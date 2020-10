Veganer und Vegetarier aufgepasst: Die besten fleischlosen Burger in Moskau

Immer mehr Menschen verzichten auf Fleisch. In den angesagtesten Moskauer Burgerläden wird der Trend aufgegriffen. Sie bieten immer häufiger auch eine große Auswahl leckerer veganer und vegetarischer Burger an.

Backöfen, Grillöfen und Smoker - Gorynich backt und brät auf alle möglichen Arten. Natürlich ist das ein fleischlastiger Ort, doch es gibt auch eine umfangreiche vegan-vegetarische Karte sowie drei Gerichte „ohne Fleisch“, die zwischen fünf und acht Euro kosten: vegetarischer Burger No Sin, vegetarische Knödel Cacio-e-Pepe und Blini mit Veggie-Füllung und saurer Sahne.

Dazu gibt es die beste Beilage der Welt ganz umsonst: einen Blick auf die alten Moskauer Boulevards durch die großen Panoramafenster.

Genau wie Gorynych gehört Raketa zur White Rabbit Family, der Restaurantgruppe unter der Leitung von Russlands berühmtestem Koch Wladimir Muchin.

Diese Mini-Burger-Kette hat Standorte an den wichtigsten Bahnhöfen Moskaus (Leningradski, Kurski, Pawelezki und Belorusski), wo sie einen saftigen veganen Burger mit Jalapeño, Cheddar-Käse, roten Zwiebeln und BBQ-Sauce für etwa fünf Euro bekommen.

Besuchen Sie bei Gelüsten nach kalorienreichem Junkfood und Baratmosphäre diesen neuen Pub, der bei Hipstern und Bierfreaks schon zu einem Favoriten geworden ist. Zwei der typischen Burger, American Classic (etwa vier Euro) und Malina Kusch (etwa neun Euro), und die Hot Dogs können mit veganen Frikadellen oder veganen Würstchen bestellt werden.

Die Brötchen für alle Burger und Hot Dogs, auch für die mit Fleisch, sind immer zu 100 Prozent vegan. Sie erweisen nicht nur sich selbst, dem Planeten und den Kühen einen guten Dienst, wenn Sie ihre auf Pflanzenbasis zubereiteten Gerichte bei Underdog essen, sondern Sie lassen Ihre hart verdienten Rubel der Tierschutzorganisation Tvoe Sobachie Delo zukommen, mit der die Bar kooperiert.

Mission, Moskaus erste vollständig vegane Kneipe, ist ein ethischer Raum in der Nähe der U-Bahn-Station Baumanskaja. Es gibt 16 frisch vom Fass gezapfte Biersorten, Apfelwein und Kombucha sowie einige sorgfältig ausgewählte vegane Getränke in Dosen und Flaschen. Die Küche ist eine Mischung aus verschiedenen Ländern in einer veganen Interpretation. Neben einer Auswahl an vegetarischen Frikadellen für die Burger aus Tofu, Linsen und Seitan gibt es auch einen saftigen „Ohne Fleisch“- Burger (etwa sieben Euro) mit frischem Gemüse, Gurken, Zwiebeln, Grünzeug, Käse, Sauce sowie Krautsalat.

TGI Friday's ist eine der bekanntesten Casual-Restaurantketten der Welt und serviert eine vegane Version (für etwa neun Euro) ihres berühmten Burgers, der genauso aussieht und schmeckt wie das fleischige Original.

Das vegane Fleischbällchen wird gegrillt, gewürzt und mit Salat, Tomaten, roten Zwiebeln, Gurken, Senf belegt und zwischen einem Challa-Brötchen serviert. Trinken Sie zum Burger einen der typischen Cocktails von TGI Friday, ohne Strohhalm.

Werden Sie selbst zum Burgerbrater

Wenn Sie der Meinung sind, dass Ihre Burger nicht schlechter sind als die in den angesagtesten Restaurants Moskaus, können Sie im Azbuka Vkusa Online-Shop eine Packung mit zwei Fleischbällchen des amerikanischen Herstellers veganer Lebensmittel Beyond Meat kaufen.

Bean Sprout, ein brandneues russisches Start-up, steht kurz davor, sein vollständig biologisches Sortiment an pflanzlichen Burger-Fleischbällchen und Falafel aus Roter Beete, Bohnen, Getreide, Pilzen und verschiedenen Gewürzen zum Kauf anbieten zu können. Die Produkte sollen sehr viel günstiger sein als die von Beyond Meat.

