Die sechs besten Apps zum Russisch lernen

1. Russisches Alphabet

Russian Alphabet Russian Alphabet

Was, es gibt 33 Buchstaben? Was ist ein harter, was ein weicher Konsonant? Was ist der Unterschied zwischen „и“ und „й“? Die App „Russisches Alphabet“ beantwortet diese Fragen und noch viel mehr.

Sie lernen, die einzelnen Buchstaben korrekt zu schreiben und richtig auszusprechen. Sie können einzelne Wörter lesen und abhören und so Ihre ersten Schritte auf dem Weg zum Könner der russischen Sprache gehen. Erhältlich für iOS und Android.

2. Graspp

GRASPP GRASPP

Diese App ist sinnvoll, wenn Sie das russische Alphabet bereits beherrschen und vielleicht sogar schon ein wenig Russisch lesen können. Stellen Sie sich vor, Sie versuchen eine russische Zeitung oder ein russisches Buch zu verstehen, aber noch sind es viel zu viele unbekannte Wörter.

Nun können Sie das Übersetzen mit Hilfe der App „Graspp“ üben. Zeigen Sie mit Ihrem Finger auf ein Wort im Buch oder in der Zeitung, richten Sie die Kamera Ihres Smartphones darauf aus und schon bekommen Sie die Übersetzung geliefert.

Alle übersetzten Wörter können Sie in der App speichern und sich anhören, wie sie ausgesprochen werden. Nur für iOS verfügbar.

3. Филворд (Füllwort)

Filword Filword

Sie verfügen bereits über einen gewissen Wortschatz, haben aber Sorge, dass Sie einiges vergessen haben. Ein Wortsuchrätsel hilft dabei.

Anfangs müssen Sie die Worte nur unter wenigen Buchstaben heraussuchen, später werden es immer mehr. Die Wörter werden länger und schwieriger. Bei der Suche helfen Ihnen lustige animierte Wesen, die an Disneys/Pixars „Die Monster AG“ erinnern. Erhältlich für iOS und Android.

4. Remember Limited

Remember Limited Remember Limited

Mit dieser App können Sie Ihren Wortschatz um täglich 20 neue Vokabeln erweitern. Sie können ein eigenes Wörterbuch erstellen, mit Wörtern, die für Sie nützlich sind, oder Wörter lernen, die die App zufällig auswählt, von Pronomen bis zu komplexen Begriffen.

Die App bietet verschiedene Tools zum Vokabel lernen:

Standardwortkarten

Multiple Choice, d.h. sie müssen aus mehreren Optionen die richtige Übersetzung eines Wortes auswählen

Ein Spiel, bei dem Sie Wörter zusammensetzen und buchstabieren müssen

Ausspracheübungen, bei denen Sie ein russisches Wort in ihr Telefon sprechen

Nur für iOS erhältlich.

5. Слово дня (Wort des Tages)

Slowo Dnja Slowo Dnja

Diese App ist für Leute gedacht, die bereits über ein umfangreiches Vokabular verfügen, aber noch mehr lernen wollen. Jeden Tag liefert die App ein neues Wort, das zusammen mit einer kurzen Definition gelernt werden soll. Häufig sind es lange und komplizierte Wörter. Eine zusätzliche Herausforderung: Das Bedienmenü der App ist ausschließlich in russischer Sprache.

Erhältlich für iOS und Android.

6. „Atem Sibiriens“

Siberian Breath Siberian Breath

Fortgeschrittene Russischlerner haben nun die Möglichkeit, sich mit der Meditations-App „Atem Sibiriens“ zu entspannen. Die App bietet, auf Russisch, Atemübungen an. Außerdem können Sie dem Klang sibirischer Wälder, Seen, Wasserfälle und Schneeverwehungen im Winter lauschen und dazu meditieren. Das Menü ist ausschließlich in Russisch. Nur für iOS erhältlich.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.