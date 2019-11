Die hübschesten russischen Victoria’s Secret-Models (FOTOS)

1. Kate Grigorieva

Getty Images Getty Images

Das 30-jährige Model ist ein früherer Victoria’s Secret-Engel. Sie wurde in der kleinen Stadt Olenegorsk geboren. Im Jahr 2012 gewann sie den zweiten Platz in der TV-Show „Top Model Russian-Style“.

2014 trat Grigorieva erstmals bei der Show des US-amerikanischen Wäschelabels auf und war bis 2016 der einzige russische „Engel“. Grigorieva sollte 2017 in Shanghai modeln, doch sie bekam kein Visum. Einen Grund dafür nannten die chinesischen Behörden nicht.

Seitdem läuft sie nicht mehr für Victoria’s Secret, wird jedoch weiterhin von Hochglanzmagazinen wie der „Vogue“ gebucht. 2018 heiratete sie Anton Schunin, den Torhüter des Fußballvereins Dynamo Moskau.

2. Irina Sharipova

Getty Images Getty Images

Die laszive Brünette wurde in Usbekistan geboren und hat ihren Vater nie kennengelernt. Ihre Mutter zog sie bis zum siebten Lebensjahr alleine auf, dann zog Irina zur Großmutter nach Tartastan. Irina studierte Modedesign am Kasaner Staatlichen Technischen Institut. Im Jahr 2010 wurde sie Miss Tartastan und Vize-Miss Russland. Bei den Wahlen zur Miss World kam sie unter die Top 25.

Sharipova wurde von der Modelagentur Women Management unter Vertrag genommen. 2014 lief sie für Victoria’s Secret und eröffnete die Show von Dolce & Gabbana bei der Mailänder Fashion Week.

3. Valery Kaufman

Getty Images Getty Images

Valery Kaufman wurde 2016 als Model der Unterwäschefirma und als Kurzzeitfreundin von Jared Leto berühmt. Sonst ist laut „Models.com“ nur wenig bekannt über die Schönheit, die zu den 50 besten Models weltweit zählt.

Valery wurde in Moskau geboren und liebte als Kind das Tanzen. 2010 schickte sie Aufnahmen von sich an New Yorker Modelagenturen und hatte schnell Erfolg. Tom Ford buchte sie, sie war auf dem Cover der „Vogue“ und arbeitete unter anderem für Chanel, Dior und Valentino. Valerys letzter Auftritt auf dem Catwalk war bei der Balmain-Show in Paris im September 2019.

4. Vitalina Sidorkina

AFP AFP

Vitalina wollte schon als Kind Model werden. Nach dem Schulunterricht besuchte sie mit einer Freundin noch eine Model-Schule. Mit 13 Jahren unterzeichnete sie einen Vertrag bei der Moskauer Modelagentur Cherie Models. Ihr erster Auftrag führte sie nach Japan.

2013 lief Sidorkina bei den Haute Couture Schauen in New York und Paris. Für Victoria’s Secret schritt sie 2015 über den Laufsteg.

Sie ist mit dem italienischen Geschäftsmann Valerio Morabito verheiratet. Sie haben eine Tochter.

5. Anna Vyalitsyna

AFP; Getty Images AFP; Getty Images

Anna hat, glaubt man der Klatschpresse, schon viele Promis gedated, darunter Leonardo die Caprio (eng) und Maroon 5-Sänger Adam Levin (eng).

2015 brachte das Supermodel seine Tochter Alaska zur Welt. Medienberichten zufolge ist der Vater des Kindes Yahoo Senior Vice President Adam Cahan (eng).

Für Victoria’s Secret präsentierte sie 2008, 2010 und 2011. Bei einer dieser Shows drückte ihr Adam Levine einen Kuss auf die Wange.

6. Natasha Poly

Getty Images Getty Images

Der wirkliche Nachname dieses Supermodels ist Polevschikova. Poly ist jedoch leichter auszusprechen, daher hat sie ihren Namen geändert. .

Mit 15 Jahren nahm Natasha am Wettbewerb „New Model Today” in Moskau teil und wurde Zweite. In den Jahren 2004 und 2005 lief sie bei 54 Shows. Auf dem Catwalk von Victoria’s Secret erlebte sie den peinlichsten Moment ihrer Karriere, als sie einen Schuh verlor. Poly blieb gelassen und lief unbeeindruckt weiter. Sie gehörte zu den meistgebuchten Models und wurde von der französischen „Vogue“ im Jahr 2000 zu den Top 30 ihrer Branche gezählt.

Im Jahr 2011 heiratete Poly den niederländischen Geschäftsmann Peter Bakker. Sie haben zwei Kinder.

7. Irina Shayk

Global Look Press; Getty Images Global Look Press; Getty Images

Irina wurde in Tscheljabinsk geboren. Als Freundin von Christiano Ronaldo kannte man sie schon vor ihrem ersten Victoria’s Secret-Auftritt 2016. Bei einer Show war sie bereits schwanger von Schauspieler Bradley Cooper. Im März 2017 bekam Irina eine Tochter. Cooper trennte sich 2019 von dem Model, angeblich wegen Sängerin Lady Gaga. Auf dem Instagram-Account der Sängerin tobte daraufhin ein Shitstorm.

Irina konzentrierte sich auf ihre Arbeit. Im September lief sie für Versace und Isabel Marant und drehte einen Werbefilm für Parfum von Jean-Paul Gaultier.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.