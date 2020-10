Fünf Sprüche, die russische Frauen hassen

Kommentare über das aktuelle Aussehen

Russische Männer lieben es, Frauen Komplimente zu machen, und erwarten von uns, dass wir uns sehr darüber freuen. Was sie nicht wissen, ist, dass, während wir als Antwort auf das Kompliment wohlerzogen lächeln, innerlich ein Tornado wütet.

Irina Baranowa Irina Baranowa

„Wie toll Du heute aussiehst!“ Alewtina kann solche Sätze nicht ausstehen. „Was soll das bedeuten? Sehe ich normalerweise schrecklich aus?“, fragt sie sich. Eine beträchtliche Zahl russischer Frauen stört sich an solchen Sätzen. „Warum so streng?“ oder „Wow, Du siehst ohne Make-up toll aus“, gehören laut Jekaterina und Julia ebenso zu den Sätzen, die eine russische Frau nicht hören möchte.

„Warum sollte ich jemandem mein Aussehen erklären? Und danke, dass du bemerkt hast, dass ich nicht wie sonst üblich Make-up trage. Glaubst Du nicht, dass es dafür einen Grund gibt und wahrscheinlich keinen sehr angenehmen?“

Wenn Sie einer russischen Frau ein Kompliment machen möchten, sagen Sie einfach: „Du siehst IMMER fantastisch aus.“

Witze über Frauenlogik und weibliche Fahrkünste

„Ich hasse Witze über die Logik von Frauen“, sagt Swetoslawa. Ist es möglich, dass es eine „Frauenlogik“ gibt? Wahrscheinlich nicht. Es ist nur ein Euphemismus, den Männer verwenden, wenn sie denken, dass unsere Entscheidungen oder Handlungen nicht logisch sind oder nicht der männlichen Perspektive entsprechen.

Nur wenige russische Männer denken, dass ihre eigene Logik die Existenz von so etwas wie weiblicher Intuition nicht berücksichtigt. Zum Beispiel sind Männer manchmal überrascht über die Schlussfolgerungen, die wir aus einer zufällig gelesenen Textnachricht einer anderen Frau ziehen, oder über die fehlende Erklärung, wenn sie spät nach Hause kommen - als ob es so schwer zu ahnen wäre, warum eine Frau misstrauisch wird.

Was russische Frauen ebenfalls verachten, sind Scherze über die Art und Weise, wie Frauen Auto fahren. Viele von uns hassen es, wegen der Bemerkungen ihrer Männer mit diesen zu fahren. Die Ratschläge, wann man die Spur wechseln sollte, in welchen Gang man schalten sollte oder wann man etwas langsamer fahren sollte, nehmen kein Ende.

Männerlogik, was soll man dazu sagen?

Überraschungs-Dates

„Ich kann es einfach nicht leiden, wenn ein Mann sich kurzfristig mit mir verabreden will. Er sagt dann: Soll ich Dich gleich abholen? Nein, sollst Du nicht. Ich habe schon etwas anderes vor!“, klagt Ksenia. Alewtina stimmt ihr zu: „Es hat mich schon immer irritiert, wenn mir ein Mann aus heiterem Himmel erzählt, dass er einen Tisch reserviert oder Theaterkarten gekauft hat oder mich an einen unbekannten Ort bringen wollte als Überraschung.“ Sie lehnt dann meist ab und die Männer sind normalerweise beleidigt.

Tatsächlich mögen nur wenige von uns Überraschungen, die eine sofortige Änderung der Pläne erfordern oder uns gegen unseren Willen aus unserer Komfortzone bringen. Natürlich gibt es Frauen, die solche Überraschungen lieben und für romantisch halten - aber dann ist dies von Beginn an eine sehr spontane Person. Aber auch dann geben Sie ihr ein wenig Zeit, sich auf das Date vorzubereiten.

Ungewollte Aufmerksamkeit und Hilfe

Wir mögen es nicht, wenn uns jemand ungefragt berührt. Es gibt Männer, die Ritterlichkeit ausstrahlen wollen und es für ihre Pflicht halten, uns am Ellbogen zu führen, wenn sie die Treppe hinaufsteigen oder einen Raum betreten. Oh Mann, Leute!

„Ich hasse es, wenn mich jemand berührt und es für fürsorglich hält: Lass mich deine Haare ordnen, lass mich den Fussel von Deiner Bluse entfernen…“, ist Ksenia genervt. „Immer erst fragen, bevor man jemanden berührt“, empfiehlt sie,

Anna verabscheut Verbote, die unter dem Deckmäntelchen der Fürsorglichkeit daherkommen. „Trink keinen Kaffee nach 16 Uhr, das ist ungesund“ oder „Hier ist Kuchen für dich, aber iss ihn nicht vor dem Schlafengehen“. Solche Sätze machen Anna (und die meisten von uns Damen) verrückt.

„Das gehört sich nicht für eine Dame!“

Russische Frauen über 25 Jahre werden normalerweise von ihren konservativen Freunden und Verwandten mit der Frage belästigt, wann sie denn den Bund fürs Leben schließen und Kinder bekommen wollen, denn „die biologische Uhr tickt“. „Ich hasse es, wenn ein Mann - oder sonst jemand – mir rät, ich solle eine Familie gründen, statt das zu tun, was ich selbst will und was mich glücklich macht“, sagt Maria.

Von früher Kindheit an wird russischen Mädchen gesagt, wie sie sich geben oder leben sollen, weil „Du ein Mädchen bist.“ Man darf nicht unhöflich sein, weil „Du ein Mädchen bist.“ Die Botschaft ist klar und scheint der, die die Schauspielerin Cynthia Nixon in einem Video mit dem Titel „Be a Lady They Said“ kritisiert, sehr ähnlich zu sein.

