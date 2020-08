Von Tolstoi bis Brodski: Was wurde aus den Nachkommen berühmter russischer Schriftsteller?

Sergei Prokudin-Gorski/Staatliches Leo-Tolstoi-Museum; PhotoXpress; duma.gov.ru (CC BY 4.0); Wladimir Pesnja/Sputnik

Alexander Puschkin

Die Porträt von Alexander Puschkin von Orest Kiprenski Tretjakow-Galerie Tretjakow-Galerie

Der große russische Dichter, der im Alter von 37 Jahren starb, hatte vier Kinder. Der älteste Sohn, der ebenfalls Alexander hieß, wurde General in der russischen Armee. Tochter Natalja ging eine morganatische Ehe mit dem preußischen Prinzen Nikolaus Wilhelm zu Nassau ein.

Alexander Puschkin (1833-1914) und Natalja (Puschkina) Merenberg (1836–1913) gemeinfrei gemeinfrei

Nataljas Tochter Sophia heiratete einen Enkel von Zar Nikolaus I., der gezwungen war, das Land zu verlassen, um eine Bürgerliche zu heiraten. Die heutigen Nachkommen der Familie Puschkin-Romanow leben in Großbritannien. Einer von ihnen, Hugh Richard Louis Grosvenor, 7. Herzog von Westminster, gilt als jüngster Milliardär Großbritanniens. Er hält sein Privatleben vor der Presse geheim.

Hugh Richard Louis Grosvenor Legion Media Legion Media

Ein weiterer Nachkomme der Puschkin-Romanow-Verbindung und ein Mitglied der englischen Aristokratie, Marita Phillips, entwickelte Interesse an den Werken ihres berühmten Vorfahren und schrieb sogar eine Oper namens „Puschkin“.

Marita Phillips ZIMA MAGAZINE/youtube.com

Der letzte direkte Nachkomme, der den Nachnamen Puschkin trägt, heißt ebenfalls Alexander. Er lebt in Belgien, ist Philanthrop und Vorsitzender einer russischen Adelsunion in Belgien. Er ist mit Maria-Madeleine Durnowo verheiratet, einer weiteren direkten Nachfahrin von Puschkin.

Alexander Puschkin und Maria-Madeleine Durnowo sputnik.md sputnik.md

Leo Tolstoi

Sergei Prokudin-Gorski/Staatliches Leo-Tolstoi-Museum Sergei Prokudin-Gorski/Staatliches Leo-Tolstoi-Museum

Der fruchtbarste russische Schriftsteller hatte 13 Kinder und zahlreiche Enkelkinder. Die Familie Tolstoi ist bis heute eine der zahlenmäßig größten in Russland.

Leo Tolstoi mit seiner Familie in einem Park, 1892 Pressfoto Pressfoto

Nach der Revolution von 1917 verließen viele Nachkommen des Schriftstellers das Land und leben bis heute verstreut in aller Welt. Alle zwei Jahre versammeln sich etwa 200 von ihnen auf dem Familiengut Jasnaja Poljana.

Die bekanntesten Nachkommen Tolstois in Russland sind heute die Fernsehmoderatoren Fiokla Tolstaja und Pjotr Tolstoi.

Fiokla Tolstaja PhotoXpress PhotoXpress

Erstere entwickelt und unterstützt digitale Projekte über die Arbeit des Schriftstellers, während letzterer Mitglied der Staatsduma ist, dem Unterhaus des russischen Parlaments.

Pjotr Tolstoi duma.gov.ru (CC BY 4.0) duma.gov.ru (CC BY 4.0)

Nicht weniger bekannt ist Wladimir Tolstoi, der langjährige Direktor des Museums von Jasnaja Poljana.

Wladimir Tolstoi Wladimir Pesnja/Sputnik Wladimir Pesnja/Sputnik

Ein weiterer Nachfahre von Tolstoi, der in London lebt, ist der Fotograf Oleg Tolstoi, der viele internationale Prominente fotografierte, darunter Elton John. Während eines Familientreffens in Jasnaja Poljana erstellte er einen Bildband von Tolstois Abkömmlingen.

Fjodor Dostojewski

Die Porträt von Fjodor Dostojewski von Wassili Perow Tretjakow-Galerie Tretjakow-Galerie

Dostojewski hatte vier Kinder. Zwei starben bereits im Kindesalter, während die anderen beiden die Revolution von 1917 überlebten. Die Tochter des Schriftstellers, Ljubow, wanderte nach Europa aus und schrieb eine Abhandlung mit dem Titel „Dostojewski aus der Sicht seiner Tochter“ (Experten sind der Meinung, das Buch sei voller Unstimmigkeiten).

Ljubow Dostojewskaja Staatliches A.S. Puschkin-Museum Staatliches A.S. Puschkin-Museum

Der Sohn Fjodor versuchte sich als Schriftsteller, blieb jedoch erfolglos. Er bewahrte jedoch das Archiv des Vaters, das von seiner Mutter betreut wurde.

Fjodor Dostojewski gemeinfrei gemeinfrei

Sein Nachkomme, der Urenkel des Schriftstellers, Dmitri, lebt in St. Petersburg. In einem Interview sagte er, er habe seinen Charakter von seinem berühmten Urgroßvater geerbt.

Dmitri Owtschinnikow Alexander Owtschinnikow/TASS Alexander Owtschinnikow/TASS

Dmitri ging nicht zur Universität (er erklärte, Dostojewski habe auch keine Ausbildung gehabt) und hatte mehr als 20 verschiedenen Jobs. Lange Zeit fuhr er Straßenbahnen.

Wladimir Majakowski

gemeinfrei gemeinfrei

Offiziell war die Liebe seines Lebens und seine Muse Lilja Brik, die mit Ossip Brik verheiratet war. Die drei lebten zeitweise sogar gemeinsam. Kinder gingen aus dieser Verbindung mit Lilja Brik nicht hervor.

Man weiß, dass der Dichter zwei Kinder gezeugt hat. Mit der Künstlerin Elisaweta Lawinskaja hatte er den Sohn Nikita Lawinski, der Bildhauer wurde.

Nikita Lawinski Polytechnische Universität Tomsk Polytechnische Universität Tomsk

Lange hielt man den Bühnenausstatter Anton Lawinski für dessen Vater, mit dem Majakowski bei seinen Theateraufführungen zusammengearbeitet hat. Nikita ist bereits verstorben. Seine Kinder Wladimir und Elisaweta wurden ebenfalls Künstler.

Majakowski hatte auch eine Tochter, die aus einer kurzen Romanze mit der russischen Auswanderin Elly Jones während einer Reise in die USA entstand. Ihr Name ist Patricia. Er war aufgeregt, als er erfuhr, dass er ein Kind hatte. Er durfte sogar ausreisen, um Elly und die gemeinsame Tochter in Paris zu treffen.

Patricia Tompson Oleg Buldakow/TASS Oleg Buldakow/TASS

Mehr Kontakt gab es danach nicht. Bald darauf beging Majakowski Selbstmord. Patricia erfuhr erst im Alter von neun Jahren, wer ihr richtiger Vater war und machte es 1991 öffentlich, was für eine mediale Sensation sorgte.

Sie starb 2016, nachdem sie ein Buch mit dem Titel „Majakowski in Manhattan“ herausgebracht hatte über die Reise des Dichters nach New York. Es basiert auf den Erinnerungen von Patricias Mutter. Sie nannte sich bevorzugt Elena Wladimirowna Majakowskaja.

Wladimir Nabokow

gemeinfrei gemeinfrei

Der Schriftsteller selbst hatte einen berühmten Vater. Wladimir Nabokow senior war Politiker, einer der Führer der konstitutionellen Demokratischen Partei und ein heftiger Gegner der Bolschewiki. Deshalb musste die Familie während des Bürgerkriegs aus Russland fliehen, und bald wurde der Vater während einer politischen Konferenz ermordet.

Wladimir Nabokow lebte lange Zeit in Deutschland, den USA und der Schweiz. Sein einziger Sohn Dmitri, ein Ebenbild seines Vaters, wurde in Berlin geboren. Der junge Mann studierte in Harvard, war Opernsänger, unterrichtete dann Russisch und arbeitete sogar für den CIA.

Dmitri Nabokow AP AP

Unter den Lesern und Bewunderern von Wladimir Nabokow ist er jedoch vor allem dafür bekannt, die Bücher seines Vaters übersetzt zu haben und dessen Erbe zu bewahren. Gegen den ursprünglichen Willen des Vaters veröffentlichte Dmitri dessen unvollendeten Roman „Das Original von Laura“. Dmitri starb im Jahr 2012 kinderlos.

Josef Brodski

Anefo/Croes, R. C. (CC BY-SA 3.0 NL) Anefo/Croes, R. C. (CC BY-SA 3.0 NL)

Brodski hatte drei Kinder von drei verschiedenen Frauen. Der älteste Sohn, Andrei Basmanow, ist der Sohn der Künstlerin Marianna Basmanowa, zu der der Dichter eine komplizierte Beziehung hatte und der er viele seiner Gedichte widmete.

Andrei lebt sehr zurückgezogen und gibt kaum Interviews. Er sieht seinem Vater sehr ähnlich, doch der Kult um ihn ist ihm fremd. Andrei arbeitete als Bauarbeiter und Fahrkartenkontrolleur im öffentlichen Nahverkehr.

Andrei Basmanow Ilja Snoptschenko/IA Dialog

Seine Tochter Pelageja interessiert sich mehr für ihren berühmten Großvater. In einem Interview sagte sie, dass sie wie der Dichter den Geruch von Algen liebe. Brodskis Enkelin ist Studentin. Im Jahr 2019 wurde sie bei einem Debütantinnenball in die Gesellschaft eingeführt.

Brodski hatte auch eine Tochter, Anastasia, aus einer kurzen Romanze mit der Ballerina Marianna Kusnezowa. Er hat das Kind nie kennengelernt. Er wanderte fast unmittelbar nach ihrer Geburt aus, und Anastasia selbst erfuhr erst im Alter von 23 Jahren, wer ihr Vater war.

Sie singt in einer Band, die in St. Petersburger Clubs auftritt, und paradoxerweise wurden sie und Andrei Basmanow durch das gemeinsame Interesse an Musik von Sängern und Liedermachern zu guten Freunden, ohne zu wissen, dass sie Bruder und Schwester waren.

Anastasia Kusnezowa Staatliche Universität Tomsk Staatliche Universität Tomsk

In den USA hatte Brodski eine weitere Tochter, Anna, aus seiner Ehe mit Maria Sozzani. Sie lebte erst in Großbritannien und ist jetzt nach Italien gezogen. Anna spricht kein Russisch und liest die Gedichte ihres Vaters auf Englisch. Ihr gehört der literarische Nachlass des Vaters.

Anna Alexandra Brodski Kartozz/youtube.com

Alle drei Kinder trafen sich 2015 bei der Eröffnung des Brodski Museums in St. Petersburg. Es war das einzige Mal, dass Anna Russland besuchte.

