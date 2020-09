Diese Männer-Models aus Russland sind weltbekannt (FOTOS)

Brüder Dulatov

Die Familie Dulatov - Mutter, Vater und ihre fünf Kinder - emigrierten aus Tschetschenien nach Düsseldorf. Der ältere Sohn Dzhabrail arbeitete mit 16 Jahren in einem lokalen Supermarkt, um das Geld für ein Gucci-Gürtel zu verdienen, dass er im Schaufenster eines Geschäfts gesehen hatte. Im Supermarkt wurde er von einem Mode-Scout bemerkt und bekam einen Job angeboten. Zuerst lehnte Dzhabrail das Angebot entschieden ab, wegen seines muslimischen Glaubens und der tschetschenischen Erziehung. Aber dem Scout gelang es, Dzhabrail zu überzeugen, und zum Casting kam das zukünftige Model zusammen mit seinem Vater.

Dzhabrail arbeitete gleich mit einigen Modehäusern zusammen, er nahm an den Shows von Alexander McQueen, Lanvin und Gucci teil. Bald interessierten sich auch seine Brüder, Sulumbek, Tamerlan und Islam, für eine Mode-Karriere. Heute arbeiten sie alle als Models. Einer der Brüder, Islam, unterzeichnete einen Vertrag mit Versace.

Trotz ihrer Arbeit achten die Brüder sehr auf die tschetschenische Kultur. Zum Beispiel lehnte Dzhabrail einen Werbevertrag mit Armani in der Größe von $140 000 ab, weil er sich nicht in Unterhosen fotografieren lassen wollte.

Die Brüder träumen davon, MMA-Kämpfer zu werden und in Düsseldorf einen kostenfreien Sportsaal für Tschetschenen zu eröffnen. Der ältere Bruder Dzhabrail nimmt nur noch selten an Fotosessions teil und hofft, dass die Modekarriere seiner Brüder auch ein vorübergehendes Phänomen sind. „Sich in schönen Klamotten fotografieren zu lassen, ist nicht für das ganze Leben“, sagt (rus) Dzhabrail.

Sascha Trautvein

Im Jahr 2016 hatte der 17-jährige Sascha aus der sibirischen Industriestadt Kansk einen Zusammenbruch. Er brach die Schule ab, ließ sich ein „Wake Up“-Gesichtstattoo machen und verkaufte sein zerschlagenes Auto, um einen Rucksack zu kaufen und seiner Freundin nach St. Petersburg zu folgen.

Die Beziehung hat nicht funktioniert und er war pleite. Daher arbeitete Sasсha immer wieder als Arbeiter auf einer Baustelle und als Sicherheitsbeamter, um in der unbekannten Stadt über die Runden zu kommen. Auf seinem Instagram-Account postete er Bilder von St. Petersburgs Gemeinschaftswohnungen und sich selbst in alten Pullovern und gestreiften Hosen.

Ein ukrainischer Hip-Hop-Künstler, den er online kennengelernt hatte, sah das Potenzial in Sascha und riet ihm, sich im Modelgeschäft zu versuchen.

Sein ungewöhnliches Aussehen gefiel den berühmten Marken. Trautvein wurde zu Dreharbeiten und Shows für Heron Preston, Y-3, Louis Vuitton, Dior und andere Labels eingeladen, und er wurde auch das Gesicht von Moncler.

Esquire hat Trautvein in die Top 10 der stilvollsten jungen Leute der Welt aufgenommen. Im Frühjahr 2020 belegte Sasсha den dritten Platz in der Bewertung des Dazed & Confused-Magazins „Menschen, die gerade Geschichte schreiben“.

Zwischen Shows und Drehs lebt Sasсha weiterhin in St. Petersburg, wo er Rap-Songs schreibt. Er träumt aber davon, in die USA und nach Großbritannien zu fliegen, um einen Dokumentarfilm über sein Leben zu drehen.

Alexander Gordejew

Ein Student an der Akademie für Tiermedizin in Kasan betrat die Welt der Mode dank dem russischen sozialen Netzwerk Vkontakte – dort wurden seine Fotos von der Gründerin der St. Petersburger Modeagentur „Tann Model Management“ Tanja Asarowa bemerkt. Sie schlug ihm vor, nach St. Petersburg umzuziehen.

Bald beteiligte sich Alexander an den Shows von Marcelo Burlon, Salvatore Ferragamo, Kenzo und Yohji Yamamoto. 2018 wurde Gordejew zum Gesicht von Vivienne Westwood und erschien in den Kampagnen von Palomo Spain und Harley-Davidson.

Neben der Arbeit beschäftigt sich Gordejew mit der Kunst. Im Februar 2020 fand seine persönliche Ausstellung in der Moskauer Art-Galerie „betweenwindows“ statt.

„Von Kindheit an wollte ich malen, aber ich konnte nicht. Als ich begann, als Model in Europa und Asien zu arbeiten, ließ ich meine konservative Umgebung in Kasan hinter mir und entdeckte für mich die moderne Kunst. Ich denke, das Hauptmerkmal davon ist, dass es keine klare Definition gibt, was man als Kunst bezeichnen kann“, sagte Gordejew in einem Interview (rus).

Andrei Kuptschenko

Ein 26-jähriges Top-Model und On-Screen-Herzensbrecher von Selena Gomez wurde 1993 in der Stadt Ostrowzy bei Moskau in einer Familie der Buchhalter geboren. Später zog seine Familie nach Moskau um. Andrei versuchte als Model zu arbeiten. Kuptschenko fand schnell eine Modeagentur und besuchte die Modewoche in London. Danach wurde er eingeladen, bei den Fotosessions und Modeshows von Gucci, Kenzo, Dries Van Noten, Pradа, Dior Homme und anderen Marken teilzunehmen.

Andrei wurde weltbekannt, nachdem er mit Selena Gomez im Video zum Song „Back To You“ aufgetreten war.

„Mir wurde ein Papierflugzeug gegeben und gesagt, darauf so zu schauen, als ob es mir egal wäre, was geschieht. Und man sagte mir auch, ich solle das Lenkrad drehen und mit einem imaginären Mädchen zu sprechen. Das war das ganze Vorsprechen“, erinnert sich Kuptschenko. Am Abend desselben Tages bekam er die Rolle des Freundes von Selena Gomez in ihrem Musikvideo.

„Das war einer der größten Tage in meinem Leben“, schrieb (eng) das Model bei Instagram.

In der Freizeit interessiert sich Kuptschenko für Fußball und Eishockey. Er liest auch gerne. Seine Lieblingsbücher sind „Detektiv“ von Arthur Hailey und „Eine amerikanische Tragödie“ von Theodore Dreiser.

Arthur Kulkow

Das weltbekannte 36-jährige Model wurde in der sibirischen Stadt Meschduretschensk geboren. Als Arthur 13 Jahre alt war, beschloss seine Familie, in die USA auszureisen. Dort in Brooklyn spielte er Fußball, erwarb einen Bachelor-Abschluss in Unternehmensführung am St. Francis College und dachte ernsthaft an eine Sportkarriere.

Während eines Trainings wurde er von einem Mode-Agenten bemerkt, der ihm sofort einen Job anbot. Arthur stimmte widerwillig zu, um „von den Eltern unabhängig zu werden und etwas Geld zu verdienen“.

2006 unterzeichnete er seinen ersten großen Modelvertrag mit Tommy Hilfiger, gefolgt von Kooperationen mit John Galliano, Dolce & Gabbana, Giorgio Armani, Louis Vuitton und anderen Marken.

2013 stufte Forbes Kulkow als vierthöchstbezahltes männliches Model der Welt ein und 2015 bezeichnete die Webseite Models.com ihn als „Ikone der Modelbranche“.

In einem Interview (rus) mit Hello aus dem Jahr 2015 erklärte Arthur seine Absicht, das Modelgeschäft zu verlassen und eine eigene Bar zu eröffnen. Seitdem gibt es keine Nachrichten über eine Bar auf dem Instagram-Account des Models. Kulkow lässt sich weiterhin für große Magazine und Lookbooks fotografieren.

