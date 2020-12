Willkommen in Rubljowka: Lernen Sie Moskaus teuerste Wohngegend kennen (FOTOS)

Verspielte Schlossbauten, noble und großzügige Einkaufszentren und Luxusrestaurants neben traditionellen Holzhäusern. Wir zeigen Ihnen, wo in Russland die Reichen wohnen.

Rubljowka ist ein Komplex exklusiver Wohnsiedlungen (Barwicha, Rasdory, Schukowka, Ussowka, Gorki), der zehn Kilometer westlich von Moskau liegt und in dem Politiker, Oligarchen, Generäle, Prominente und sogar einige wohlhabende Vertreter der russisch-orthodoxen Kirche leben. Rubljowka ist ein inoffizieller Name, daher werden Sie ihn auf keiner Karte finden, aber dank Journalisten, Maklern und Comedians ist das Wort im nationalen Bewusstsein verankert.

Auf den ersten Blick bestehen die meisten Siedlungen nur aus einer schmalen Straße zwischen hohen Zäunen und Mauern, hinter denen sich unermesslicher Luxus befindet.

In den letzten Jahren hat der Ort jedoch etwas an Attraktivität verloren, und die Immobilien werden massenhaft verkauft. Im November 2020 standen mehr als tausend Luxusvillen und exklusive Appartements auf versteckten Grundstücken zum Verkauf. Das teuerste von ihnen wurde für stolze 17 Milliarden Rubel (188 Millionen Euro) angeboten. Einige der Häuser sehen aus wie Raumschiffe:

Andere sind in knalligen Farben gestrichen und erinnern an Barbies Villa:

Die meisten geben dem Wort „Kitsch“ eine neue Bedeutung: goldene Betten, Leopardenvorhänge im Badezimmer, vergoldete Stühle:

In jeder dieser Villen finden Sie mehrere Wohnräume mit Kaminen, unzählige Schlafzimmer und Arbeitszimmer sowie Saunen, Kinos, Billardzimmer, Weinkeller und so weiter. In den parkähnlichen Gärten liegen Schwimmbäder und Ställe.

Beamte und Oligarchen pendeln zur Arbeit nach Moskau, während ihre Frauen (wahrscheinlich nicht die leidenschaftlichsten Feministinnen) den Tag zu Hause verbringen oder in das Barwicha Luxus Resort fahren, einem Komplex, der ein Einkaufszentrum, Restaurants, ein Hotel, ein Spa und eine Konzerthalle beherbergt.

„Der Konzertsaal ist das Zentrum dieses Luxusresorts, der einzige Ort in Rubljowka, der wie eine Siedlung für Menschen mit Selbstachtung aussieht, nicht wie eine Datscha-Genossenschaft, in der sich jedes Haus in ein Schloss verwandelt hat“, schrieb der Architekturkritiker Grigori Rewsin über den Konzertsaal.

Dort sind schon Elton John, Tom Jones und Erykah Badu aufgetreten, um nur einige zu nennen. Im Laufe der Jahre ist das Repertoire russischer geworden, mit russischen Aufführungen und Auftritten nationaler Comedians und Rapper.

Es gibt viele Restaurants in Rubljowka. Laut dem Portal „Projekt Media“ (rus) ist „Weterok“ besonders familienfreundlich. Dort essen Milliardäre mit ihren Frauen und Kindern exklusiven Chatschapuri (georgisches Brot mit Käse) und entspannen auf der Terrasse.

Ein anderes, „Zarskaja Ochota“, ist ein beliebter Treffpunkt von Regierungsbeamten. Das Innere ähnelt einer traditionellen russischen Hütte - die Gerichte werden in einem echten Ofen zubereitet und die Holzwände sind mit alten Münzen, kunstvollen Stoffvorhängen und Porträts russischer Zaren geschmückt.

Ein moderner Treffpunkt mit Pizza, Sushi und usbekischer Küche auf der Speisekarte ist das „Datscha“. Es wird von Prominenten und jüngerem Publikum besucht und ist besonders beliebt bei jungen Frauen, die wie Topmodels aussehen.

Auf der Autobahn Rubljowo-Uspenskoje leben jedoch auch normale Menschen. In der Siedlung Gorki-10 gibt es zum Beispiel viele gewöhnliche Wohnblöcke.

Das Verwaltungszentrum der kleinen Siedlung Uspenskoje befindet sich in einem gewöhnlichen Holzhaus:

Und zwei Minuten zu Fuß von dort liegt die Mariä-Himmelfahrt-Kirche, die sehr bescheiden, aber auch sehr gepflegt ist:

Weniger als zehn Kilometer von der Kirche entfernt befindet sich die Residenz des russischen Präsidenten Wladimir Putin in Nowo-Ogarjowo:

Ein paar Kilometer von der Residenz des Präsidenten entfernt befindet sich eine weitere religiöse Stätte, die Erlöserkirche, mehrere weitaus ärmere Wohngegenden und der Bahnhof Ussowo, die alle eher an das alltägliche Leben außerhalb von Rubljowka im Rest von Russland erinnern.

