind gezahlt werden. Zuvor gab es diese Förderung ab dem zweiten Kind, seit diesem Jahr auch bereits für das Erstgeborene. Für das erste Kind bekommen Familien nun umgerechnet etwa 5.600 Euro, für das zweite nochmal etwa 1.800 Euro, für ein drittes Kind bis zu 4.500 Euro.

Das Mutterschaftsgeld kann für die Rückzahlung einer Hypothek (rus) verwendet werden, als Eigenkapital beim Erwerb von Wohneigentum oder für die Ausbildung der Kinder. Auch eine monatliche Auszahlung ist möglich, dann ist der Gesamtbetrag jedoch etwas geringer. Eine Barauszahlung auf einen Schlag ist jedoch nicht erlaubt.

Bildung

In Russland ist Bildung von der Vorschule über Grund- und Sekundarschulen bis zur Hochschule grundsätzlich kostenlos.

Lediglich für die Betreuung im Kindergarten ist ein Eigenanteil zu erbringen, der jedoch 20 Prozent der Gesamtkosten nicht übersteigen darf. Dieser Eigenanteil wird lokal festgelegt. Im Jahr 2017/2018 lag er bei umgerechnet maximal 42 Euro. Er wird aufgewendet für Kommunikationsdienste, Transporte, die Instandhaltung von Einrichtungen und die Anschaffung von Spielzeug, Schreibwaren usw.

Bei der Hochschulbildung wird es komplizierter. Staatlich finanzierte Studienplätze sind begrenzt, es herrscht ein Wettbewerb um sie. Es ist auch nur einmal möglich, einen staatlich finanzierten Abschluss zu erwerben. Sie können aber zum Beispiel, wenn Sie einen ersten Abschluss privat finanziert haben, auch später noch einmal auf Staatskosten einen weiteren Abschluss erwerben, wenn Sie das Auswahlverfahren bestehen. Es gibt auch eine gemischte Option: Sie können mehrere Studienjahre selbst bezahlen und bei ausgezeichneten Leistungen Ihr Studium kostenlos fortsetzen, sofern die gewünschte Universität einen vom Staat finanzierten Platz frei hat.

Gesundheit

Die kostenlose Grundversorgung (obligatorische Krankenversicherung) bietet ein beeindruckendes Leistungspaket. Zum Beispiel umfasst es die Behandlung von psychischen Störungen, Neoplasmen, Abtreibungen oder IVF-Behandlungen - all dies ist in staatlichen Kliniken kostenlos erhältlich.

Wie im Falle einer staatlich finanzierten Wohnung, heißt es auch im Krankenhaus, unter Umständen lange Wartezeiten in Kauf nehmen zu müssen, bis es einen Termin beim Arzt gibt. Bei schweren Krankheiten muss vor Behandlungsbeginn oft ein wahrer Gutachtermarathon bewältigt werden, bevor es die Kostenzusage gibt.

Beförderung

Diesen Bereich regeln die russischen Regionen unterschiedlich. In Moskau haben Rentner beispielsweise Anspruch auf freie Fahrt nicht nur in Bussen, Straßenbahnen oder Trolleys, sondern auch in der U-Bahn und sogar in Nahverkehrszügen, da alle als öffentliche Verkehrsmittel gelten. In einer anderen Region dürfen möglicherweise nur Trolleys, Busse und Straßenbahnen genutzt werden.

Auf die eine oder andere Weise haben Sie mit Sicherheit Anspruch auf kostenlose Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel oder anderer Transportdienstleistungen in Russland, wenn Sie einer der folgenden Personengruppen angehören: Senioren, Rentner, Veteranen des Zweiten Weltkriegs, Schulkinder, Kind unter sieben Jahren, Behinderte, Waisenkinder, Studenten, Kinderreiche (insbesondere wenn Sie eine Heldenmutter sind, die zehn oder mehr Kinder geboren hat).

An manchen Feiertagen ist der öffentliche Verkehr für alle kostenlos: zum Beispiel in der ersten Nacht eines neuen Jahres oder an einem Stadtfeiertag.

