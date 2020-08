Einkaufen mit Charme: Ein Führer zu den Märkten von St. Petersburg

Große Supermärkte im westlichen Stil finden Sie überall in Russland. Wenn Sie jedoch lokales Flair wollen, sollten Sie kleinere, traditionelle Märkte besuchen.

Regale voller Trockenware, Aufsteller mit verpackten und unverpackten Snacks. Unzählige Sorten Tomatensoße. Metzger, Bäckerei und Käsetheke: alles nebeneinander unter sterilen Kunststoffleuchten. Manche Menschen finden Supermärkte sehr komfortabel und damit fortschrittlich.

Andere stören sich an der lieblosen Art, mit der die überwiegend verarbeiteten Lebensmittel und Alltagsprodukte präsentiert werden. Das gilt besonders für St. Petersburg, wo traditionelle Märkte mit persönlicher Atmosphäre eine Alternative zum Einkauf im Supermarkt bieten.

Wir geben Ihnen hier einige Ratschläge, wie Sie in der Hauptstadt des Nordens ein authentisches Einkaufserlebnis erfahren können.

Hinweise für Anfänger

Zunächst einmal sollten Sie alle Geschichten darüber, wie schrecklich und unübersichtlich diese Märkte doch sind, vergessen. Viele der schlimmsten Gerüchte sind urbane Legenden aus den turbulenten neunziger Jahren, als die Wirtschaft zusammengebrochen war und es nicht immer ganz rechtschaffend zuging, denn die Menschen kämpften ums Überleben. Dennoch haben die Einheimischen die Märkte immer weiter besucht und es gibt keine nennenswerten Berichte über Marktbesucher, die vergiftet, ausgeraubt oder entführt worden sind. Haken Sie diese Gerüchte ab. Es sind bloß stereotype Vorurteile. Machen Sie sich selbst ein Bild.

Als nächstes sollten Sie sich einen Stammhändler suchen, bei dem Sie regelmäßig einkaufen. Es lohnt sich, Ihr Gemüse, Ihre Nüsse und Ihren Fisch bei immer derselben Babuschka zu kaufen. Wenn diese Sie schon kennt, wird Sie Ihnen immer die frischeste Ware anbieten und verrät Ihnen, wo Sie seltene Produkte erhalten. Vielleicht gibt es sogar hin und wieder einen Rabatt.

Wenn Sie der Meinung sind, dass etwas zu teuer ist, können Sie gerne feilschen. Die Preise werden häufig vom Verkäufer festgelegt. Wenn der weiß, dass Sie öfter oder große Mengen kaufen, erhalten Sie möglicherweise ein besseres Angebot. Einige Verkäufer, insbesondere wenn sie Sie zum ersten Mal sehen, verlangen möglicherweise zunächst einen höheren Preis. Sie vermuten, dass Sie keine Ahnung haben, was die Ware wirklich wert ist. Dies gilt insbesondere für Flohmärkte. Aber bedenken Sie: Vielleicht sind gerade diese Tomaten so teuer, weil sie auch besonders gut schmecken. Fragen Sie, ob Sie probieren dürfen.

Probieren Sie auch verschiedene Händler aus. Wenn Sie sich bei einem nicht wohl fühlen, gehen Sie zum nächsten. Manche sind günstiger, ebenso wie verschiedene Lebensmittel zu verschiedenen Jahreszeiten mal teurer, mal billiger sind. Entdecken Sie die neuen saisonalen Angebote. Man kann nie wissen, wann man einen neuen Favoriten findet.

Flohmärkte

Sie werden oft fliegende Händler finden, die Schmuckstücke an der Uferpromenade oder in den größeren Parks der Stadt anbieten. Aber für die ultimative sowjetische Erfahrung in postsowjetischen Zeiten müssen Sie nördlich des Zentrums zum Flohmarkt von Udelnaja fahren.

Den finden Sie gut erreichbar wenige Meter von der U-Bahn-Station Udelnaja entfernt. Der Zugang liegt versteckt und ist leicht zu übersehen. Sobald Sie drinnen sind, bahnen Sie sich Ihren Weg durch Stände voller Pelzmäntel, Adidas-Kopien und Tarnanzügen, bis Sie zur wahren Attraktion vordringen: dem Open-Air-Markt, auf dem Sie alles kaufen können: alte Schallplatten, Lenin-Büsten, sowjetisches Geld, seltene Bücher und sogar Uniformen aus dem Zweiten Weltkrieg.

Wenn Sie also nach einem authentischen Souvenir suchen, vergessen Sie die überteuerten Boutiquen am Newski-Prospekt. Erleben Sie ein Abenteuer im Norden der Stadt und kaufen Sie etwas mit echtem Erinnerungswert.

Märkte im Sowjetstil

Klassische sowjetische Märkte finden Sie noch immer an vielen Orten im Stadtzentrum und darüber hinaus. Am bemerkenswertesten ist wahrscheinlich der Sennoj-Markt, der sich an der Kreuzung von drei zentralen U-Bahnlinien befindet. Mittelpunkt ist ein fußballfeldgroßes Gebäude. Dort gibt es Gemüse, Obst, Milchprodukte, Nüsse, Honig, Eingelegtes, Getreide, Tee, Süßigkeiten, Fleisch, Fisch und sogar ein kleines Café.

Große Märkte im sowjetischen Stil wie dieser können zunächst überwältigend erscheinen, aber es lohnt sich. Finden Sie heraus, bei welchem Händler die Einheimischen kaufen. So bekommen Sie wahrscheinlich den besten Preis.

Wenn es Ihnen gefallen hat, besuchen Sie auch den ebenfalls sehr zentral gelegenen Kusnetschny-Markt oder den weitläufigen Apraksin Dwor gleich neben Sennoj.

Einige Märkte haben „Hygienetage“ (oft einmal pro Woche), an denen dort wegen Reinigungsarbeiten geschlossen ist. Informieren Sie sich im Vorfeld, damit Sie nicht vor verschlossenen Türen stehen.

Hipster Märkte

Wenn es um Lebensmittel geht, ist der Wassileostrowski-Markt (auf der gleichnamigen Zentralinsel gelegen) kaum zu übertreffen. Wenn Sie auf der Suche nach einem neuartigen kulinarischen Erlebnis sind, finden Sie hier alles, was Ihr Herz begehrt: Tatarische Fusion-Küche, vegane Gerichte, Burger mit frischen Beeren oder sogar herzhafte Donuts. Dazu gibt es einen leckeren Latte Macchiato oder Dagestani-Tee.

Nebenan ist ein konventioneller Lebensmittelmarkt. Qualität ist dort garantiert. Die Preise sind etwas höher als in den Sowjetstil-Märkten Sennoj oder Kusnetschny.

Weitere Hotspots für Messen und Märkte, auf denen Souvenirs, Knöpfe, Schmuckstücke und Designerkleidung verkauft werden, sind der Hafen von Sewkabel, der zurzeit angesagteste Ort in der Stadt, sowie so beliebte Orte wie Golitsyn Loft und Loft Project Etagi.

