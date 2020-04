Vereinfachtes Verfahren: So bekommen Sie einen russischen Pass

Russlands Präsident Putin hat ein Gesetz unterzeichnet, das einen schnelleren Einbürgerungsprozess von Ausländern in Russland ermöglicht.

Der russische Präsident Wladimir Putin unterzeichnete einen Gesetzentwurf (rus) für eine schnellere und leichtere Einbürgerung (rus) als russischer Staatsbürger.

Ab dem 22. Juli müssen Ausländer, die die russische Staatsbürgerschaft beantragen, den russischen Behörden nicht mehr nachweisen, dass sie in ihrem Heimatland auf ihre alte Staatsbürgerschaft verzichtet haben.

Wladimir Putin Kremlin.ru Kremlin.ru

Auch wenn der Erwerb einer neuen Staatsbürgerschaft in einigen Ländern weiter an die Aufgabe der alten geknüpft bleibt, wird dies in Russland zukünftig anders gehandhabt werden. Der Antragsteller kann selbst entscheiden, ob er seine bisherige Staatsbürgerschaft behalten oder aufgeben möchte. Bevor dieses Gesetz verabschiedet wurde, mussten Ausländer den Nachweis erbringen, dass im Herkunftsland der Verzicht auf die Staatsbürgerschaft beantragt wurde.

Ferner war es bisher Bedingung, dass die meisten Aspiranten auf die russische Staatsbürgerschaft zudem zunächst fünf Jahre in Russland gewohnt haben mussten und den Nachweis eines regelmäßigen Einkommens zu erbringen hatten.

Das neue Gesetz befreit nun jedoch bestimmte Personengruppen von diesen Anforderungen. Es gilt für Staatsangehörige aus Weißrussland, Kasachstan, Moldawien und der Ukraine, zudem für diejenigen Ausländer, die mindestens einen Elternteil haben, das in Russland lebt und die russische Staatsbürgerschaft besitzt. Auch Staatenlose über 18 Jahre, die auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion geboren wurden, fallen unter die neue Regelung.

Roy Jones Jr. mit seinem russischen Pass Alexei Filippow/Sputnik Alexei Filippow/Sputnik

Die wahrscheinlich wichtigste Änderung betrifft Ausländer mit einem russischen Ehepartner.

Bevor das neue Gesetz verabschiedet wurde, mussten sie mindestens drei Jahre lang mit einem russischen Staatsbürger verheiratet sein, bevor sie die russische Staatsbürgerschaft beantragen konnten. Mit Inkrafttreten des neuen Gesetzes können diese Ausländer jedoch bereits nach einem Jahr Ehe Russen werden.

Zuvor hatte Präsident Putin zudem ein Gesetz (rus) unterzeichnet, das die Gültigkeitsdauer der Visa und Aufenthaltserlaubnisse der Ausländer, die aufgrund der Corona-Pandemie das Land bisher nicht verlassen durften, bis zum 15. Juni 2020 verlängert.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.