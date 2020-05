Subtile und weniger subtile Erkennungsmerkmale eines Russen

Es gibt zwar einige offensichtliche Hinweise, die Ihnen helfen können, gewöhnliche russische Touristen außerhalb Russlands zu erkennen, aber denken Sie daran: Russen sind heutzutage anders, und viele von ihnen werden alles in ihrer Macht Stehende tun, um ihre Herkunft zu verbergen. Der Grund ist einfach - diese Russen mögen es nicht, als russische Touristen im Ausland erkannt zu werden und entweder als „Geldsäcke“ oder „Arme aus einem postsowjetischen Land” betrachtet zu werden. Sie haben gelernt, Slipper nicht mit Socken zu tragen und sie klatschen nicht bei der Landung des Flugzeuges. Doch es gibt Gewohnheiten, die sie einfach nicht ablegen können. Diese enthüllen wir hier.

Tischmanieren

Pawel Lisizyn/Sputnik Pawel Lisizyn/Sputnik

Es ist nicht wahr, dass nur Russen viel Tee trinken - die Briten, Chinesen, Inder und natürlich auch die Türken tun es auch. Wenn jemand aber Tee (oder Kaffee) zum Essen bestellt, ist er definitiv Russe. Eine sehr wahrscheinliche Erklärung ist, dass bei der Schulspeisung in der Sowjetunion Tee und Essen gleichzeitig serviert wurden. Es war nicht viel Zeit zum Essen, daher konnte der Tee nicht bis nach der Mahlzeit warten.

Einige Besonderheiten ergeben sich auch in Bezug auf die Geschlechterrollen im Restaurant. Vielleicht wissen Sie bereits durch uns, dass russische Frauen von ihren Männern erwarten, dass sie ihnen die Tür aufhalten und ihnen mit dem Mantel helfen. Wenn ein Mann das macht oder versucht, sich offensichtlich davor zu drücken, schreit dies geradezu nach einem Russen.

Etwas subtiler ist dagegen, dass ein Russe mit großer Selbstverständlichkeit eine gemeinsame Restaurantrechnung begleichen wird. Die Etikette verlangt zwar, dass jeder sein Essen selbst bestellt, zuerst die Frau, doch ein Russe wird seine Begleitung vorab nach ihrem Essenswunsch fragen und dann die komplette Bestellung beim Kellner aufgeben, während die Frau demonstrativ geistesabwesend auf ihr Mobiltelefon schaut.

Wenn es um Trinkgeld geht, glauben „traditionelle“ Russen immer noch, dass ein Trinkgeld nur dann notwendig ist, wenn der Service wirklich herausragend war. Kein Trinkgeld zu geben, ist also durchaus auch eine russische Gewohnheit und für Kellner sicherlich eine unangenehme.

Zigaretten und Alkohol

Jewgeni Odinokow/Sputnik Jewgeni Odinokow/Sputnik

Ein Russe wäre nicht empört, wenn Sie ihn um eine Zigarette bitten. Hilfsbereitschaft unter Rauchern ist in Russland Ehrensache. Die Weigerung, eine Zigarette herauszugeben, gilt als unhöflich, wenn Sie offensichtlich Raucher sind.

In den USA ist es obligatorisch, für eine erbetene Zigarette ein 10-Cent-Stück zu geben. In Russland müssen sie nichts zahlen und können sogar drei Zigaretten verlangen, für ihre Freunde um die Ecke. Außerdem: Dreifaltigkeit ist göttlich …

Russen teilen auch ohne zu zögern ihr Bier. Es geht den Russen nicht um Alkohol, sondern um die Gesellschaft beim Trinken.

Aussehen, Selfies und mehr

Sergei Bobylew/TASS Sergei Bobylew/TASS

„Dressed to kill“ lautet das Styling-Motto russischer Frauen, selbst wenn der Weg nur in den Gemüseladen führt. Die jüngeren Generationen tragen jedoch nicht mehr rund um die Uhr ein Abendkleid. Sie sind nun ebenso lässig wie eine Französin oder Italienerin. Dennoch gibt es einige untrügliche Hinweise auf eine Russin, insbesondere Haare und Schuhe.

Letztere sind immer makellos sauber, auch wenn die Straßen voller Schlamm, Schneeregen oder Schnee sind. Das Haar wird höchstwahrscheinlich mit Haarspray, Lockenstab usw. „dezent“ gestylt.

Wenn es um die moderne Kunst des Selfies geht, ist es nahezu unmöglich, zu beurteilen, ob die Russen diese besonders gut beherrschen, oder? Nicht so vorschnell! Es gibt ein Zeichen, dass Ausländer nach Jahren im Umgang mit Russen herausgefunden haben wollen: eine Russin wird immer versuchen, beim Posieren ein Bein vor das andere zu stellen, einen Arm in die Hüfte zu stemmen oder ein ansonsten langweiliges Foto anderweitig aufzupeppen. Wahrscheinlich wird sie nicht in die Kamera lächeln, sondern versuchen, geheimnisvoll wie ein Model in einem Magazin zu blicken. Der Grund ist, dass jedes Foto tauglich für den Instagram-Account sein muss. Es geht hier nicht um eine bloße Erinnerung an lustige Momente mit Freunden. Das fällt vor allem dann auf, wenn im Hintergrund schreckliche Landschaften zu erkennen sind, das Mädchen jedoch posiert, als würde sie in Cannes über den Roten Teppich laufen.

Margosha776/instagram.com Margosha776/instagram.com

Und zum Schluss noch etwas, was für Sie ein subtiles Anzeichen sein könnte, dass Sie es mit einem Russen zu tun haben. Den Russen selbst fällt es sofort ins Auge. Objekte werden auf Fotos geradezu übertrieben in den Mittelpunkt gestellt: „Hier seht ihr mich vor dem Eiffelturm. Und falls ihr nicht verstanden habt, wie großartig dieser Umstand ist, werde ich euch es mit vorgetäuschtem Unglauben und Erstaunen unmissverständlich beibringen!“

Natürlich gibt es Variationen der klassischen Pose - eine davon beinhaltet das Ausbreiten der Hände zur Seite, als würde der Betrachter aufgefordert, mehr zu fühlen, als er ohnehin fühlt, wenn er die Schweizer Alpen betrachtet.

Eine weitere Besonderheit der Russen, die einem französischen Freund von mir aufgefallen ist, besteht darin, „Angst vor Flüssigseife“ zu haben. Russen sind es gewohnt, harte Seife zu nutzen, die mit Wasser komplett abgewaschen werden kann, während Flüssigseife oft einen Film auf der Haut hinterlässt. Das mögen die Russen nicht. Möglicherweise erinnert sie die andere Seife an die harte, billige, die ihre Mutter in der Kindheit verwendet hat. Und vielleicht gehört gerade diese Seife zu den Sachen, die die Russen widerstandsfähig gemacht haben. Mehr darüber lesen Sie hier:

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.